Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€369 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный заповедник Троодос: экскурсия с личным гидом из Лимасола
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горный вояж: Большая триада Троодоса - культура и природа Кипра
Загляните в сердце Кипра с экскурсией в горную систему Троодос, где история и природа сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Начало: 9:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
Откройте для себя уникальные уголки Кипра: деревню Омодос, монастырь Киккос, отель Беренгария и пляж Афродиты. Погрузитесь в историю и культуру острова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Кипру: уникальный маршрут
Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон22 января 2025Хотим поблагодарить Татьяну, прекрасного экскурсовода и хорошего человека. Нам понравилось хорошее знание фактов, профессиональная проработка маршрутов. Чувствуется, что Татьяна очень любит Кипр.
Если Вам пока не удалось побывать на ее экскурсиях, обязательно сходите, не пожалеете!
- VVartan30 декабря 2024Татьяна, спасибо за увлекательную экскурсию по Кипру! Вы потрясающе рассказываете о истории и культуре острова — чувствуется ваша глубокая любовь и знание. Хочется слушать бесконечно, но времени всегда мало. Обязательно вернемся за новыми открытиями!
- ЛЛеонид22 августа 2021Замечательная экскурсия,рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Руины древнего города Аматус»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лимасоле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в декабре 2025
Сейчас в Лимасоле в категории "Руины древнего города Аматус" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 200 до 369. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лимасоле (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Руины древнего города Аматус», 44 ⭐ отзыва, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль