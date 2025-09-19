Путешествие по тропам Кок-Мойнок предлагает уникальную возможность увидеть редкие природные формы и пейзажи.
Туристы поднимутся на высоту до 1700 метров, чтобы полюбоваться захватывающими видами каньонов и Орто-Токойского водохранилища.
На южном берегу Иссык-Куля
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 📸 Фотогеничные места для снимков
- 🏞️ Панорамные виды с высоты
- 🌊 Прогулка по диким пляжам
- 🎭 Знакомство с культурой Кыргызстана
Что можно увидеть
- Каньоны Кок-Мойнок
- Орто-Токойское водохранилище
- Южный берег Иссык-Куля
Описание экскурсии
Каньоны Кок-Мойнок — малоизвестное и очень фотогеничное место. Мы пройдём по узким лабиринтам к самому сердцу каньонов. На вершине удивимся масштабу гор и ощущениям от панорамы.
Орто-Токой — живописное водохранилище, создающее редкий для Кыргызстана пейзаж: пустыня и вода. Мы доедем до высоты 1700 метров, насладимся видами и сделаем красивые кадры.
Южный берег Иссык-Куля с дикими пляжами. Мы прогуляемся вдоль воды, и, возможно, встретимся с лебедями.
Вы узнаете:
- Об образовании каньонов Кок-Мойнок
- Появлении озера Иссык-Куль
- Культуре кыргызского народа: гостеприимстве, традициях, играх кок-бору и кыз куумай
Примерный тайминг маршрута:
8:00 — выезд из Бишкека
10:00 — Боомское ущелье
10:30 — каньоны Кок-Мойнок
13:00 — обед или пикник
14:00 — Орто-Токойское водохранилище
14:40 — озеро Иссык-Куль, южный берег
15:20 — выезд в Бишкек
18:00 — прибытие в город
Организационные детали
- Мы поедем на подготовленном комфортабельном джипе
- Дополнительно по желанию оплачивается обед — от 500 сомов за чел. Можете взять с собой перекус для пикника
- Ограничения по возрасту — 8+
- Экскурсия предполагает несложный треккинг. Необходима треккинговая обувь — зимой нескользящие ботинки, летом достаточно кроссовок с толстой подошвой
- По запросу мы встретим в аэропорту в день экскурсии. Доплата составит 2000 сомов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 52 туристов
Здравствуйте! Я профессиональный гид и менеджер по туризму. Своей любовью к культуре, быту и традициям Кыргызстана я готова поделиться с вами на экскурсиях по нашей прекрасной стране. Работаю в команде профессионалов, которые любят свою страну и хотят, чтобы каждый гость мог увидеть Кыргызстан таким, какой он есть на самом деле — с прекрасной природой, гостеприимными людьми и уникальной культурой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
19 сен 2025
очень благодарны гиду Юрию и администратору Тамаре за невероятный день!
нас переполняют впечатления и информация — Юрий очень любит Бишкек и Кыргызстан, у него на каждый километр пути есть интересная история.
Е
Елена
15 авг 2025
Потрясающая экскурсия, гид Юрий все прекрасно рассказывает, забота о своих клиентах в каждом моменте, приятное общение, чистота в автомобиле, самые приятные впечатления, спасибо!
Входит в следующие категории Бишкека
