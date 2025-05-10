Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Начало: 9:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Кипру: уникальный маршрут
Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лимассол: эксклюзивное путешествие по следам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Лимассола в компании опытного гида, который раскроет вам все тайны города
Начало: У Лимассольского замка
Завтра в 08:00
11 дек в 08:30
от €134 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина10 мая 2025Заказывали экскурсию для родственников, легко договорились обо всех деталях и впоследствии подвинули дату на более удобное время. Мои родные отметили, что экскурсия была интересной и познавательной! Большое спасибо Ольге!
- BBella4 мая 2025Спасибо большое Ольге за очень приятную прогулку в Лимассоле, все было вовремя, в нашем темпе, все рекомендации оказались в точку, было очень славно гулять по этому городу, слушать рассказы, пить вино.
Чудесные 3 часа промчались слишком быстро
- ЛЛюдмила14 апреля 2025Милая пешеходная экскурсия по центру Лимассола. Владимир интеллигентный, спокойный и знающий, а главное - влюбленный в Кипр, его историю, жителей, традиции. Благодарна ему за прекрасные рекомендации- хорошо знаю город, но он назвал еще несколько интересных мест. Спасибо!
- ААнтон22 января 2025Хотим поблагодарить Татьяну, прекрасного экскурсовода и хорошего человека. Нам понравилось хорошее знание фактов, профессиональная проработка маршрутов. Чувствуется, что Татьяна очень любит Кипр.
Если Вам пока не удалось побывать на ее экскурсиях, обязательно сходите, не пожалеете!
- VVartan30 декабря 2024Татьяна, спасибо за увлекательную экскурсию по Кипру! Вы потрясающе рассказываете о истории и культуре острова — чувствуется ваша глубокая любовь и знание. Хочется слушать бесконечно, но времени всегда мало. Обязательно вернемся за новыми открытиями!
- IIrina9 сентября 2024Очень все профессионально, душевно и не заезжено
Спасибо
- ЕЕкатерина27 января 2024Прекрасная прогулка с Ольгой - лучший способ познакомиться с городом. Заглянули в уголки, куда сами бы не догадались и повторили историю Кипра! Спасибо!
- ДДаниэль17 июня 2023Ольга провела замечательную индивидуальную экскурсию по Лимасолу в подходящем нам темпе. Мы узнали много нового о городе и о Кипре в целом. Ольга профессиональна и очень внимательна. Большое спасибо. Марина и Даниель.
- AAnna28 мая 2023Спасибо большое за великолепную экскурсию! Нам очень понравилась Ольга, отличный гид, интересно рассказывает и места были выбраны с учётом нашего состава. Надеюсь и в следующий наш визит с ней встретиться, а так же с радостью буду рекомендовать друзьям и знакомым.
- ААнна2 декабря 2022Ольга провела интересную и содержательную экскурсию, мы обсудили многие вопросы, касающиеся не только истории города и острова, но и практические вопросы - как устроена жизнь на острове. Ольга очень живой и интеллигентный собеседник, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую!
- NNona7 октября 2022С удовольствием погуляли по центру Лимасоля с гидом ОЛьгой.
Узнали о некоторых новых исторических фактах, вспомнили уже известные имена.
Очень понравилось, что
- ИИгорь29 июля 2022Владимир, спасибо ещё раз за экскурсию! Всё было как мы любим! А пляж наизачёт!
- ААлла4 июня 2022Владимир очень приятный собеседник и прекрасный экскурсовод! Узнала много интересного про историю Кипра, а также получила много полезных советов! Теперь хочу съездить на другие экскурсии.
- ЛЛариса9 октября 2021Оля, большое спасибо за знакомство с городом, за новые впечатления, за прекрасное настроение
- ЛЛеонид22 августа 2021Замечательная экскурсия,рекомендую всем!
- ЛЛариса3 июля 2021Очень интересные повествования на прекрасном русском литературном образном языке. Доброжелательный,очаровательный, знающий кучу интересных нюансов и исторических фактов о Кипре Владимир нас очаровал.
Спасибо огромное за прекрасно проведённый вечер.
- ААндрей2 июля 2021Замечательная экскурсия! Владимир - отличный рассказчик, информацию подаёт очень интересно,
увлекательно, интересно было и нам взрослым, и нашему сыну 11 лет. Рекомендую!
- ООксана18 июня 2021Отличная экскурсия. Сам так город не увидишь. Владимир рассказывает интересно, не заученно, в результате история города получается живой и насыщенной.
- ЕЕкатерина20 мая 2021Спасибо Владимиру за душевную экскурсию! Хотите чтобы Лимассол и Кипр стали ближе обращайтесь!
