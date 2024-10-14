В июле – туры в Бишкеке

Найдено 7 туров в категории «В июле» в Бишкеке на русском языке, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
На машине
скидка
10%
6 отзывов
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
1 мая в 16:00
8 мая в 16:00
8330074 970 за человека
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
На машине
Конные прогулки
скидка
10%
4 отзыва
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Бишкек, утро
2 мая в 09:00
9 мая в 09:00
6990062 910 за человека
Этнотур на внедорожниках: юрты, национальная кухня и природа Киргизии
На автобусе
Джиппинг
Конные прогулки
1 отзыв
7 дней
Этнотур на внедорожниках: юрты, национальная кухня и природа Киргизии
Побывать в гостях у беркутчи, отведать блюд с видом на горы и озеро и дойти до водопада на лошади
Начало: Аэропорт Бишкека, место и время встречи вы узнаете...
21 июн в 15:30
19 июл в 15:30
$1 350 за человека
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
На автобусе
На яхте
7 дней
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
Исследовать высокогорье, приготовить баурсаки и искупаться в Иссык-Куле
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
7 июн в 08:00
12 июл в 08:00
$1 200 за человека
Джип-сафари к высокогорным озёрам Кыргызстана с проживанием в юртах и отдыхом на яхте
На машине
Джиппинг
Конные прогулки
На яхте
8 дней
Джип-сафари к высокогорным озёрам Кыргызстана с проживанием в юртах и отдыхом на яхте
Покататься на лошадях, посмотреть шоу с беркутами и расслабиться в термах на закате
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
26 июл в 08:00
23 авг в 08:00
$1 500 за человека
Тур по главным местам Киргизии с проживанием в юрте: горы, водопады и марсианские виды
На машине
5 дней
Тур по главным местам Киргизии с проживанием в юрте: горы, водопады и марсианские виды
Искупаться в Иссык-Куле, побывать в каньоне Сказка и оказаться в тундре с вечными снегами
Начало: Аэропорт Бишкека, 7:00
5 июн в 08:00
12 июн в 08:00
80 000 за человека
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
Пешая
10 дней
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
Пройти по безлюдным местам, пожить в юрте и искупаться в озере-легенде
Начало: В аэропорту Манас (Бишкек, Киргизия), время - по д...
3 июл в 08:00
27 июл в 08:00
71 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Игорь
    14 октября 2024
    Этнотур на внедорожниках: юрты, национальная кухня и природа Киргизии
    Хочу поделиться своими впечатлениями от незабываемого путешествия по просторам Кыргызской республики вместе с Ларисой! Сказать что я был поражен и шокирован,
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    это ничего не сказать😊 То, как была выстроена программа тура позволила не просто погрузиться в традиции, быт и культуру Кыргыстана, но и получить гастрономический оргазм от национальной кухни. С первой встречи в аэропорту наша группа впитывала информацию о том, как живут, работают и чем занимаются кыргызы. Какие есть национальные особенности этого кочевого народа. Не могу не сказать о том, что все путешествие по ключевым точкам республики происходило на комфортных автомобилях повышенной проходимости. Вежливые и тактичные водители не только молча «крутили баранку», но и рассказывали о об особенностях культуры и жизни в Кыргыстане, помогая нам все больше и больше погрузиться в атмосферу другого государства. Ни один день не был похож друг на друга. Пересказывать считаю бесполезно, так как это нужно прочувствовать, побывав в тех местах, где была наша группа. Горы, каньоны, озера, водопады, конные прогулки, пляж, высоты над уровнем моря от 1500 до 3500 метров все это заставляет получить грандиозные эмоции и отвлечься от повседневной суеты. Очевидно что энергия и время, которое Лариса уделила для планирования и организации тура позволило лично мне просто «Обнулиться». Во время путешествий ты не думаешь ни о работе, ни о том где тебе жить, что тебе есть и как планировать свое время. Энергетика самой Ларисы, ее приверженность к делу которым занимается и любовь к этой стране заставила более 10 человек до этого не знакомых сплотиться и на столько подружиться, что у некоторых наворачивались слезы от расставания. Я с уверенностью могу сказать, что это был лучший отдых за последние 10 лет моей жизни.

  • Р
    Роксана
    7 сентября 2024
    Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
    Отличный тур! Большое спасибо организатору Александру и гиду Ксении, водителю Нурадилу за прекрасно организованное, комфортное и вкусное путешествие, продуманность маршрута
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    и мест проживания на нем, за отзывчивость и внимательность, приятные сюрпризы путешественникам:) Ксения обладает обширными знаниями и великолепно преподносит материал, поэтому тур получился очень интересным и познавательным!

  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
    Все было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы в отелях устраняли недочеты, и
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    проверить у всех обувь перед подъёмом в горах. Отдельно стоит отметить тактичность, разностронние знания и умение доступно излагать. С таким гидом куда угодно хорошо съездишь. Маршрут тоже был хорошим, не хватило может быть только хотя бы пол дня потупить в красивом месте. Физически маршрут несложный, но по графику довольно плотный. В целом смело рекомендую.

    Все было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы вВсе было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы вВсе было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы в
  • А
    Алена
    6 сентября 2024
    Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
    Была на данном туре с 31 августа по 6 сентября. Ребята очень душевно встретили. Все жилье было на уровне. Если
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    у Вас есть надежда похудеть в этом туре, то тут Вас ждет разочарование, так как кормят много и вкусно и снова много. И особое спасибо нашему гиду -Ксении! Знания глубокие в истории,в политике, этнической составляющей страны. И просто прекрасный человек! Кыргызстан организаторы любят и после этой поездки равнодушным не останешься и сам.

    Была на данном туре с 31 августа по 6 сентября. Ребята очень душевно встретили. Все жилье
  • А
    Алена
    1 сентября 2024
    В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
    Добрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь на начало нашего путешествия огромная
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    благодарность Виоле которая организовала нам трансфер. В Бишкеке мы познакомились с потрясающей Ксенией которая показала нам всю красоту природы и уникальные места!!!!накормила нас разными национальными блюдами и спать уложила. Ксюша ты лучшая как гид и прекрасная женщина благодарю!!!! благодарю!!!!надеюсь на встречу в Индии. А также хочу отметить нашего путеводителя он красавчик!!!! я думаю он не обидеться что я забыла его имя,но оно правда тяжёлое,заказал нам мясо,сам приготовил останавливался на лучших локациях огромное спасибо. И конечно же я не могу отметить нашего организатора Александра и поблагодарить за незабываемые подарки которые он сделал своими руками всем участникам!!!!! И мне подарочек на юбилей который будет мне напоминать о нашем путешествии. Вы отличная команда так держать!!!!!

    Добрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь наДобрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь наДобрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь наДобрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь наДобрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь на
  • Н
    Наталья
    15 августа 2024
    В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
    Потрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие нового и интересного из жизни
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    Киргизии. Словами не описать, нужно это все видеть, слышать и чувствовать. Здорово, замечательно. Спасибо организаторам Саше и Виоле. Отдельная благодарность гиду Ксении и водителю Ындымкару. Слаженная команда!!!!!

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  • А
    Александр
    2 августа 2024
    В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
    Все отлично, комфортно. Отличный маршрут. Смело можете бронировать.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «В июле»

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  1. Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
  2. В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
  3. Этнотур на внедорожниках: юрты, национальная кухня и природа Киргизии
  4. Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
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Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 7 туров на 2024 год по теме «В июле», 11 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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