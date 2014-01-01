В нашем путешествии у вас будет возможность соприкоснуться с величайшими святынями христиан всего мира. Вы сможете увидеть незабываемые природные ландшафты гор ⛰️ Троодоса.

Мы посетим тихие горные деревни, старинные церкви и древние монастыри. Вы отведаете местных вин, оливкового масла и местных деликатесов на дегустации.

Обязательно узнаете много интересного о Кипре, его истории 📖, традициях и современной жизни.

*Программа поездки может быть дополнена или изменена, в соответствие с пожеланиями туристов. Экскурсия ⛳ может быть организована для групп от 7 человек и более. Стоимость и детали уточняйте заранее.