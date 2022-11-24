Что вас ждет

Мы исследуем северный берег озера. Увидим одно из древнейших сооружений Средней Азии — башню Бурана, послушаем историю города восточных тюрков — Баласагун. Желающие поднимутся по винтовой лестнице на самый верх башни.

Полюбуемся кристально чистыми водами Иссык-Куля — водоема, входящего в десятку самых глубоких озер мира. Узнаем почему оно никогда не замерзает и как переводится его название.

Отдохнем в горячих источниках с радоновой водой на берегу озера, наслаждаясь окружающими идиллическими пейзажами.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер,

входные билеты в башню Бурана.

Туристы оплачивают самостоятельно: