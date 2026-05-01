Выезд из Бишкека запланируем на 7:00, 8:00 или 9:00 — время можно выбрать заранее. При необходимости заедем в аэропорт Манас и заберём вас (трансфер оплачивается отдельно).

Сначала отправимся в национальный парк «Ала-Арча» — одно из самых известных природных мест рядом со столицей. Прогуляемся по ущелью, увидим горные реки и хвойные склоны.

Затем поедем в ущелье Чункурчак. Здесь сделаем остановку, чтобы осмотреть окрестности и провести время на свежем воздухе.

Во второй половине дня направимся в Аламединское ущелье, где находится термальный источник. Можно будет отдохнуть и искупаться в бассейне с горячей водой.

К вечеру вернёмся в Бишкек. Общая продолжительность программы — около 10 часов.