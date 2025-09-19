Индивидуальная
до 3 чел.
Бодрый день! Прогулка в ущелье Оруу-Сай
Насладитесь уникальной природой Кыргызстана без утомительных походов. Комфортная поездка с панорамными видами и ароматным кофе на высоте
«Заглянем на смотровую площадку на высоте 1900 метров, с которой в ясную погоду открывается завораживающая панорама Бишкека и окрестностей»
12 дек в 11:30
13 дек в 11:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тропами Кок-Мойнок к озеру легенд
Уникальная экскурсия по Иссыкульской области: каньоны, водохранилище и дикие пляжи ждут вас. Погрузитесь в красоту природы и узнайте о культуре Кыргызстана
«На вершине удивимся масштабу гор и ощущениям от панорамы»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€249 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Панорамы Иссык-Куля и каньоны Тянь-Шаня
Начало: Город Бишкек в отеле гостя
«С перевала открывается потрясающая панорама на всю долину и окружающие горы»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
- ЕЕлена19 сентября 2025очень благодарны гиду Юрию и администратору Тамаре за невероятный день!
нас переполняют впечатления и информация — Юрий очень любит Бишкек и
- ЕЕлена15 августа 2025Потрясающая экскурсия, гид Юрий все прекрасно рассказывает, забота о своих клиентах в каждом моменте, приятное общение, чистота в автомобиле, самые приятные впечатления, спасибо!
