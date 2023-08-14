Что вас ждет

Мы отправимся на настоящую приключенческую экскурсию и получим море ярких впечатлений. До места доберемся примерно за 2 часа.

Ущелье Шамси находится в восточной части Кыргызского хребта, имеет необычайно крутые и узкие склоны с выступающими наружу скалистыми уступами. Мы увидим «шахский домик», построенный в 1968 году для иранского шаха, который посещал Кыргызстан. Вы услышите интересные рассказы и местные легенды во время прогулки по ущелью.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

транспорт,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

питание. Возьмите с собой перекус, и мы сделаем остановку на пикник.