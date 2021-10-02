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Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»

Погрузитесь в атмосферу древних легенд Кипра, посетите пляж Афродиты, винодельню и таверну. Насладитесь красотой и вкусами острова
Кипр - фантастически красивый остров, окутанный древними легендами и сказаниями.

Туристы смогут рассмотреть скалу и купальни Афродиты, поищут камни в форме сердца, насладятся лазурным Средиземным морем и подышат чистейшим воздухом с
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ароматом эвкалипта. Путешественники также побывают на аутентичной домашней винодельне и в настоящей кипрской таверне.

Экскурсия начинается с посещения пляжа, где по преданию "вышла из пены морской" древнегреческая богиня Афродита. Современное название этого места - Петра ту Ромиу.

Гид расшифрует его значение и поделится связанной с ним легендой о византийском воине Дигенисе Акрите.

Кроме того, туристы увидят небольшой грот "Купальни Афродиты", живописно расположенный под навесом инжирного дерева. Насладившись морем и пляжем, группа отправится в колоритную рыбацкую деревню Лачи.

Здесь путешественники пообедают в традиционной таверне, посетят уютную домашнюю винодельню у подножья горы и прилегающий к ней музей, раскрывающий историю семьи хозяев.

Участники экскурсии понаблюдают за процессами производства и хранения вина, попробуют его на вкус и полюбуются усыпанными виноградниками склонами. Обед в таверне оплачивается отдельно

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Погружение в древние легенды
  • 🍷 Посещение аутентичной винодельни
  • 🏞 Прогулка по живописным местам
  • 🍽 Обед в традиционной таверне
  • 🌿 Чистейший воздух и природа
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»

Что можно увидеть

  • Петра ту Ромиу
  • Купальни Афродиты
  • Музей винодельни

Описание экскурсии

Кипр и Афродита

Вы оцените самую знаменитую достопримечательность Кипра — пляж, где по преданию «вышла из пены морской» древнегреческая богиня Афродита. Современное название этого места — Петра ту Ромиу. Я расшифрую его значение и поделюсь связанной с ним легендой о византийском воине Дигенисе Акрите. Кроме того, покажу небольшой грот «Купальни Афродиты», живописно расположенный под навесом инжирного дерева.

Деревня Лачи и чудесная винодельня

Насладившись морем и пляжем, мы отправимся в колоритную рыбацкую деревню Лачи. Вы пообедаете в традиционной таверне, посетите уютную домашнюю винодельню у подножья горы и прилегающий к ней музей, раскрывающий историю семьи хозяев. Понаблюдаете за процессами производства и хранения вина, попробуете его на вкус и полюбуетесь усыпанными виноградниками склонами.

Организационные детали

Обед в таверне оплачивается отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваш гид в Пафосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 81 туриста
Родился в 1977 году в Ставрополе, в семье русскоязычных греков. В 1988 году моя семья переехала в Грецию, в Волос. А позже, в 1996-м, мы переехали на Кипр, в Пафос. В
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2007 году я получил государственную лицензию на проведение экскурсий в археологических зонах и охраняемых исторических парках по всей территории Кипра. Гид — моя любимая профессия, мне нравится показывать достопримечательности и рассказывать историю Кипра, зелёного цветущего острова, родины богини любви и красоты Афродиты. Если вы решили провести свой отпуск именно на Кипре — это отличный выбор! И я хочу помочь сделать ваше путешествие незабываемым, интересным, а главное легким в организации.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Елена
30 сентября мы были в путешествии по Кипру с Василием. На Кипр приехали в третий раз, а посмотреть настоящий Кипр глазами знающего и увлечённого человека удалось впервые. Наш гид показал
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и места связанные с Афродитой, а так же то, что было интересного рядом, монастыри, винодельню. Мы попробовали местную еду, это отдельное эстетическое удовольствие. Василий отличный собеседник, который знает о Пафосе и Кипре очень много. Мы проехали по многим красивым местам, поездка сопровождалась профессиональным повествованием мифов об Афродите. Время прошло быстро и интересно. Всем рекомендую!

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Татьяна
Спасибо Василию за интересную экскурсию. Посмотрели красивые места, узнали интересные факты, побывали не в туристических местах (что очень важно и интересно), пообедали в красивом и вкусном месте. Дорога по серпантину с Василием безопасна и очень красивая.
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