TicketsS проводит ещё 1 экскурсию

Отдохните во время 6-часового плавания. Вы окажетесь среди живописных прибрежных пейзажей на востоке Кипра, включающих залив Коннос, Голубую лагуну, мыс Греко и вид на город-призрак Фамагуста.
Поплавайте в кристально чистой воде. Позанимайтесь сноркелингом среди рыб или даже поплавайте на каноэ. По пути вам предложат обед «шведский стол» (доступны вегетарианские блюда), включая фрукты 🍉 и открытый бар 🍹. Вернитесь назад к Зеленому заливу в 14:00, чтобы отправиться обратно в отель 🏨 На этой экскурсии 🧭 - англоговорящий сопровождающий.
Что входит
Трансфер от/до всех основных отелей или назначенных мест встречи.
Англоговорящий сопровождающий сотрудник.
Обед и открытый бар.
Снаряжение для сноркелинга и катания на каноэ (зависит от доступности).
Что не входит
Личные расходы (перекус, вода и др. )
Начало и место завершения
🚩 у любого крупного отеля в Айя-Напе или Протарасе
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.