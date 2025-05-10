Е Екатерина Лимассол глазами местных жителей Заказывали экскурсию для родственников, легко договорились обо всех деталях и впоследствии подвинули дату на более удобное время. Мои родные отметили, что экскурсия была интересной и познавательной! Большое спасибо Ольге!

B Bella Лимассол глазами местных жителей Спасибо большое Ольге за очень приятную прогулку в Лимассоле, все было вовремя, в нашем темпе, все рекомендации оказались в точку, было очень славно гулять по этому городу, слушать рассказы, пить вино.

Чудесные 3 часа промчались слишком быстро

Л Людмила Лимассол глазами местных жителей Милая пешеходная экскурсия по центру Лимассола. Владимир интеллигентный, спокойный и знающий, а главное - влюбленный в Кипр, его историю, жителей, традиции. Благодарна ему за прекрасные рекомендации- хорошо знаю город, но он назвал еще несколько интересных мест. Спасибо!

А Антон Большое путешествие по Кипру Хотим поблагодарить Татьяну, прекрасного экскурсовода и хорошего человека. Нам понравилось хорошее знание фактов, профессиональная проработка маршрутов. Чувствуется, что Татьяна очень любит Кипр.

Если Вам пока не удалось побывать на ее экскурсиях, обязательно сходите, не пожалеете!

V Vartan Большое путешествие по Кипру Татьяна, спасибо за увлекательную экскурсию по Кипру! Вы потрясающе рассказываете о истории и культуре острова — чувствуется ваша глубокая любовь и знание. Хочется слушать бесконечно, но времени всегда мало. Обязательно вернемся за новыми открытиями!

I Irina Лимассол глазами местных жителей Очень все профессионально, душевно и не заезжено

Спасибо

Е Екатерина Лимассол глазами местных жителей Прекрасная прогулка с Ольгой - лучший способ познакомиться с городом. Заглянули в уголки, куда сами бы не догадались и повторили историю Кипра! Спасибо!

Д Даниэль Лимассол глазами местных жителей Ольга провела замечательную индивидуальную экскурсию по Лимасолу в подходящем нам темпе. Мы узнали много нового о городе и о Кипре в целом. Ольга профессиональна и очень внимательна. Большое спасибо. Марина и Даниель.

A Anna Лимассол глазами местных жителей Спасибо большое за великолепную экскурсию! Нам очень понравилась Ольга, отличный гид, интересно рассказывает и места были выбраны с учётом нашего состава. Надеюсь и в следующий наш визит с ней встретиться, а так же с радостью буду рекомендовать друзьям и знакомым.

А Анна Лимассол глазами местных жителей Ольга провела интересную и содержательную экскурсию, мы обсудили многие вопросы, касающиеся не только истории города и острова, но и практические вопросы - как устроена жизнь на острове. Ольга очень живой и интеллигентный собеседник, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую!

N Nona Лимассол глазами местных жителей

Узнали о некоторых новых исторических фактах, вспомнили уже известные имена.

Очень понравилось, что читать дальше Ольга также рассказала нам многое об укладе жизни современного Кипра, о кухне, о природе, о том, как последние события в России повлияли на маленькое государство

Рекомендую! С удовольствием погуляли по центру Лимасоля с гидом ОЛьгой.Узнали о некоторых новых исторических фактах, вспомнили уже известные имена.Очень понравилось, что

И Игорь Лимассол глазами местных жителей Владимир, спасибо ещё раз за экскурсию! Всё было как мы любим! А пляж наизачёт!

А Алла Лимассол глазами местных жителей Владимир очень приятный собеседник и прекрасный экскурсовод! Узнала много интересного про историю Кипра, а также получила много полезных советов! Теперь хочу съездить на другие экскурсии.

Л Лариса Лимассол глазами местных жителей Оля, большое спасибо за знакомство с городом, за новые впечатления, за прекрасное настроение

Л Леонид Большое путешествие по Кипру Замечательная экскурсия,рекомендую всем!

Л Лариса Лимассол глазами местных жителей Очень интересные повествования на прекрасном русском литературном образном языке. Доброжелательный,очаровательный, знающий кучу интересных нюансов и исторических фактов о Кипре Владимир нас очаровал.

Спасибо огромное за прекрасно проведённый вечер.

А Андрей Лимассол глазами местных жителей Замечательная экскурсия! Владимир - отличный рассказчик, информацию подаёт очень интересно,

увлекательно, интересно было и нам взрослым, и нашему сыну 11 лет. Рекомендую!

О Оксана Лимассол глазами местных жителей Отличная экскурсия. Сам так город не увидишь. Владимир рассказывает интересно, не заученно, в результате история города получается живой и насыщенной.