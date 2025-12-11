Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€369 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Лимасолу и его окрестностям
Познакомьтесь с легендами Кипра, посетите нетуристические маршруты и получите 40 профессиональных фотографий на память
Завтра в 09:00
13 дек в 08:00
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лимассола на полуостров Акротири: Соленое озеро и замок Колосси
Погрузитесь в историю и красоту Кипра с экскурсией на полуостров Акротири. Откройте для себя древние замки, монастыри и удивительные пейзажи
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос
Начало: В лобби вашего отеля
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
