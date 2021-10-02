Кипр - фантастически красивый остров, окутанный древними легендами и сказаниями.Туристы смогут рассмотреть скалу и купальни Афродиты, поищут камни в форме сердца, насладятся лазурным Средиземным морем и подышат чистейшим воздухом с

ароматом эвкалипта. Путешественники также побывают на аутентичной домашней винодельне и в настоящей кипрской таверне. Экскурсия начинается с посещения пляжа, где по преданию "вышла из пены морской" древнегреческая богиня Афродита. Современное название этого места - Петра ту Ромиу. Гид расшифрует его значение и поделится связанной с ним легендой о византийском воине Дигенисе Акрите. Кроме того, туристы увидят небольшой грот "Купальни Афродиты", живописно расположенный под навесом инжирного дерева. Насладившись морем и пляжем, группа отправится в колоритную рыбацкую деревню Лачи. Здесь путешественники пообедают в традиционной таверне, посетят уютную домашнюю винодельню у подножья горы и прилегающий к ней музей, раскрывающий историю семьи хозяев. Участники экскурсии понаблюдают за процессами производства и хранения вина, попробуют его на вкус и полюбуются усыпанными виноградниками склонами. Обед в таверне оплачивается отдельно

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кипр и Афродита

Вы оцените самую знаменитую достопримечательность Кипра — пляж, где по преданию «вышла из пены морской» древнегреческая богиня Афродита. Современное название этого места — Петра ту Ромиу. Я расшифрую его значение и поделюсь связанной с ним легендой о византийском воине Дигенисе Акрите. Кроме того, покажу небольшой грот «Купальни Афродиты», живописно расположенный под навесом инжирного дерева.

Деревня Лачи и чудесная винодельня

Насладившись морем и пляжем, мы отправимся в колоритную рыбацкую деревню Лачи. Вы пообедаете в традиционной таверне, посетите уютную домашнюю винодельню у подножья горы и прилегающий к ней музей, раскрывающий историю семьи хозяев. Понаблюдаете за процессами производства и хранения вина, попробуете его на вкус и полюбуетесь усыпанными виноградниками склонами.

Организационные детали

Обед в таверне оплачивается отдельно.