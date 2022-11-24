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Описание
Что вас ждет
Мы исследуем северный берег озера. Увидим одно из древнейших сооружений Средней Азии — башню Бурана, послушаем историю города восточных тюрков — Баласагун. Желающие поднимутся по винтовой лестнице на самый верх башни.
Полюбуемся кристально чистыми водами Иссык-Куля — водоема, входящего в десятку самых глубоких озер мира. Узнаем почему оно никогда не замерзает и как переводится его название.
Отдохнем в горячих источниках с радоновой водой на берегу озера, наслаждаясь окружающими идиллическими пейзажами.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида,
трансфер,
входные билеты в башню Бурана.
Туристы оплачивают самостоятельно:
питание,
горячие источники (по желанию) — 250 сом/час.
Вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 10:00; в 14:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Трансфер
Входные билеты в башню Бурана
Что не входит
Питание
Горячие источники (по желанию) — 250 сом/час
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 10:00; в 14:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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