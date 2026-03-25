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Индивидуальная
до 4 чел.
Северный берег Иссык-Куля за 1 день
Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
«За один день вы увидите главные природные красоты Кыргызстана, услышите легенды Иссык-Куля, узнаете о местных растениях-эндемиках и животном мире»
26 авг в 07:00
27 авг в 07:00
от €498 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тропами Кок-Мойнок к озеру легенд - из Бишкека
Уникальная экскурсия по Иссыкульской области: каньоны, водохранилище и дикие пляжи ждут вас. Погрузитесь в красоту природы и узнайте о культуре Кыргызстана
26 авг в 07:00
27 авг в 07:00
от €338 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Иссык-Куль за день: ущелья, древние рисунки и горячие источники
Начало: У отеля туриста
«Легенда гласит, что именно в этих местах древние воины находили вдохновение перед битвами»
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$340 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Легенды и красоты ущелья Ала-Арча
Отправиться в дружеское путешествие по национальному парку
Начало: От вашего отеля
«Вы узнаете легенды о горных краях Кыргызстана, героях местных эпосов и знаменитых людях современности»
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
от €150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Отлично организованная и комфортная поездка, очень мило общались во время поездки, инопланетной красоты каньон, живописная дорога до Иссык-Куля. Я осталась в восторге от экскурсии, приятным сюрпризом для нас стала видеосъемка нашей прогулки в каньоне. Большое спасибо организатором!
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А
Наш гид Юрий был чудесен. Видно, что знает, о чем рассказывает и действительно горит этим делом. Показал много красивых мест.
+1
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Е
очень благодарны гиду Юрию и администратору Тамаре за невероятный день!
нас переполняют впечатления и информация — Юрий очень любит Бишкек и
нас переполняют впечатления и информация — Юрий очень любит Бишкек и
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Е
Потрясающая экскурсия, гид Юрий все прекрасно рассказывает, забота о своих клиентах в каждом моменте, приятное общение, чистота в автомобиле, самые приятные впечатления, спасибо!
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Всего 29 отзывов в Бишкеке в категории "Мифы и легенды"
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Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в августе 2026
Сейчас в Бишкеке в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 338 до 498. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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