Откройте для себя Иссык-Куль! С нами вас ждёт не просто экскурсия к пляжам и термальным источникам, а полное погружение в культуру. Наши гиды родились и выросли в Кыргызстане.Они расскажут любопытные

факты из жизни местного населения и покажут гораздо больше стандартного набора достопримечательностей. Вы насладитесь природой и узнаете, в чем уникальность озера и какие порой невероятные события происходили на протяжении веков в этом месте.

Описание водной прогулки

Роскошный центр отдыха на Иссык-Куле, куда ограничен доступ, но не для наших уважаемых гостей. У ворот вас встретит автомобиль и доставит к ресто-бару с уютным интерьером и вкусной паназиатской кухней. После обеда будет свободное время, чтобы прогуляться по территории, где тенистые аллеи укроют вас от знойных лучей солнца, где всегда свежо и прохладно, пахнет хвоей и цветами. А на пляже можно позагорать и искупаться.

Яхт-клуб, где вас будет ждать уже подготовленная к прогулке парусная яхта. Свежий бриз, шикарные виды на горные пейзажи и водную гладь — что может быть лучше? По желанию можно будет сделать остановку и искупаться в кристально-чистой воде в центре озера (конечно, в защитных жилетах и под чутким вниманием капитана).

Термальный источник. После водной прогулки отправимся на пляж, рядом с которым расположен минеральный горячий источник с 8 бассейнами, температура которых варьируется от +15 до +50 градусов, а глубина составляет от 0,7 до 1,5 метров. Если не захотите принимать лечебные ванны, можно посвятить это время отдыху на уютном пляже.

Подробная программа

7:30 — выезд из Бишкека. По пути сделаем остановку в Боомском ущелье у кафе

11:30 — прибытие в центр отдыха, заказ блюд в ресто-баре. Пока они будут готовиться, у вас будет время прогуляться по территории, сходить на пляж, искупаться

13:30 — выезд в яхт-клуб

14:00 — начало прогулки на яхте

15:00 — переезд на пляж, где расположены бассейны с горячими источниками, свободное время

18:00 — отправление обратно в Бишкек

Организационные детали