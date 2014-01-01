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«Золотое кольцо Кипра». Горные монастыри и церкви Троодоса

Владислав
Владислав – Гид из Лимассола
Наша экскурсия ⛳ подарит вам прекрасную возможность совместить пищу духовную и материальную.

Вы посетите древние монастыри и другие христианские святыни Кипра, после чего вам предложат попробовать вина, масла и другие деликатесы местного производства.
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«Золотое кольцо Кипра». Горные монастыри и церкви Троодоса
«Золотое кольцо Кипра». Горные монастыри и церкви Троодоса

Что вы увидите

  • Вершина горы Олимпус (1951 м над уровнем моря)
  • Мужской монастырь Киккос (1100 м над уровнем моря)
  • Вершина горы Трони (1300 м над уровнем моря)
  • Женский монастырь Трикуккиотисса (1650 м над уровнем моря)
  • Мужской монастырь Тродитисса (1380 м над уровнем моря)
  • Монастырь и церковь Святого Креста (деревня Омодос)
  • Винодельня и старинный винный цех в деревни Омодос
  • Прогулка по деревне Омодос
В нашем путешествии у вас будет возможность соприкоснуться с величайшими святынями христиан всего мира. Вы сможете увидеть незабываемые природные ландшафты гор ⛰️ Троодоса.
Мы посетим тихие горные деревни, старинные церкви и древние монастыри. Вы отведаете местных вин, оливкового масла и местных деликатесов на дегустации.
Обязательно узнаете много интересного о Кипре, его истории 📖, традициях и современной жизни.
*Программа поездки может быть дополнена или изменена, в соответствие с пожеланиями туристов. Экскурсия ⛳ может быть организована для групп от 7 человек и более. Стоимость и детали уточняйте заранее.
Что входит
  • Транспортные услуги (автомобиль)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Трансфер из Лимассола, Пафоса, Ларнаки и Никосии
  • Посещение музеев монастыря Святого Креста в Омодос
  • Заявленные дегустации во время экскурсии
Что не входит
  • Обед и напитки (полный обед с вином и прохладительными напитками, от 14 € с человека).
  • Посещение (по желанию) музея монастыря Киккос (5 € взрослый, 3 € детский). Оплачивается на месте.
Начало и место завершения
🚩 По месту проживания туристов
«Золотое кольцо Кипра». Горные монастыри и церкви Троодоса
«Золотое кольцо Кипра». Горные монастыри и церкви Троодоса
«Золотое кольцо Кипра». Горные монастыри и церкви Троодоса
«Золотое кольцо Кипра». Горные монастыри и церкви Троодоса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владислав
Владислав
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