Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк

Каньон бескрайних просторов

Описание
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Ответы на вопросы
Приглашаю на живописную прогулку к каньону Конорчек.

Удивительные ландшафты каньонов Конорчек напоминают Великий Каньон, но вместе с тем, они несут в себе значимую частицу уникальной природы Кыргызстана. Вы насладитесь потрясающим пейзажем и посетите единственный в своем роде зоопарк Кыргызстана.
Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк
Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк
Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк
Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк
Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк
Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк
Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Зоопарк
  • Каньон Конорчек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут начнется с посещения зоопарка, который находится по дороге к каньону.
Придя к каньону, вы будете наслаждаться красивейшими пейзажами: красноватыми стенами каньона, окружающими горами и скалами. Вы сможете сделать много удивительных и атмосферных фото, насладиться часом свободного времени на обед. Полюбуетесь потрясающим панорамным видом, открывающимся перед вами. После этого мы вернемся в начальную точку маршрута.
Важная информация• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по сезону.
Возьмите с собой воду и обед.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Благодарим Вас за бронирование тура у нас. Мы хотели бы подтвердить детали Вашего заказа и предоставить некоторую важную информацию для Вашей поездки.
  • Количество путешествующих
  • Название отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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