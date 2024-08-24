Роскошный центр отдыха на Иссык-Куле, куда ограничен доступ, но не для наших уважаемых гостей. У ворот вас встретит автомобиль и доставит к ресто-бару с уютным интерьером и вкусной паназиатской кухней. После обеда будет свободное время, чтобы прогуляться по территории, где тенистые аллеи укроют вас от знойных лучей солнца, где всегда свежо и прохладно, пахнет хвоей и цветами. А на пляже можно позагорать и искупаться.
Яхт-клуб, где вас будет ждать уже подготовленная к прогулке парусная яхта. Свежий бриз, шикарные виды на горные пейзажи и водную гладь — что может быть лучше? По желанию можно будет сделать остановку и искупаться в кристально-чистой воде в центре озера (конечно, в защитных жилетах и под чутким вниманием капитана).
Термальный источник. После водной прогулки отправимся на пляж, рядом с которым расположен минеральный горячий источник с 8 бассейнами, температура которых варьируется от +15 до +50 градусов, а глубина составляет от 0,7 до 1,5 метров. Если не захотите принимать лечебные ванны, можно посвятить это время отдыху на уютном пляже.
Подробная программа
7:30 — выезд из Бишкека. По пути сделаем остановку в Боомском ущелье у кафе 11:30 — прибытие в центр отдыха, заказ блюд в ресто-баре. Пока они будут готовиться, у вас будет время прогуляться по территории, сходить на пляж, искупаться 13:30 — выезд в яхт-клуб 14:00 — начало прогулки на яхте 15:00 — переезд на пляж, где расположены бассейны с горячими источниками, свободное время 18:00 — отправление обратно в Бишкек
Организационные детали
В стоимость входит: комфортабельный транспорт от вашего отеля и обратно (минивэн Kia Carnival или аналог), услуги профессионального гида, аренда парусной яхты
Отдельно оплачивается питание в ресто-баре (по меню) и входные билеты в бассейны с горячими источниками (350 сом с человека)
Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет
На яхте вас будет сопровождать капитан и его помощник, всё остальное время — гид и водитель из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 298 туристов
Мы — команда профессионалов по подбору нестандартных экскурсий по городу Бишкек и авторских маршрутов по Кыргызстану. Занимаемся организацией групповых и индивидуальных туров с 2015 года. Для нас важно помочь вам читать дальше
окунуться в атмосферу нашей уникальной страны, понять, полюбить её и захотеть вернуться ещё не один раз. Наши гиды особенные! Это люди, которые по-настоящему любят своё дело, расскажут о том, чего нет в стандартных путеводителях.
Подарим вам яркие эмоции от пребывания в Кыргызстане!