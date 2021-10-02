Что вас ожидает

Кипр и Афродита

Вы оцените самую знаменитую достопримечательность Кипра — пляж, где по преданию «вышла из пены морской» древнегреческая богиня Афродита. Современное название этого места — Петра ту Ромиу. Я расшифрую его значение и поделюсь связанной с ним легендой о византийском воине Дигенисе Акрите. Кроме того, покажу небольшой грот «Купальни Афродиты», живописно расположенный под навесом инжирного дерева.

Деревня Лачи и чудесная винодельня

Насладившись морем и пляжем, мы отправимся в колоритную рыбацкую деревню Лачи. Вы пообедаете в традиционной таверне, посетите уютную домашнюю винодельню у подножья горы и прилегающий к ней музей, раскрывающий историю семьи хозяев. Понаблюдаете за процессами производства и хранения вина, попробуете его на вкус и полюбуетесь усыпанными виноградниками склонами.

Организационные детали

Обед в таверне оплачивается отдельно.