TicketsS проводит ещё 1 экскурсию

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Айя-Напа и Протарас: круиз на катамаране на целый день

TicketsS
TicketsS – Гид из Айи Напы
Кипр – один из самых живописных островов современности.

Туристы приезжают сюда за качественным отдыхом и новыми впечатлениями.

Подарить такие впечатления вам сможет наша экскурсия ⛳ на солнечные курорты Айя-Напа и Протарас на комфортабельном катере.

Вы увидите живописные прибрежные пейзажи Кипра, отдохнете на палубе, попробуете бар 🍹 и «шведский стол», и просто насладитесь морским вояжем.
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Айя-Напа и Протарас: круиз на катамаране на целый день
Айя-Напа и Протарас: круиз на катамаране на целый день
Отдохните во время 6-часового плавания. Вы окажетесь среди живописных прибрежных пейзажей на востоке Кипра, включающих залив Коннос, Голубую лагуну, мыс Греко и вид на город-призрак Фамагуста.
Поплавайте в кристально чистой воде. Позанимайтесь сноркелингом среди рыб или даже поплавайте на каноэ. По пути вам предложат обед «шведский стол» (доступны вегетарианские блюда), включая фрукты 🍉 и открытый бар 🍹. Вернитесь назад к Зеленому заливу в 14:00, чтобы отправиться обратно в отель 🏨 На этой экскурсии 🧭 - англоговорящий сопровождающий.
Что входит
  • Трансфер от/до всех основных отелей или назначенных мест встречи.
  • Англоговорящий сопровождающий сотрудник.
  • Обед и открытый бар.
  • Снаряжение для сноркелинга и катания на каноэ (зависит от доступности).
Что не входит
  • Личные расходы (перекус, вода и др. )
Начало и место завершения
🚩 у любого крупного отеля в Айя-Напе или Протарасе
Айя-Напа и Протарас: круиз на катамаране на целый день
Айя-Напа и Протарас: круиз на катамаране на целый день
Айя-Напа и Протарас: круиз на катамаране на целый день
Айя-Напа и Протарас: круиз на катамаране на целый день

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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