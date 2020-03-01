Экскурсии из Протараса

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Путешествие по северу острова: места, о которых молчат путеводители

Николай
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Николай – ваш гид
Самобытным, нескучным, теплым и живописным — вы увидите Кипр таким, какой он есть! Пройдете через лабиринт Минотавра, исследуете древний город Саламис, заглянете в древний монастырь, впечатлитесь видами и мощью руин в прибрежном замке Кантара.

Я живым языком расскажу об истории, жизни и кухне острова и помогу подружиться с ним.
249 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп

Что вас ожидает

По пути вы будете наслаждаться пейзажами, а я — рассказывать о прошлом и настоящем Кипра. Без сухих дат и фактов, о которых спорят историки. Я поделюсь интригующими сюжетами из малоизвестных источников и наблюдениями о местной жизни.

Выбраться из лабиринта Минотавра
В начале путешествия вы окажетесь в месте из греческого мифа — лабиринте из живых изгородей. Его соорудили на территории уютного ботанического сада в чистом поле посреди кипрской пустыни. С моей помощью вы не заблудитесь в лабиринте, а после прогулки вас угостят чаем из ароматных трав, выращенных в саду.

Монастырь Святого Варнавы и древний город Саламис
Проехав через границу турецкой части Кипра, заглянем в ныне недействующую святыню, где вы сможете прикоснуться к мощам, увидите найденные здесь древние артефакты и музей икон. Следом вам предстоит увидеть остатки древнейшего города Саламис, о судьбе которого вы обязательно услышите.

🍲 По дороге к последней цели мы пообедаем и отдохнем в традиционной таверне на берегу моря. Я расскажу о кипрской кухне и порекомендую, какие блюда попробовать.

Мощь и красота замка Кантара
В финале вас встретит величественный замок Кантара, возвышающийся на побережье на узком «хвосте» Кипра. Вы узнаете о судьбе этой мощной крепости, но главное — подниметесь на самый верх, чтобы полюбоваться захватывающими дух панорамами и морем с двух сторон!

Кому подойдет экскурсия

Активным и любознательным путешественникам. Это насыщенная, но не утомительная поездка подойдет даже для семей с детьми от 5 лет.

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться из любого города Кипра. Я заберу вас в вашем отеле.
  • В случае начала в Пафосе — доплата 50€.
  • Дополнительные расходы: обед (в районе 10€ на человека) и входные билеты (всё вместе — не более 1€ с человека).
  • При себе нужно иметь загранпаспорт для пересечения границы северной части острова.
  • Наденьте удобную обувь и возьмите легкую куртку.
  • Программа экскурсии может быть скорректирована с учетом ваших пожеланий.
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Привет! Меня зовут Николай и я хочу показать вам Кипр глазами опытного путешественника. Я побывал во многих странах мира, но Кипр безнадежно запал мне в сердце — по этой причине сейчас живу с семьей на этом замечательном острове. Все достопримечательности Кипра безусловно заслуживают внимания и многие из них уже успели стать фаворитами туристов, но я люблю находить и показывать людям особенные места, аутентичные и незабываемые.
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