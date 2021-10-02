Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»

Посетить рыбацкую деревню Лачи и увидеть романтические места, связанные с богиней любви

5
1 отзыв
Кипр — фантастически красивый остров, окутанный древними легендами и сказаниями.

Вы рассмотрите скалу и купальни Афродиты, поищете камни в форме сердца, насладитесь лазурным Средиземным морем и подышите чистейшим воздухом с ароматом эвкалипта.

А еще побываете на аутентичной домашней винодельне и в настоящей кипрской таверне.
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»

Что вас ожидает

Кипр и Афродита

Вы оцените самую знаменитую достопримечательность Кипра — пляж, где по преданию «вышла из пены морской» древнегреческая богиня Афродита. Современное название этого места — Петра ту Ромиу. Я расшифрую его значение и поделюсь связанной с ним легендой о византийском воине Дигенисе Акрите. Кроме того, покажу небольшой грот «Купальни Афродиты», живописно расположенный под навесом инжирного дерева.

Деревня Лачи и чудесная винодельня

Насладившись морем и пляжем, мы отправимся в колоритную рыбацкую деревню Лачи. Вы пообедаете в традиционной таверне, посетите уютную домашнюю винодельню у подножья горы и прилегающий к ней музей, раскрывающий историю семьи хозяев. Понаблюдаете за процессами производства и хранения вина, попробуете его на вкус и полюбуетесь усыпанными виноградниками склонами.

Организационные детали

Обед в таверне оплачивается отдельно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Василий
Василий
Родился в 1977 году в Ставрополе, в семье русскоязычных греков. В 1988 году моя семья переехала в Грецию, в Волос. А позже, в 1996-м, мы переехали на Кипр, в Пафос. В 2007 году я получил государственную лицензию на проведение экскурсий в археологических зонах и охраняемых исторических парках по всей территории Кипра. Гид — моя любимая профессия, мне нравится показывать достопримечательности и рассказывать историю Кипра, зелёного цветущего острова, родины богини любви и красоты Афродиты. Если вы решили провести свой отпуск именно на Кипре — это отличный выбор! И я хочу помочь сделать ваше путешествие незабываемым, интересным, а главное легким в организации.
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1 реальный отзыв

Елена
2 окт 2021
30 сентября мы были в путешествии по Кипру с Василием. На Кипр приехали в третий раз, а посмотреть настоящий Кипр глазами знающего и увлечённого человека удалось впервые. Наш гид показал и места связанные с Афродитой, а так же то, что было интересного рядом, монастыри, винодельню. Мы попробовали местную еду, это отдельное эстетическое удовольствие. Василий отличный собеседник, который знает о Пафосе и Кипре очень много. Мы проехали по многим красивым местам, поездка сопровождалась профессиональным повествованием мифов об Афродите. Время прошло быстро и интересно. Всем рекомендую!

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