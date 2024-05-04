Мои заказы

Археологический парк Курион – экскурсии в Лимасоле

Найдено 3 экскурсии в категории «Археологический парк Курион» в Лимасоле на русском языке, цены от €340. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Колоритный Кипр: поездка по горным деревушкам
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
Начало: 9:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Путешествие из Лимассола в Пафос
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя Лимассол и Пафос с их удивительными местами: руины Куриона, замок Колосси, место рождения Афродиты и многое другое
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    4 мая 2024
    Путешествие из Лимассола в Пафос
    Мы были с ребенком (3 года) и не знали насколько будет удобно и легко на маршруте. Но мы зря сомневались
    читать дальше

    😊 маршрут подстроили под нас и мы отлично провели время и познакомились с интересными и красивыми местами. Так что для семей с детьми - здорово!)

Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в декабре 2025
Сейчас в Лимасоле в категории "Археологический парк Курион" можно забронировать 3 экскурсии от 340 до 360. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
