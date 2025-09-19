Мои заказы

Красивые виды и панорамы Бишкека

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Бишкеке на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Бодрый день! Прогулка в ущелье Оруу-Сай и кофе в облаках
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Бодрый день! Прогулка в ущелье Оруу-Сай
Насладитесь уникальной природой Кыргызстана без утомительных походов. Комфортная поездка с панорамными видами и ароматным кофе на высоте
«Заглянем на смотровую площадку на высоте 1900 метров, с которой в ясную погоду открывается завораживающая панорама Бишкека и окрестностей»
12 дек в 11:30
13 дек в 11:30
€160 за всё до 3 чел.
Тропами Кок-Мойнок к озеру легенд - из Бишкека
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тропами Кок-Мойнок к озеру легенд
Уникальная экскурсия по Иссыкульской области: каньоны, водохранилище и дикие пляжи ждут вас. Погрузитесь в красоту природы и узнайте о культуре Кыргызстана
«На вершине удивимся масштабу гор и ощущениям от панорамы»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€249 за всё до 4 чел.
Панорамы Иссык-Куля и каньоны Тянь-Шаня
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Панорамы Иссык-Куля и каньоны Тянь-Шаня
Начало: Город Бишкек в отеле гостя
«С перевала открывается потрясающая панорама на всю долину и окружающие горы»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$350 за всё до 4 чел.

  • Е
    Елена
    19 сентября 2025
    Тропами Кок-Мойнок к озеру легенд - из Бишкека
    очень благодарны гиду Юрию и администратору Тамаре за невероятный день!
    нас переполняют впечатления и информация — Юрий очень любит Бишкек и
    Кыргызстан, у него на каждый километр пути есть интересная история. Гид мастерски водит автомобиль, в горах это позволило полностью расслабиться и насладиться красотой. Сюрпризом стало то, что нашу поездку Юрий снял с помощью дрона, у нас на память будет красивейшее кино из каньона.
    Мы не просто приехали к берегу Иссык-куль, мы узнали как о его прошлом, о жизни Н. М. Пржевальского, который рассказал миру об озере, так и о будущем, которое планируется для развития региона.
    Как пейзажи за окном сменяли друг друга, так Юрий рисовал нам картину истории Кыргызстана — это было прекрасно и удивительно, это полноценная экскурсионная работа
    нам повезло также попасть на обратном пути в башню Бурана, Юрий обеспечил нам такую возможность

    благодарим за предупредительность, заботу о самочувствии, опыт и чувство юмора!

  • Е
    Елена
    15 августа 2025
    Тропами Кок-Мойнок к озеру легенд - из Бишкека
    Потрясающая экскурсия, гид Юрий все прекрасно рассказывает, забота о своих клиентах в каждом моменте, приятное общение, чистота в автомобиле, самые приятные впечатления, спасибо!
