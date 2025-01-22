А Антон

Хотим поблагодарить Татьяну, прекрасного экскурсовода и хорошего человека. Нам понравилось хорошее знание фактов, профессиональная проработка маршрутов. Чувствуется, что Татьяна очень любит Кипр.

Если Вам пока не удалось побывать на ее экскурсиях, обязательно сходите, не пожалеете!