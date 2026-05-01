Мои заказы

Джип-тур по озёрам и ущельям Кыргызстана только для вашей компании

Иссык-Куль, Ак-Кол, Сон-Куль и другие знаковые природные локации
Это путешествие позволит увидеть Кыргызстан через его ключевые природные локации: национальный парк «Ала-Арча», ущелья Чункурчак и Барскоон, Аксайские каньоны и каньон Сказка.

Вам откроются берега Иссык-Куля, включая южную и северную части,
читать дальшеуменьшить

высокогорные озёра Сон-Куль и Ак-Кол, а также плато Арабель и Джеты-Огуз. В программе — остановка у могилы Каба уулу Кожомкула и посещение петроглифов Чолпон-Аты. Завершением станет прогулка по Караколу с осмотром церкви, Дунганской мечети и музея Пржевальского.

Джип-тур по озёрам и ущельям Кыргызстана только для вашей компании
Джип-тур по озёрам и ущельям Кыргызстана только для вашей компании
Джип-тур по озёрам и ущельям Кыргызстана только для вашей компании

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по одежде высылаются с учётом сезона, необходимо взять с собой солнцезащитные очки и купальные принадлежности.

Программа тура по дням

1 день

Нацпарк «Ала-Арча», ущелье Чункурчак и Аламединское ущелье

Выезд из Бишкека запланируем на 7:00, 8:00 или 9:00 — время можно выбрать заранее. При необходимости заедем в аэропорт Манас и заберём вас (трансфер оплачивается отдельно).

Сначала отправимся в национальный парк «Ала-Арча» — одно из самых известных природных мест рядом со столицей. Прогуляемся по ущелью, увидим горные реки и хвойные склоны.

Затем поедем в ущелье Чункурчак. Здесь сделаем остановку, чтобы осмотреть окрестности и провести время на свежем воздухе.

Во второй половине дня направимся в Аламединское ущелье, где находится термальный источник. Можно будет отдохнуть и искупаться в бассейне с горячей водой.

К вечеру вернёмся в Бишкек. Общая продолжительность программы — около 10 часов.

Нацпарк «Ала-Арча», ущелье Чункурчак и Аламединское ущельеНацпарк «Ала-Арча», ущелье Чункурчак и Аламединское ущельеНацпарк «Ала-Арча», ущелье Чункурчак и Аламединское ущельеНацпарк «Ала-Арча», ущелье Чункурчак и Аламединское ущельеНацпарк «Ала-Арча», ущелье Чункурчак и Аламединское ущельеНацпарк «Ала-Арча», ущелье Чункурчак и Аламединское ущелье
2 день

Перевал Тоо-Ашуу и могила Каба уулу Кожомкула

Утром выезжаем из Бишкека и направляемся в сторону гор.

Поднимемся на высокогорный перевал Тоо-Ашуу, откуда открывается вид на Сусамырскую долину. Сделаем остановку для осмотра и фотографий.

По дороге заедем к могиле Каба уулу Кожомкула — известного киргизского силача и борца.

Перевал Тоо-Ашуу и могила Каба уулу Кожомкула
3 день

Озёра Ак-Кол и Сон-Куль

Утром отправимся к озеру Ак-Кол. Прогуляемся по его окрестностям и осмотрим территорию.

Затем продолжим путь к Сон-Куль. Здесь также запланирована прогулка вдоль берега. Желающие смогут заказать конную прогулку (за доплату).

Ночь проведём в юрточном городке.

Озёра Ак-Кол и Сон-КульОзёра Ак-Кол и Сон-КульОзёра Ак-Кол и Сон-Куль
4 день

Аксайские каньоны, южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка

Сначала посетим Аксайские каньоны, затем поедем к южному берегу Иссык-Куля и остановимся у пляжа.

Далее отправимся в каньон Сказка, где прогуляемся среди необычных скальных форм.

К вечеру заселимся в отель на южном берегу озера. После ужина будет свободное время. При желании можно прогуляться по пляжу в Каджи-Сае.

Аксайские каньоны, южный берег Иссык-Куля и каньон СказкаАксайские каньоны, южный берег Иссык-Куля и каньон СказкаАксайские каньоны, южный берег Иссык-Куля и каньон СказкаАксайские каньоны, южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка
5 день

Ущелье Барскоон, скала Разбитое сердце, плато Арабель и Джеты-Огуз

Утром отправимся в ущелье Барскоон. Поднимемся к водопадам «Слёзы барса» и «Чаша Манаса».

Затем заедем к скале Разбитое сердце и увидим плато Арабель. Далее направимся в Джеты-Огуз.

К вечеру приедем в Каракол, заселимся в отель, поужинаем. После этого останется свободное время, можно прогуляться.

Ущелье Барскоон, скала Разбитое сердце, плато Арабель и Джеты-ОгузУщелье Барскоон, скала Разбитое сердце, плато Арабель и Джеты-ОгузУщелье Барскоон, скала Разбитое сердце, плато Арабель и Джеты-ОгузУщелье Барскоон, скала Разбитое сердце, плато Арабель и Джеты-ОгузУщелье Барскоон, скала Разбитое сердце, плато Арабель и Джеты-Огуз
6 день

Дунганская мечеть, Музей Пржевальского, Семёновское и Григорьевское ущелья, Чолпон-Ата

Утром начнём знакомство с Караколом: посетим православную церковь и Дунганскую мечеть. Затем поедем в Музей Пржевальского.

После этого отправимся в горы — сначала в Семёновское ущелье, затем в Григорьевское ущелье.

По дороге сделаем остановку в Чолпон-Ате, где осмотрим петроглифы — наскальные рисунки.

К вечеру вернёмся в Бишкек.

Дунганская мечеть, Музей Пржевальского, Семёновское и Григорьевское ущелья, Чолпон-АтаДунганская мечеть, Музей Пржевальского, Семёновское и Григорьевское ущелья, Чолпон-АтаДунганская мечеть, Музей Пржевальского, Семёновское и Григорьевское ущелья, Чолпон-АтаДунганская мечеть, Музей Пржевальского, Семёновское и Григорьевское ущелья, Чолпон-АтаДунганская мечеть, Музей Пржевальского, Семёновское и Григорьевское ущелья, Чолпон-Ата

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание - €5-12
  • Трансфер из аэропорта
  • Посещение термальных источников - €5 с человека
  • Петроглифы - €1 с человека
  • Вход в национальный парк - €2 с человека
  • Дополнительные активности в Чункурчаке (по желанию):
  • Подвесной мост - €5
  • Зиплайн - €6
  • Канатная дорога - €2
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Бишкеке, 7:00
Завершение: Бишкек, 20:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 1546 туристов
Всю свою жизнь я путешествую и открываю для себя новые горизонты, а теперь помогаю делать это другим. Как дипломированный гид и руководитель собственной туркомпании, создаю не просто поездки, а погружение
читать дальшеуменьшить

в живописный Кыргызстан. Узнаете захватывающие истории, древние легенды и правдивые рассказы о быте и культуре кочевников. Познакомитесь с традициями: от секретов приготовления национальных блюд до правил национальных игр. Увидите захватывающие дух пейзажи с неожиданных ракурсов. Моё увлечение скалолазанием помогает прокладывать интересные маршруты, также увлекаюсь фотоискусством и съёмкой дроном. Я объездил пол-Европы, Кавказ и Азию, но сердце моё — здесь, в родном Кыргызстане. И я знаю, как показать его вам так, чтобы вы тоже влюбились. Готовы ли вы сменить стандартный отпуск на настоящее путешествие?

Тур входит в следующие категории Бишкека

Похожие туры на «Джип-тур по озёрам и ущельям Кыргызстана только для вашей компании»

Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
На машине
Джиппинг
2 дня
10 отзывов
Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 8:00, любое удобное вам место
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
На автобусе
Круизы
7 дней
-
15%
11 отзывов
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, всех гостей мы встречаем согласн...
6 июн в 08:00
12 июн в 08:00
81 600 ₽96 000 ₽ за человека
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Джиппинг
На машине
6 дней
5 отзывов
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Исследовать Кыргызстан на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Начало: Бишкек, первая воловина дня, точное место и время ...
15 мая в 08:00
16 мая в 08:00
390 000 ₽ за всё до 4 чел.
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур
На машине
3 дня
5 отзывов
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт, время по договорённости
27 дек в 08:00
$600 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бишкеке
Все туры из Бишкека
от €1450 за тур