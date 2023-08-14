Шамси - одно из самых красивых мест Кыргызстана за 1 день

Индивидуальная Экскурсия из Бишкека: Путешествие в Ущелье Шамси

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Ущелье Шамси находится в восточной части Кыргызского хребта, имеет необычайно крутые и узкие склоны с выступающими наружу скалистыми уступами. Мы увидим «шахский домик», построенный в 1968 году для иранского шаха, который посещал Кыргызстан. Вы услышите интересные рассказы и местные легенды во время прогулки по ущелью.
Шамси - одно из самых красивых мест Кыргызстана за 1 день
Шамси - одно из самых красивых мест Кыргызстана за 1 день
Шамси - одно из самых красивых мест Кыргызстана за 1 день
Шамси - одно из самых красивых мест Кыргызстана за 1 день
Шамси - одно из самых красивых мест Кыргызстана за 1 день
Шамси - одно из самых красивых мест Кыргызстана за 1 день
Шамси - одно из самых красивых мест Кыргызстана за 1 день
Ближайшие даты:
14
авг
15
авг
16
авг
17
авг
18
авг
19
авг
20
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы отправимся на настоящую приключенческую экскурсию и получим море ярких впечатлений. До места доберемся примерно за 2 часа.
Ущелье Шамси находится в восточной части Кыргызского хребта, имеет необычайно крутые и узкие склоны с выступающими наружу скалистыми уступами. Мы увидим «шахский домик», построенный в 1968 году для иранского шаха, который посещал Кыргызстан. Вы услышите интересные рассказы и местные легенды во время прогулки по ущелью.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • транспорт,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

питание. Возьмите с собой перекус, и мы сделаем остановку на пикник.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание. Возьмите с собой перекус
  • И мы остановимся на пикник
Место начала и завершения?
по договоренности в Бишкеке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсию проведу я или гид из нашей команды.
  • Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
  • По запросу установим детское автокресло.
  • Питание не включено в стоимость. Необходимо взять с собой перекус и мы сделаем остановку на пикник.
  • Угостим чаем на травах во время экскурсии.
  • Экскурсия начинается из Бишкека, мы заедем за вами по указанному адресу, после экскурсии привезем обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

Индивидуальные
Выездные
На весь день
tyan-shan

Похожие туры из Бишкека

Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
119 отзывов
Популярное предложение
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
14 авг
15 авг
16 авг
17 авг
179 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
Погулять по горным склонам и оценить удивительные пейзажи Кыргызстана
по договоренности
Сегодня
Завтра
9 авг
10 авг
115 за всё до 3 чел.
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Посетить потаенные уголки ущелья Чункурчак и узнать о традиционном быте кыргызов
14 авг
15 авг
16 авг
17 авг
129 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бишкеке
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ