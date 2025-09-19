Путешествие по тропам Кок-Мойнок предлагает уникальную возможность увидеть редкие природные формы и пейзажи.Туристы поднимутся на высоту до 1700 метров, чтобы полюбоваться захватывающими видами каньонов и Орто-Токойского водохранилища.На южном берегу Иссык-Куля

можно насладиться прогулкой по диким пляжам и, возможно, встретить лебедей. Экскурсия также включает в себя знакомство с культурой кыргызского народа, их традициями и играми. Это идеальный выбор для тех, кто ищет уникальные впечатления и хочет погрузиться в атмосферу Кыргызстана

Описание экскурсии

Каньоны Кок-Мойнок — малоизвестное и очень фотогеничное место. Мы пройдём по узким лабиринтам к самому сердцу каньонов. На вершине удивимся масштабу гор и ощущениям от панорамы.

Орто-Токой — живописное водохранилище, создающее редкий для Кыргызстана пейзаж: пустыня и вода. Мы доедем до высоты 1700 метров, насладимся видами и сделаем красивые кадры.

Южный берег Иссык-Куля с дикими пляжами. Мы прогуляемся вдоль воды, и, возможно, встретимся с лебедями.

Вы узнаете:

Об образовании каньонов Кок-Мойнок

Появлении озера Иссык-Куль

Культуре кыргызского народа: гостеприимстве, традициях, играх кок-бору и кыз куумай

Примерный тайминг маршрута:

8:00 — выезд из Бишкека

10:00 — Боомское ущелье

10:30 — каньоны Кок-Мойнок

13:00 — обед или пикник

14:00 — Орто-Токойское водохранилище

14:40 — озеро Иссык-Куль, южный берег

15:20 — выезд в Бишкек

18:00 — прибытие в город

Организационные детали