Бишкек — город, который стоит на одной из веток Великого Шелкового Пути. Он вырос из средневековой крепости. Его строили киргизы, русские, узбеки, дунгане, татары, казахи, украинцы. Столица Киргизии — это город сильных людей, невероятных поворотов истории, мрачных тайн, вдохновляющих легенд. Обзорная экскурсия заставит вас смеяться, плакать, восхищаться и… Вы обязательно влюбитесь в этот невероятный город у подножья Тянь-Шаня. В ходе экскурсии вы увидите:

Памятник Бишкек Баатыру • Галерею под открытым небом (бывшая Красная Чайхана) • Кинотеатр «Ала-Тоо» и его мозаика • Павильон «Соки, воды» и дуб старосты Талызина • Монумент Курманджан Датке • Здание Ассамблеи народов Кыргызстана • Аллею государственных деятелей и памятник И. Айдарбекову • Галерею «Дубовый парк» (бывший Свято-Никольский собор) • Памятник красногвардейцам • Дубовый парк • Фонтан «25 чаш» (бывший кинотеатр «Ударник») • Театр Русской Драмы • Памятник Ч. Базарбаеву • Библиотеку им. К. Баялинова • Музей ИЗО • Памятник Аалы Токомбаеву • Театр Оперы и Балета им. А. Малдыбаева • Монумент Б. Бейшеналиевой • Первый банк Пишпека (бывший дом купца Мырзабаева) • Национальную библиотеку и памятник А. Осмонову • «Стык трех министерств» (Мин. Образования, Внутренних дел и Иностранных дел) • Памятники сказителю и танцовщицам • Памятник с ошибками А. Иваницыну • Бульвар Эркиндик • Дом первого старосты города И. Ф. Терентьева • Школу детей работников Компартии (дом Мадюдя) • Здание Президиума Верховного Совета • Памятник К. Марксу и Ф. Энгельсу • Памятник В. И. Ленину • Площадь Ала-Тоо, памятник Манасу Великодушному, флагшток • Кинотеатр «Россия» • Памятник богатырю Кожамкулу Важная информация: Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Пеший маршрут составляет 2,5 км. по центральной части города.