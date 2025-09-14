Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритный Кипр: уникальный тур по горным деревушкам из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией по его живописным горным деревням, полной культурных открытий
Начало: 9:00
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный заповедник Троодос: экскурсия с личным гидом из Лимасола
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
20 сен в 10:00
24 сен в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Лимасолу и его окрестностям
Познакомьтесь с легендами Кипра, посетите нетуристические маршруты и получите 40 профессиональных фотографий на память
Завтра в 09:00
14 сен в 08:00
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко: Индивидуальный тур из Лимасола
Познавательное путешествие к мысу Греко с личным гидом, уникальными маршрутами и фото сессиями
Начало: У Вашего места проживания
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
€349 за всё до 6 чел.
