  1. Кипр
  2. Экскурсии

Южный Троодос

Орфеус Т.
Орфеус Т. – Гид из Лимассола
На экскурсии 🧭 вы увидите основные кипрские святыни, сосновый бор, живописные горные деревушки.

Мы поднимемся на самую высокую точку Кипра — вершину Олимп, посетим знаменитый монастырь Киккос, а также погуляем по уютным улочкам деревушки Омодос, где находится храм Животворящего Креста.
Задать вопрос
Южный Троодос
Южный Троодос

Что вы увидите

  • Олимп
  • монастырь Киккос
  • монастырь Троодитисса
  • деревушка Омодос
  • храм Животворящего Креста
Вы увидите основные кипрские святыни, сосновый бор, живописные горные деревушки.
Мы поднимемся на самую высокую точку Кипра – вершину Олимп, где можно насладиться красотой гор ⛰️. Далее Мы отправляемся в знаменитый монастырь Киккос, где хранится чудотворная икона Богородицы, написанная Святым Лукой еще при жизни Богородицы и благословленная ею. В монастыре можно приложиться к иконе, подать записки, поставить свечи о здравии и упокоении, а также попасть в особую комнату, где хранятся мощи святых.
После этого наш путь пролегает в святую обитель Троодитисса, мужской монастырь, где помимо иконы Панагии Троодитиссы хранится также пояс чадородия, который помогает исцелиться от бесплодия.
Достойным завершением экскурсии 🧭 станет прогулка 👣 по уютным улочкам деревушки Омодос, где находится храм Животворящего Креста, основанный, согласно преданию, равноапостольной царицей Еленой. Так же этот район знаменит огромным количеством виноградников, которые расположены по склонам. Мы сможем увидеть очень старый винный пресс и продегустировать прекрасные кипрские вина, в том числе и прославленную «Коммандарию» и огненный напиток – зивания, и, конечно же, оливки, сироп рожкового дерева, шоколадную пасту на его основе и местный сладкий хлеб Аркатена. Омодос никого не оставит равнодушным, так как также славится кружевами и серебряными украшениями ручной работы.
Автомобиль стандартный легковой вмещает до 4х пассажиров
Mercedes V-class -до 7 пассажиров
Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров
Что входит
  • Услуги водителя-гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Южный Троодос
Южный Троодос
Южный Троодос
Южный Троодос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Орфеус Т.
Орфеус Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Орфеус Т. проводит ещё 6 экскурсий

Фамагуста
350
8 часов
Фамагуста
Винно-гастрономический тур
350
8 часов
Винно-гастрономический тур
Кирения — Илларион
72.5
10 часов
Кирения — Илларион
Экскурсия в город-порт Фамагуста
68.75
10 часов
Экскурсия в город-порт Фамагуста
Заповедный Мыс Греко
300
8 часов
Заповедный Мыс Греко
Поездка в Голубую Лагуну
62.5
9 часов
Поездка в Голубую Лагуну

Еще несколько необычных экскурсий в Лимассоле

Лимассол: за кулисами туристического города
59
2 часа
Лимассол: за кулисами туристического города
43 отзыва
Увидеть жизнь города изнутри и узнать самое интересное о киприотах
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
270
8 часов
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
18 отзывов
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Путешествие в Средневековье из любого города острова
270
8 часов
Путешествие в Средневековье из любого города острова
10 отзывов
Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
Паломничества из любого города острова по святым местам
270
8 часов
Паломничества из любого города острова по святым местам
9 отзывов
Побывать в главных монастырях Кипра и узнать о значении святынь
Кипр: самое-самое за 1 день
260
8 часов
Кипр: самое-самое за 1 день
7 отзывов
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос
По следам Афродиты — экскурсия из любого города Кипра
270
8 часов
По следам Афродиты — экскурсия из любого города Кипра
7 отзывов
Проехать по местам, связанным с богиней любви, и познакомиться с греческой мифологией