Вам откроются берега Иссык-Куля, включая южную и северную части,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации по одежде высылаются с учётом сезона, необходимо взять с собой солнцезащитные очки и купальные принадлежности.
Программа тура по дням
Нацпарк «Ала-Арча», ущелье Чункурчак и Аламединское ущелье
Выезд из Бишкека запланируем на 7:00, 8:00 или 9:00 — время можно выбрать заранее. При необходимости заедем в аэропорт Манас и заберём вас (трансфер оплачивается отдельно).
Сначала отправимся в национальный парк «Ала-Арча» — одно из самых известных природных мест рядом со столицей. Прогуляемся по ущелью, увидим горные реки и хвойные склоны.
Затем поедем в ущелье Чункурчак. Здесь сделаем остановку, чтобы осмотреть окрестности и провести время на свежем воздухе.
Во второй половине дня направимся в Аламединское ущелье, где находится термальный источник. Можно будет отдохнуть и искупаться в бассейне с горячей водой.
К вечеру вернёмся в Бишкек. Общая продолжительность программы — около 10 часов.
Перевал Тоо-Ашуу и могила Каба уулу Кожомкула
Утром выезжаем из Бишкека и направляемся в сторону гор.
Поднимемся на высокогорный перевал Тоо-Ашуу, откуда открывается вид на Сусамырскую долину. Сделаем остановку для осмотра и фотографий.
По дороге заедем к могиле Каба уулу Кожомкула — известного киргизского силача и борца.
Озёра Ак-Кол и Сон-Куль
Утром отправимся к озеру Ак-Кол. Прогуляемся по его окрестностям и осмотрим территорию.
Затем продолжим путь к Сон-Куль. Здесь также запланирована прогулка вдоль берега. Желающие смогут заказать конную прогулку (за доплату).
Ночь проведём в юрточном городке.
Аксайские каньоны, южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка
Сначала посетим Аксайские каньоны, затем поедем к южному берегу Иссык-Куля и остановимся у пляжа.
Далее отправимся в каньон Сказка, где прогуляемся среди необычных скальных форм.
К вечеру заселимся в отель на южном берегу озера. После ужина будет свободное время. При желании можно прогуляться по пляжу в Каджи-Сае.
Ущелье Барскоон, скала Разбитое сердце, плато Арабель и Джеты-Огуз
Утром отправимся в ущелье Барскоон. Поднимемся к водопадам «Слёзы барса» и «Чаша Манаса».
Затем заедем к скале Разбитое сердце и увидим плато Арабель. Далее направимся в Джеты-Огуз.
К вечеру приедем в Каракол, заселимся в отель, поужинаем. После этого останется свободное время, можно прогуляться.
Дунганская мечеть, Музей Пржевальского, Семёновское и Григорьевское ущелья, Чолпон-Ата
Утром начнём знакомство с Караколом: посетим православную церковь и Дунганскую мечеть. Затем поедем в Музей Пржевальского.
После этого отправимся в горы — сначала в Семёновское ущелье, затем в Григорьевское ущелье.
По дороге сделаем остановку в Чолпон-Ате, где осмотрим петроглифы — наскальные рисунки.
К вечеру вернёмся в Бишкек.
Что включено
- Трансферы
- Услуги гида
- Экскурсии
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание - €5-12
- Трансфер из аэропорта
- Посещение термальных источников - €5 с человека
- Петроглифы - €1 с человека
- Вход в национальный парк - €2 с человека
- Дополнительные активности в Чункурчаке (по желанию):
- Подвесной мост - €5
- Зиплайн - €6
- Канатная дорога - €2