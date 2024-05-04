Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Начало: 9:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Лимассола в Пафос: руины Куриона, замок Колосси, пляжи
Откройте для себя Лимассол и Пафос с их удивительными местами: руины Куриона, замок Колосси, место рождения Афродиты и многое другое
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
