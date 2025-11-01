Мои заказы

Ланья – экскурсии в Лимасоле

Найдено 5 экскурсий в категории «Ланья» в Лимасоле на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€369 за всё до 6 чел.
Из Лимассола - в горный заповедник Троодос
На машине
На микроавтобусе
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный заповедник Троодос: экскурсия с личным гидом из Лимасола
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Большая триада Троодоса
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Горный вояж: Большая триада Троодоса - культура и природа Кипра
Загляните в сердце Кипра с экскурсией в горную систему Троодос, где история и природа сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Начало: 9:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
Откройте для себя уникальные уголки Кипра: деревню Омодос, монастырь Киккос, отель Беренгария и пляж Афродиты. Погрузитесь в историю и культуру острова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€267 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 ноября 2025
    Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
    Объездив, пожалуй, большинство архитектурно-исторических, религиозных, морских и просто развлекательных мест любимого острова, решили в этот раз получить удовольствие от созерцания
    читать дальше

    колоритных горных деревушек. В поездке нас сопровождала Яна, и это было замечательно. Все переезды от точки до точки Яна интересно и красочно рассказывала, терпеливо отвечала на все наши вопросы, делилась своими мыслями о настоящем и будущем Кипра. Это дорогого стоит - услышать мнение человека, знающего и любящего свою страну, переживающую за свою страну.
    Очень впечатлила фабрика роз - удивительно было увидеть на высоте почти 1 тысячу метров над уровнем моря, где обычно специализируются на выращивании винограда, такое количество розовых кустов и настоящее производство "всего для красоты и аромата".
    И приятно было просто прогуляться по маленьким магазинчикам с необычной продукцией, где мы накупили, как обычно, подарков для друзей и себя-любимых.
    На винодельне было море народа с нескольких автобусов, но, благодаря Яне, нас приняли на дегустацию практически мгновенно. Кстати, хочу заметить, что в этом месте удивительно вкусное оливковое масло, которое благополучно долетело в чемодане до дома.
    Самое большое впечатление на нас произвела маленькая семейная фабрика шоколада. Как же приятно наблюдать, когда делом занимаются профессионалы, влюбленные в свою работу! Казалось бы- чего мы не знаем о шоколаде? Вы будете удивлены - а почти ничего мы не знаем о шоколаде. А мы теперь немного знаем.
    И обязательно выпейте у них чашечку горячего шоколада - волшебно вкусный напиток.
    Мы провели чудесный день в компании с Яной, получили море интресной информации, полюбовались необыкновенно красивымт горами, познакомились с необычным бизнесом, прогулялись по улочкам уютных кипрских деревушек, накупили кучу вкусностей, напробовались местной еды, нафотографировались. Спасибо вмем, кто придумал, разработал и поовел эту экскурсию. Спасибо, Яна, нам было комфортно в Вашей машине, Вы- замечательный водитель, экскурсовод и чудесный теплый человек. Удачи Впм!

  • A
    Aleksandra
    28 июля 2025
    Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
    Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!
    - нас 4-ых забрали на удобной машине KIA Sportage, ездили с кондеем и комфортом
    -
    читать дальше

    в начале спросили нас про интересы и исходя из этого корректировали маршрут - мы "выкинули" одну деревушку ради водопада Календония
    - приехали на винодельню, где сам владелец / потомок основателей производства провёл дегустацию
    - посетили старинный храм с важной реликивией
    - вкусно покушали в таверне
    К сожалению, из-за ужасных пожаров, которые потушили только в пятницу, большое количество местных лавок в воскресенье не открылось. Так что часть традиционного кипрского производства осталась для нас неизведанной. Но чудо, что, подойдя так близко к Омодосу, пожар не затронул саму деревню.

    Будем ездить ещё однозначно!

    Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!Экскурсия 27.07.2025 - очень понравилась, спасибо большое!
  • С
    Сергей
    19 октября 2024
    Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
    Поездка с Виргилио произвела на нас незабываемые впечатления. Знания по истории, мифологии Кипра удивили и порадовали. Экскурсия прошла познавательно, весело и незабываемо!
    Гид великолепный. Всём рекомендуем😊
  • Г
    Галина
    13 марта 2024
    Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
    Нашим Гидом был Андрей.
    Супер.
    Нвши 100% рекомендации👍
  • Я
    Ярослав
    4 января 2022
    Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
    Горные деревушки прекрасны, перерыв в таверне великолепен, гид восхитителен.
  • Н
    Наталья
    3 октября 2021
    Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
    Спасибо Владимиру за прекрасно проведённый день! Действительно, мы увидели колоритный Кипр и он нам очень понравился. Владимир -интересный рассказчик, аккуратный водитель, приятный собеседник. Провели с ним один из лучших дней на Кипре!
  • С
    Сергей
    2 октября 2021
    Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
    Экскурсия дороговата
  • О
    Олег
    27 января 2020
    Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
    Мы провели незабываемый день на острове. Владимир провез нас по очень интересным и красивым местам. Глубокие знания всех вопросов, от
    читать дальше

    экономических до исторических, чувство юмора, приятная, спокойная беседа - и восьмичасовая прогулка пролетела как один миг.
    Очень хочется вернуться на остров еще и еще, посмотреть новые места, совершить морскую прогулку с Владимиром.
    Вернемся обязательно! Обратимся сами и посоветуем друзьям!
    Спасибо большое!

  • A
    Andrey
    22 июля 2019
    Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
    Все было очень душевно, мы ездили туда куда обычно не добираются туристы, познакомились с местными жителями и их жизнью. Владимир
    читать дальше

    и Ольга изменили маршрут исходя из наших пожеланий и мы смогли побывать еще и в тех местах которые были изначально не предусмотрены программой экскурсии. Владимир позаботился о воде для нас что делают далеко не все. Нам все очень понравилось. Спасибо большое за интересно проведенное время!

  • Е
    Евгения
    9 июня 2019
    Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
    8 июня 2019 года были на экскурсии с Владимиром Большая триада Троодоса. На Кипре мы не первый раз, поэтому многое
    читать дальше

    уже видели. Однако Владимиру удалось показать нам места, куда не возят туристов, но от этого они не становятся менее интересными.
    Владимир прекрасный собеседник, он не только много знает, но ещё и умеет рассказать об этом, что не менее важно! Мы побывали не только в тех местах, которые были заявлены в рамках экскурсии, но и заехали в некоторые ещё: например, на винодельню (по моей просьбе) и в маленькую деревушку, где растёт самое древнее дерево Кипра. Кроме этого, Владимир рассказал о других достопримечательностях Кипра, скрытых от глаз туристов.
    Отдельное спасибо от сына за экскурсию по Берингарии! Весь остаток вечера мы провели, surfing the Internet, в поисках фото отеля 50-70 годов!
    На протяжении всего дня мы наслаждались свеже приготовленным супругой Владимира из мандаринов соком! Спасибо большое за прекрасно проведённый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Ланья»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лимасоле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
  2. Из Лимассола - в горный заповедник Троодос
  3. Большая триада Троодоса
  4. Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
  5. Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в декабре 2025
Сейчас в Лимасоле в категории "Ланья" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 200 до 369. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лимасоле (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Ланья», 41 ⭐ отзыв, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль