Бишкек — город с богатой и интересной историей, которая хранит немало тайн, загадочных достопримечательностей, неразгаданных преступлений, самоотверженных поступков. Мы готовы раскрыть для вас этот город всего за 3 часа!
Описание экскурсии
Бишкек — город, который стоит на одной из веток Великого Шелкового Пути. Он вырос из средневековой крепости. Его строили киргизы, русские, узбеки, дунгане, татары, казахи, украинцы. Столица Киргизии — это город сильных людей, невероятных поворотов истории, мрачных тайн, вдохновляющих легенд. Обзорная экскурсия заставит вас смеяться, плакать, восхищаться и… Вы обязательно влюбитесь в этот невероятный город у подножья Тянь-Шаня. В ходе экскурсии вы увидите:
Памятник Бишкек Баатыру • Галерею под открытым небом (бывшая Красная Чайхана) • Кинотеатр «Ала-Тоо» и его мозаика • Павильон «Соки, воды» и дуб старосты Талызина • Монумент Курманджан Датке • Здание Ассамблеи народов Кыргызстана • Аллею государственных деятелей и памятник И. Айдарбекову • Галерею «Дубовый парк» (бывший Свято-Никольский собор) • Памятник красногвардейцам • Дубовый парк • Фонтан «25 чаш» (бывший кинотеатр «Ударник») • Театр Русской Драмы • Памятник Ч. Базарбаеву • Библиотеку им. К. Баялинова • Музей ИЗО • Памятник Аалы Токомбаеву • Театр Оперы и Балета им. А. Малдыбаева • Монумент Б. Бейшеналиевой • Первый банк Пишпека (бывший дом купца Мырзабаева) • Национальную библиотеку и памятник А. Осмонову • «Стык трех министерств» (Мин. Образования, Внутренних дел и Иностранных дел) • Памятники сказителю и танцовщицам • Памятник с ошибками А. Иваницыну • Бульвар Эркиндик • Дом первого старосты города И. Ф. Терентьева • Школу детей работников Компартии (дом Мадюдя) • Здание Президиума Верховного Совета • Памятник К. Марксу и Ф. Энгельсу • Памятник В. И. Ленину • Площадь Ала-Тоо, памятник Манасу Великодушному, флагшток • Кинотеатр «Россия» • Памятник богатырю Кожамкулу Важная информация: Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Пеший маршрут составляет 2,5 км. по центральной части города.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральную площадь города
- Дубовый парк
- Монумент Алайской царице
- Музей скульптур под открытым небом
- Самый старый кинотеатр города
- Нулевой километр
- Дом первого старосты города
- Аллею государственных деятелей
- Театры русской и кыргызской драмы
- Дом Правительства
- Здание Парламента
- Здание первого банка города
- Самый загадочный памятник столицы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Бишкек Баатыру
Завершение: Памятник богатырю Кожомкулу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Пеший маршрут составляет 2,5 км по центральной части города
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Мы приехали в Бишкек первый раз. Посетили экскурсию по городу, которую провела нам экскурсовод Надежда. Гид рассказывала не сухие факты из путеводителя, а живые истории о людях и стране. Маршрут
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A
Экскурсия прошла интересно. С гидом Надеждой прошли по многим Центральным достопримечательностям города Бишкек, было увлекательно послушать историю, про становление государства, революции. Было интересно погрузиться в познание о традициях и национальных ценностях
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О
Прекрасный гид Надежда! Обаятельная, милая, очень знающая свой город и историю девушка! Если поедем ещё, то будем обращаться только к ней за экскурсиями!!!
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П
Очень приятный гид Рано. Спасибо большое за такую прекрасную экскурсию!
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