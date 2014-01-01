Что вы увидите
- Вершина горы Олимпус (1951 м над уровнем моря)
- Мужской монастырь Киккос (1100 м над уровнем моря)
- Вершина горы Трони (1300 м над уровнем моря)
- Женский монастырь Трикуккиотисса (1650 м над уровнем моря)
- Мужской монастырь Тродитисса (1380 м над уровнем моря)
- Монастырь и церковь Святого Креста (деревня Омодос)
- Винодельня и старинный винный цех в деревни Омодос
- Прогулка по деревне Омодос
В нашем путешествии у вас будет возможность соприкоснуться с величайшими святынями христиан всего мира. Вы сможете увидеть незабываемые природные ландшафты гор ⛰️ Троодоса.
Мы посетим тихие горные деревни, старинные церкви и древние монастыри. Вы отведаете местных вин, оливкового масла и местных деликатесов на дегустации.
Обязательно узнаете много интересного о Кипре, его истории 📖, традициях и современной жизни.
*Программа поездки может быть дополнена или изменена, в соответствие с пожеланиями туристов. Экскурсия ⛳ может быть организована для групп от 7 человек и более. Стоимость и детали уточняйте заранее.
Что входит
- Транспортные услуги (автомобиль)
- Услуги гида-экскурсовода
- Трансфер из Лимассола, Пафоса, Ларнаки и Никосии
- Посещение музеев монастыря Святого Креста в Омодос
- Заявленные дегустации во время экскурсии
Что не входит
- Обед и напитки (полный обед с вином и прохладительными напитками, от 14 € с человека).
- Посещение (по желанию) музея монастыря Киккос (5 € взрослый, 3 € детский). Оплачивается на месте.
Начало и место завершения
🚩 По месту проживания туристов
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владислав
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Владислав проводит ещё 1 экскурсию
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