скидка
10%
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
1 мая в 16:00
8 мая в 16:00
8330074 970₽ за человека
скидка
10%
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Бишкек, утро
2 мая в 09:00
9 мая в 09:00
6990062 910₽ за человека
7 дней
Этнотур на внедорожниках: юрты, национальная кухня и природа Киргизии
Побывать в гостях у беркутчи, отведать блюд с видом на горы и озеро и дойти до водопада на лошади
Начало: Аэропорт Бишкека, место и время встречи вы узнаете...
21 июн в 15:30
19 июл в 15:30
$1 350 за человека
7 дней
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
Исследовать высокогорье, приготовить баурсаки и искупаться в Иссык-Куле
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
7 июн в 08:00
12 июл в 08:00
$1 200 за человека
8 дней
Джип-сафари к высокогорным озёрам Кыргызстана с проживанием в юртах и отдыхом на яхте
Покататься на лошадях, посмотреть шоу с беркутами и расслабиться в термах на закате
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
26 июл в 08:00
23 авг в 08:00
$1 500 за человека
5 дней
Тур по главным местам Киргизии с проживанием в юрте: горы, водопады и марсианские виды
Искупаться в Иссык-Куле, побывать в каньоне Сказка и оказаться в тундре с вечными снегами
Начало: Аэропорт Бишкека, 7:00
5 июн в 08:00
12 июн в 08:00
80 000₽ за человека
10 дней
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
Пройти по безлюдным местам, пожить в юрте и искупаться в озере-легенде
Начало: В аэропорту Манас (Бишкек, Киргизия), время - по д...
3 июл в 08:00
27 июл в 08:00
71 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИгорь14 октября 2024Хочу поделиться своими впечатлениями от незабываемого путешествия по просторам Кыргызской республики вместе с Ларисой! Сказать что я был поражен и шокирован,
- РРоксана7 сентября 2024Отличный тур! Большое спасибо организатору Александру и гиду Ксении, водителю Нурадилу за прекрасно организованное, комфортное и вкусное путешествие, продуманность маршрута
- ООльга7 сентября 2024Все было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы в отелях устраняли недочеты, и
- ААлена6 сентября 2024Была на данном туре с 31 августа по 6 сентября. Ребята очень душевно встретили. Все жилье было на уровне. Если
- ААлена1 сентября 2024Добрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь на начало нашего путешествия огромная
- ННаталья15 августа 2024Потрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие нового и интересного из жизни
- ААлександр2 августа 2024Все отлично, комфортно. Отличный маршрут. Смело можете бронировать.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «В июле»
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- Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
- В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
- Этнотур на внедорожниках: юрты, национальная кухня и природа Киргизии
- Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
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