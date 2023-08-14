Индивидуальная Экскурсия из Бишкека: Путешествие в Ущелье Шамси
Ущелье Шамси находится в восточной части Кыргызского хребта, имеет необычайно крутые и узкие склоны с выступающими наружу скалистыми уступами. Мы увидим «шахский домик», построенный в 1968 году для иранского шаха, который посещал Кыргызстан. Вы услышите интересные рассказы и местные легенды во время прогулки по ущелью.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Мы отправимся на настоящую приключенческую экскурсию и получим море ярких впечатлений. До места доберемся примерно за 2 часа.
Ущелье Шамси находится в восточной части Кыргызского хребта, имеет необычайно крутые и узкие склоны с выступающими наружу скалистыми уступами. Мы увидим «шахский домик», построенный в 1968 году для иранского шаха, который посещал Кыргызстан. Вы услышите интересные рассказы и местные легенды во время прогулки по ущелью.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- транспорт,
- услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
питание. Возьмите с собой перекус, и мы сделаем остановку на пикник.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание. Возьмите с собой перекус
- И мы остановимся на пикник
- Место начала и завершения?
- по договоренности в Бишкеке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Экскурсию проведу я или гид из нашей команды.
- Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
- По запросу установим детское автокресло.
- Питание не включено в стоимость. Необходимо взять с собой перекус и мы сделаем остановку на пикник.
- Угостим чаем на травах во время экскурсии.
- Экскурсия начинается из Бишкека, мы заедем за вами по указанному адресу, после экскурсии привезем обратно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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