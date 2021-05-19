Полезная информация о Шымкенте
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Местное время в Шымкенте
01:3755
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Шымкент
|По-английски
|Shymkent
|Столица региона
|Шымкент является столицей региона
|Население города
|414 032 чел.
|Аэропорт
|Шымкент CIT
|Часовой пояс
|Asia/Almaty
|Средняя высота
|513 м. от уровня моря
Где находится Шымкент на карте
Шымкент