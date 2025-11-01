Индивидуальная
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Горный заповедник Троодос: экскурсия с личным гидом из Лимасола
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
Горный вояж: Большая триада Троодоса - культура и природа Кипра
Загляните в сердце Кипра с экскурсией в горную систему Троодос, где история и природа сливаются воедино
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
Откройте для себя уникальные уголки Кипра: деревню Омодос, монастырь Киккос, отель Беренгария и пляж Афродиты. Погрузитесь в историю и культуру острова
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 ноября 2025Объездив, пожалуй, большинство архитектурно-исторических, религиозных, морских и просто развлекательных мест любимого острова, решили в этот раз получить удовольствие от созерцания
- AAleksandra28 июля 2025Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!
- нас 4-ых забрали на удобной машине KIA Sportage, ездили с кондеем и комфортом
- ССергей19 октября 2024Поездка с Виргилио произвела на нас незабываемые впечатления. Знания по истории, мифологии Кипра удивили и порадовали. Экскурсия прошла познавательно, весело и незабываемо!
Гид великолепный. Всём рекомендуем😊
- ГГалина13 марта 2024Нашим Гидом был Андрей.
Супер.
Нвши 100% рекомендации👍
- ЯЯрослав4 января 2022Горные деревушки прекрасны, перерыв в таверне великолепен, гид восхитителен.
- ННаталья3 октября 2021Спасибо Владимиру за прекрасно проведённый день! Действительно, мы увидели колоритный Кипр и он нам очень понравился. Владимир -интересный рассказчик, аккуратный водитель, приятный собеседник. Провели с ним один из лучших дней на Кипре!
- ССергей2 октября 2021Экскурсия дороговата
- ООлег27 января 2020Мы провели незабываемый день на острове. Владимир провез нас по очень интересным и красивым местам. Глубокие знания всех вопросов, от
- AAndrey22 июля 2019Все было очень душевно, мы ездили туда куда обычно не добираются туристы, познакомились с местными жителями и их жизнью. Владимир
- ЕЕвгения9 июня 20198 июня 2019 года были на экскурсии с Владимиром Большая триада Троодоса. На Кипре мы не первый раз, поэтому многое
