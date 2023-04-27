Каньон бескрайних просторов
Приглашаю на живописную прогулку к каньону Конорчек.
Удивительные ландшафты каньонов Конорчек напоминают Великий Каньон, но вместе с тем, они несут в себе значимую частицу уникальной природы Кыргызстана. Вы насладитесь потрясающим пейзажем и посетите единственный в своем роде зоопарк Кыргызстана.
Удивительные ландшафты каньонов Конорчек напоминают Великий Каньон, но вместе с тем, они несут в себе значимую частицу уникальной природы Кыргызстана. Вы насладитесь потрясающим пейзажем и посетите единственный в своем роде зоопарк Кыргызстана.
Ближайшие даты:
27
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29
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даты
Что вас ожидает:
- Зоопарк
- Каньон Конорчек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут начнется с посещения зоопарка, который находится по дороге к каньону.
Придя к каньону, вы будете наслаждаться красивейшими пейзажами: красноватыми стенами каньона, окружающими горами и скалами. Вы сможете сделать много удивительных и атмосферных фото, насладиться часом свободного времени на обед. Полюбуетесь потрясающим панорамным видом, открывающимся перед вами. После этого мы вернемся в начальную точку маршрута.
Важная информация• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по сезону.
Возьмите с собой воду и обед.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Благодарим Вас за бронирование тура у нас. Мы хотели бы подтвердить детали Вашего заказа и предоставить некоторую важную информацию для Вашей поездки.
- Количество путешествующих
- Название отеля
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании