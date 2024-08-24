Лучшие локации Иссык-Куля - на яхте и автомобиле

Подарить себе день на природе и изучить самые красивые уголки голубой жемчужины Тянь-Шаня
Откройте для себя Иссык-Куль! С нами вас ждёт не просто экскурсия к пляжам и термальным источникам, а полное погружение в культуру. Наши гиды родились и выросли в Кыргызстане.

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факты из жизни местного населения и покажут гораздо больше стандартного набора достопримечательностей.

Вы насладитесь природой и узнаете, в чем уникальность озера и какие порой невероятные события происходили на протяжении веков в этом месте.

Лучшие локации Иссык-Куля - на яхте и автомобиле
Лучшие локации Иссык-Куля - на яхте и автомобиле
Лучшие локации Иссык-Куля - на яхте и автомобиле
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание водной прогулки

Роскошный центр отдыха на Иссык-Куле, куда ограничен доступ, но не для наших уважаемых гостей. У ворот вас встретит автомобиль и доставит к ресто-бару с уютным интерьером и вкусной паназиатской кухней. После обеда будет свободное время, чтобы прогуляться по территории, где тенистые аллеи укроют вас от знойных лучей солнца, где всегда свежо и прохладно, пахнет хвоей и цветами. А на пляже можно позагорать и искупаться.

Яхт-клуб, где вас будет ждать уже подготовленная к прогулке парусная яхта. Свежий бриз, шикарные виды на горные пейзажи и водную гладь — что может быть лучше? По желанию можно будет сделать остановку и искупаться в кристально-чистой воде в центре озера (конечно, в защитных жилетах и под чутким вниманием капитана).

Термальный источник. После водной прогулки отправимся на пляж, рядом с которым расположен минеральный горячий источник с 8 бассейнами, температура которых варьируется от +15 до +50 градусов, а глубина составляет от 0,7 до 1,5 метров. Если не захотите принимать лечебные ванны, можно посвятить это время отдыху на уютном пляже.

Подробная программа

7:30 — выезд из Бишкека. По пути сделаем остановку в Боомском ущелье у кафе
11:30 — прибытие в центр отдыха, заказ блюд в ресто-баре. Пока они будут готовиться, у вас будет время прогуляться по территории, сходить на пляж, искупаться
13:30 — выезд в яхт-клуб
14:00 — начало прогулки на яхте
15:00 — переезд на пляж, где расположены бассейны с горячими источниками, свободное время
18:00 — отправление обратно в Бишкек

Организационные детали

  • В стоимость входит: комфортабельный транспорт от вашего отеля и обратно (минивэн Kia Carnival или аналог), услуги профессионального гида, аренда парусной яхты
  • Отдельно оплачивается питание в ресто-баре (по меню) и входные билеты в бассейны с горячими источниками (350 сом с человека)
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет
  • На яхте вас будет сопровождать капитан и его помощник, всё остальное время — гид и водитель из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНочныеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньРомантическиеТермальные источникиИссык-КульПопулярные местаВодные развлеченияНа яхте

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