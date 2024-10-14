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это ничего не сказать😊 То, как была выстроена программа тура позволила не просто погрузиться в традиции, быт и культуру Кыргыстана, но и получить гастрономический оргазм от национальной кухни. С первой встречи в аэропорту наша группа впитывала информацию о том, как живут, работают и чем занимаются кыргызы. Какие есть национальные особенности этого кочевого народа. Не могу не сказать о том, что все путешествие по ключевым точкам республики происходило на комфортных автомобилях повышенной проходимости. Вежливые и тактичные водители не только молча «крутили баранку», но и рассказывали о об особенностях культуры и жизни в Кыргыстане, помогая нам все больше и больше погрузиться в атмосферу другого государства. Ни один день не был похож друг на друга. Пересказывать считаю бесполезно, так как это нужно прочувствовать, побывав в тех местах, где была наша группа. Горы, каньоны, озера, водопады, конные прогулки, пляж, высоты над уровнем моря от 1500 до 3500 метров все это заставляет получить грандиозные эмоции и отвлечься от повседневной суеты. Очевидно что энергия и время, которое Лариса уделила для планирования и организации тура позволило лично мне просто «Обнулиться». Во время путешествий ты не думаешь ни о работе, ни о том где тебе жить, что тебе есть и как планировать свое время. Энергетика самой Ларисы, ее приверженность к делу которым занимается и любовь к этой стране заставила более 10 человек до этого не знакомых сплотиться и на столько подружиться, что у некоторых наворачивались слезы от расставания. Я с уверенностью могу сказать, что это был лучший отдых за последние 10 лет моей жизни.