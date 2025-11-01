читать дальше

колоритных горных деревушек. В поездке нас сопровождала Яна, и это было замечательно. Все переезды от точки до точки Яна интересно и красочно рассказывала, терпеливо отвечала на все наши вопросы, делилась своими мыслями о настоящем и будущем Кипра. Это дорогого стоит - услышать мнение человека, знающего и любящего свою страну, переживающую за свою страну.

Очень впечатлила фабрика роз - удивительно было увидеть на высоте почти 1 тысячу метров над уровнем моря, где обычно специализируются на выращивании винограда, такое количество розовых кустов и настоящее производство "всего для красоты и аромата".

И приятно было просто прогуляться по маленьким магазинчикам с необычной продукцией, где мы накупили, как обычно, подарков для друзей и себя-любимых.

На винодельне было море народа с нескольких автобусов, но, благодаря Яне, нас приняли на дегустацию практически мгновенно. Кстати, хочу заметить, что в этом месте удивительно вкусное оливковое масло, которое благополучно долетело в чемодане до дома.

Самое большое впечатление на нас произвела маленькая семейная фабрика шоколада. Как же приятно наблюдать, когда делом занимаются профессионалы, влюбленные в свою работу! Казалось бы- чего мы не знаем о шоколаде? Вы будете удивлены - а почти ничего мы не знаем о шоколаде. А мы теперь немного знаем.

И обязательно выпейте у них чашечку горячего шоколада - волшебно вкусный напиток.

Мы провели чудесный день в компании с Яной, получили море интресной информации, полюбовались необыкновенно красивымт горами, познакомились с необычным бизнесом, прогулялись по улочкам уютных кипрских деревушек, накупили кучу вкусностей, напробовались местной еды, нафотографировались. Спасибо вмем, кто придумал, разработал и поовел эту экскурсию. Спасибо, Яна, нам было комфортно в Вашей машине, Вы- замечательный водитель, экскурсовод и чудесный теплый человек. Удачи Впм!