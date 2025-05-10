Мои заказы

Лимасольский замок – экскурсии в Лимасоле

Найдено 3 экскурсии в категории «Лимасольский замок» в Лимасоле на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Начало: 9:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Кипру
На машине
На микроавтобусе
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Кипру: уникальный маршрут
Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Лимассол глазами местных жителей
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лимассол: эксклюзивное путешествие по следам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Лимассола в компании опытного гида, который раскроет вам все тайны города
Начало: У Лимассольского замка
Завтра в 08:00
11 дек в 08:30
от €134 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2025
    Лимассол глазами местных жителей
    Заказывали экскурсию для родственников, легко договорились обо всех деталях и впоследствии подвинули дату на более удобное время. Мои родные отметили, что экскурсия была интересной и познавательной! Большое спасибо Ольге!
  • B
    Bella
    4 мая 2025
    Лимассол глазами местных жителей
    Спасибо большое Ольге за очень приятную прогулку в Лимассоле, все было вовремя, в нашем темпе, все рекомендации оказались в точку, было очень славно гулять по этому городу, слушать рассказы, пить вино.
    Чудесные 3 часа промчались слишком быстро
  • Л
    Людмила
    14 апреля 2025
    Лимассол глазами местных жителей
    Милая пешеходная экскурсия по центру Лимассола. Владимир интеллигентный, спокойный и знающий, а главное - влюбленный в Кипр, его историю, жителей, традиции. Благодарна ему за прекрасные рекомендации- хорошо знаю город, но он назвал еще несколько интересных мест. Спасибо!
  • А
    Антон
    22 января 2025
    Большое путешествие по Кипру
    Хотим поблагодарить Татьяну, прекрасного экскурсовода и хорошего человека. Нам понравилось хорошее знание фактов, профессиональная проработка маршрутов. Чувствуется, что Татьяна очень любит Кипр.
    Если Вам пока не удалось побывать на ее экскурсиях, обязательно сходите, не пожалеете!
  • V
    Vartan
    30 декабря 2024
    Большое путешествие по Кипру
    Татьяна, спасибо за увлекательную экскурсию по Кипру! Вы потрясающе рассказываете о истории и культуре острова — чувствуется ваша глубокая любовь и знание. Хочется слушать бесконечно, но времени всегда мало. Обязательно вернемся за новыми открытиями!
  • I
    Irina
    9 сентября 2024
    Лимассол глазами местных жителей
    Очень все профессионально, душевно и не заезжено
    Спасибо
  • Е
    Екатерина
    27 января 2024
    Лимассол глазами местных жителей
    Прекрасная прогулка с Ольгой - лучший способ познакомиться с городом. Заглянули в уголки, куда сами бы не догадались и повторили историю Кипра! Спасибо!
  • Д
    Даниэль
    17 июня 2023
    Лимассол глазами местных жителей
    Ольга провела замечательную индивидуальную экскурсию по Лимасолу в подходящем нам темпе. Мы узнали много нового о городе и о Кипре в целом. Ольга профессиональна и очень внимательна. Большое спасибо. Марина и Даниель.
  • A
    Anna
    28 мая 2023
    Лимассол глазами местных жителей
    Спасибо большое за великолепную экскурсию! Нам очень понравилась Ольга, отличный гид, интересно рассказывает и места были выбраны с учётом нашего состава. Надеюсь и в следующий наш визит с ней встретиться, а так же с радостью буду рекомендовать друзьям и знакомым.
  • А
    Анна
    2 декабря 2022
    Лимассол глазами местных жителей
    Ольга провела интересную и содержательную экскурсию, мы обсудили многие вопросы, касающиеся не только истории города и острова, но и практические вопросы - как устроена жизнь на острове. Ольга очень живой и интеллигентный собеседник, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую!
  • N
    Nona
    7 октября 2022
    Лимассол глазами местных жителей
    С удовольствием погуляли по центру Лимасоля с гидом ОЛьгой.
    Узнали о некоторых новых исторических фактах, вспомнили уже известные имена.
    Очень понравилось, что
    Ольга также рассказала нам многое об укладе жизни современного Кипра, о кухне, о природе, о том, как последние события в России повлияли на маленькое государство
  • И
    Игорь
    29 июля 2022
    Лимассол глазами местных жителей
    Владимир, спасибо ещё раз за экскурсию! Всё было как мы любим! А пляж наизачёт!
  • А
    Алла
    4 июня 2022
    Лимассол глазами местных жителей
    Владимир очень приятный собеседник и прекрасный экскурсовод! Узнала много интересного про историю Кипра, а также получила много полезных советов! Теперь хочу съездить на другие экскурсии.
  • Л
    Лариса
    9 октября 2021
    Лимассол глазами местных жителей
    Оля, большое спасибо за знакомство с городом, за новые впечатления, за прекрасное настроение
  • Л
    Леонид
    22 августа 2021
    Большое путешествие по Кипру
    Замечательная экскурсия,рекомендую всем!
  • Л
    Лариса
    3 июля 2021
    Лимассол глазами местных жителей
    Очень интересные повествования на прекрасном русском литературном образном языке. Доброжелательный,очаровательный, знающий кучу интересных нюансов и исторических фактов о Кипре Владимир нас очаровал.
    Спасибо огромное за прекрасно проведённый вечер.
  • А
    Андрей
    2 июля 2021
    Лимассол глазами местных жителей
    Замечательная экскурсия! Владимир - отличный рассказчик, информацию подаёт очень интересно,
    увлекательно, интересно было и нам взрослым, и нашему сыну 11 лет. Рекомендую!
  • О
    Оксана
    18 июня 2021
    Лимассол глазами местных жителей
    Отличная экскурсия. Сам так город не увидишь. Владимир рассказывает интересно, не заученно, в результате история города получается живой и насыщенной.
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2021
    Лимассол глазами местных жителей
    Спасибо Владимиру за душевную экскурсию! Хотите чтобы Лимассол и Кипр стали ближе обращайтесь!

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Лимасольский замок»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лимасоле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
  2. Большое путешествие по Кипру
  3. Лимассол глазами местных жителей
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в декабре 2025
Сейчас в Лимасоле в категории "Лимасольский замок" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 360. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лимасоле (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Лимасольский замок», 29 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль