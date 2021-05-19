Всё о Шымкенте

Полезная информация о Шымкенте

Что нужно знать о Шымкенте: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Шымкент, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шымкенте
01:3755
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаШымкент
По-английскиShymkent
Столица регионаШымкент является столицей региона
Население города414 032 чел.
АэропортШымкент CIT
Часовой поясAsia/Almaty
Средняя высота513 м. от уровня моря

Где находится Шымкент на карте

Шымкент фото города
Шымкент

Когда лучше лететь в Шымкент

Расписание авиа-рейсов