Маршрут начнется с посещения зоопарка, который находится по дороге к каньону.

Придя к каньону, вы будете наслаждаться красивейшими пейзажами: красноватыми стенами каньона, окружающими горами и скалами. Вы сможете сделать много удивительных и атмосферных фото, насладиться часом свободного времени на обед. Полюбуетесь потрясающим панорамным видом, открывающимся перед вами. После этого мы вернемся в начальную точку маршрута.

Важная информация• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по сезону.

Возьмите с собой воду и обед.