3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
13 авг в 08:30
14 авг в 08:00
€70 за всё до 10 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
Сегодня в 16:00
Завтра в 07:00
€520 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборБишкек как столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Бишкеку с погружением в мир стрит-арта: граффити, история, культура и социальные темы
Начало: На площади Ала-Тоо
18 авг в 10:30
19 авг в 10:30
€69 за всё до 2 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Погрузитесь в ночную жизнь Бишкека: бары, рюмочные, крафтовое пиво и достопримечательности столицы Кыргызстана
Начало: На площади Ала-Тоо
18 авг в 20:30
19 авг в 20:30
от €105 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки и мистика памятников Бишкека: индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, познакомьтесь с необычными историями памятников Бишкека
Начало: У памятника МиГу-21 на ул. Киевская
13 авг в 16:00
14 авг в 14:00
€70 за всё до 10 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - уникальное место в Кыргызстане. Здесь на высоте 3891 метров можно увидеть тундровую долину, окружённую горами. Пейзажи завораживают
16 авг в 07:00
18 авг в 07:00
€339 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
Мототур по Кыргызстану
Отправиться в путешествие по бездорожью, чтобы увидеть сказочные долины и загадочные горы Тянь-Шаня
Начало: На проспекте Мира/Горького
12 авг в 14:00
13 авг в 10:00
€250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААльмира19 июня 2024Арабель… Как много в этом звуке)). Само плато бесспорно красивое, но дорога к нему не менее великолепная. Очень живописные горы:
- ННаталья21 мая 2024Экскурсия прошла замечательно, несмотря на дождливую погоду. Побывали на плато Арабель, сделали остановку у озера Иссык-куль. Эти места оказались очень
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Нескучные экскурсии»
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