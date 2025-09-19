читать дальше

Кыргызстан, у него на каждый километр пути есть интересная история. Гид мастерски водит автомобиль, в горах это позволило полностью расслабиться и насладиться красотой. Сюрпризом стало то, что нашу поездку Юрий снял с помощью дрона, у нас на память будет красивейшее кино из каньона.

Мы не просто приехали к берегу Иссык-куль, мы узнали как о его прошлом, о жизни Н. М. Пржевальского, который рассказал миру об озере, так и о будущем, которое планируется для развития региона.

Как пейзажи за окном сменяли друг друга, так Юрий рисовал нам картину истории Кыргызстана — это было прекрасно и удивительно, это полноценная экскурсионная работа

нам повезло также попасть на обратном пути в башню Бурана, Юрий обеспечил нам такую возможность



благодарим за предупредительность, заботу о самочувствии, опыт и чувство юмора!