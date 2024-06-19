Нескучные экскурсии

Найдено 7 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Бишкеке на русском языке, цены от €69. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Бишкек: неочевидный и невероятный
Пешая
48 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
13 авг в 08:30
14 авг в 08:00
70 за всё до 10 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
На машине
24 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
Сегодня в 16:00
Завтра в 07:00
520 за всё до 6 чел.
Бишкек как столица стрит-арта
Пешая
32 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Бишкек как столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Бишкеку с погружением в мир стрит-арта: граффити, история, культура и социальные темы
Начало: На площади Ала-Тоо
18 авг в 10:30
19 авг в 10:30
69 за всё до 2 чел.
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Пешая
13 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Погрузитесь в ночную жизнь Бишкека: бары, рюмочные, крафтовое пиво и достопримечательности столицы Кыргызстана
Начало: На площади Ала-Тоо
18 авг в 20:30
19 авг в 20:30
от 105 за человека
Загадки и мистика памятников Бишкека
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки и мистика памятников Бишкека: индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, познакомьтесь с необычными историями памятников Бишкека
Начало: У памятника МиГу-21 на ул. Киевская
13 авг в 16:00
14 авг в 14:00
70 за всё до 10 чел.
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
На машине
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - уникальное место в Кыргызстане. Здесь на высоте 3891 метров можно увидеть тундровую долину, окружённую горами. Пейзажи завораживают
16 авг в 07:00
18 авг в 07:00
339 за всё до 3 чел.
Мототур по Кыргызстану
На мотоцикле
8 часов
Индивидуальная
Мототур по Кыргызстану
Отправиться в путешествие по бездорожью, чтобы увидеть сказочные долины и загадочные горы Тянь-Шаня
Начало: На проспекте Мира/Горького
12 авг в 14:00
13 авг в 10:00
250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альмира
    19 июня 2024
    Плато Арабель - место, где облака касаются земли
    Арабель… Как много в этом звуке)). Само плато бесспорно красивое, но дорога к нему не менее великолепная. Очень живописные горы:
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    они все разные по форме, цвету, виду. Хотите зелёные, хотите со снегом, есть даже бордовые) Если вы хотите познакомиться с Тянь-Шанем, можете смело съездить на Арабель, удобно и тем, что до всех красивых мест можно доехать на авто. Есть один недостаток - все остальные горы после Кыргызских будут казаться вам слишком обычными)))

    Арабель… Как много в этом звуке)). Само плато бесспорно красивое, но дорога к нему не менееАрабель… Как много в этом звуке)). Само плато бесспорно красивое, но дорога к нему не менееАрабель… Как много в этом звуке)). Само плато бесспорно красивое, но дорога к нему не менееАрабель… Как много в этом звуке)). Само плато бесспорно красивое, но дорога к нему не менееАрабель… Как много в этом звуке)). Само плато бесспорно красивое, но дорога к нему не менееАрабель… Как много в этом звуке)). Само плато бесспорно красивое, но дорога к нему не менееАрабель… Как много в этом звуке)). Само плато бесспорно красивое, но дорога к нему не менее
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Плато Арабель - место, где облака касаются земли
    Экскурсия прошла замечательно, несмотря на дождливую погоду. Побывали на плато Арабель, сделали остановку у озера Иссык-куль. Эти места оказались очень
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    красивыми. Наша дорога была интересной, познавательной и очень комфортной. Это всё благодаря нашему гиду Алексею. Отдельная благодарность за алтайский чай, воду в машине, выбор места для обеда, дождевик, чистую машину и другие мелочи. За один день получили огромное количество положительных впечатлений. Гид провел отличную экскурсию, предлагал места для фото с красивыми локациями, чтобы мы смогли увидеть и почувствовать красоту природы Кыргызстана. Остались под большим впечатлением от поездки, всё прошло прекрасно, отлично организован тур. Хотим поблагодарить Алексея и пожелать дальнейших успехов.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Бишкек: неочевидный и невероятный
  2. 2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
  3. Бишкек как столица стрит-арта
  4. Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
  5. Загадки и мистика памятников Бишкека
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в августе 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 69 до 520. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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