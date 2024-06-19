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они все разные по форме, цвету, виду. Хотите зелёные, хотите со снегом, есть даже бордовые) Если вы хотите познакомиться с Тянь-Шанем, можете смело съездить на Арабель, удобно и тем, что до всех красивых мест можно доехать на авто. Есть один недостаток - все остальные горы после Кыргызских будут казаться вам слишком обычными)))