TicketsS проводит ещё 1 экскурсию

Отдохните во время 6-часового плавания. Вы окажетесь среди живописных прибрежных пейзажей на востоке Кипра, включающих залив Коннос, Голубую лагуну, мыс Греко и вид на город-призрак Фамагуста.

Поплавайте в кристально чистой воде. Позанимайтесь сноркелингом среди рыб или даже поплавайте на каноэ. По пути вам предложат обед «шведский стол» (доступны вегетарианские блюда), включая фрукты 🍉 и открытый бар 🍹. Вернитесь назад к Зеленому заливу в 14:00, чтобы отправиться обратно в отель 🏨 На этой экскурсии 🧭 - англоговорящий сопровождающий.