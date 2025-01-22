Мои заказы

Руины древнего города Аматус – экскурсии в Лимасоле

Найдено 6 экскурсий в категории «Руины древнего города Аматус» в Лимасоле на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€369 за всё до 6 чел.
Из Лимассола - в горный заповедник Троодос
На машине
На микроавтобусе
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный заповедник Троодос: экскурсия с личным гидом из Лимасола
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Большая триада Троодоса
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Горный вояж: Большая триада Троодоса - культура и природа Кипра
Загляните в сердце Кипра с экскурсией в горную систему Троодос, где история и природа сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Начало: 9:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
Откройте для себя уникальные уголки Кипра: деревню Омодос, монастырь Киккос, отель Беренгария и пляж Афродиты. Погрузитесь в историю и культуру острова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€267 за всё до 7 чел.
Большое путешествие по Кипру
На машине
На микроавтобусе
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Кипру: уникальный маршрут
Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
€260 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    22 января 2025
    Большое путешествие по Кипру
    Хотим поблагодарить Татьяну, прекрасного экскурсовода и хорошего человека. Нам понравилось хорошее знание фактов, профессиональная проработка маршрутов. Чувствуется, что Татьяна очень любит Кипр.
    Если Вам пока не удалось побывать на ее экскурсиях, обязательно сходите, не пожалеете!
  • V
    Vartan
    30 декабря 2024
    Большое путешествие по Кипру
    Татьяна, спасибо за увлекательную экскурсию по Кипру! Вы потрясающе рассказываете о истории и культуре острова — чувствуется ваша глубокая любовь и знание. Хочется слушать бесконечно, но времени всегда мало. Обязательно вернемся за новыми открытиями!
  • Л
    Леонид
    22 августа 2021
    Большое путешествие по Кипру
    Замечательная экскурсия,рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Руины древнего города Аматус»

