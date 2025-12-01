Вас ждут древняя башня Бурана, каньоны Кок-Мойнок, Марс и Сказка, где скалы создают фантастические пейзажи.
Вы подниметесь
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется захватить удобную обувь для треккинга, лёгкую ветровку, головной убор и солнцезащитный крем. Купальник для купания в озере и горячих источниках.
Питание. Включены завтраки, обеды в 1-4 дни, а также ужин в 6-й день. Национальная кухня Киргизии в основном мясная, но при необходимости возможно корректировать меню для вегетарианцев и людей с диетическими ограничениями. На маршруте можно будет попробовать свежую рыбу, фрукты и ягоды. Абрикосы растут прямо на деревьях, а арбузы и дыни приятно освежают после прогулок.
Транспорт. Все перемещения по маршруту осуществляются на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном транспорте.
Возраст участников. 16-60.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Все ключевые локации доступны на транспорте, пешие прогулки занимают несколько часов и не требуют специальной подготовки.
Программа тура по дням
Башня Бурана, каньон Кок-Мойнок и прибытие в Чолпон-Ату
В 9:00 состоится сбор группы в Бишкеке. Для тех, кто прибыл заранее, предусмотрен заезд в отель. Мы покинем город и направимся к озеру.
Первой остановкой станет башня Бурана — архитектурный памятник 10 века на Великом шёлковом пути. Здесь же расположен Сад камней. После обеда и знакомства с группой мы отправимся в каньон Кок-Мойнок. Дорога к нему напомнит сцены из вестерна «Золото Маккенны». Прогулка по руслу высохшей реки среди красных скал займёт около часа.
Далее трансфер в Чолпон-Ату. После заселения у вас будет возможность искупаться в озере Иссык-Куль или посетить горячие источники.
Семёновское и Григорьевское ущелья, джайлоо и обед в юрте
После завтрака мы отправимся в Семёновское и Григорьевское ущелья — два самых живописных места северного берега Иссык-Куля. Маршрут поднимет нас на высоту около 2300 метров, где расположены джайлоо — высокогорные пастбища. Здесь стоят белоснежные юрты на фоне зелёных лугов и гор. По желанию можно сфотографироваться с соколами и покататься на лошадях.
Обед пройдёт в юрте: будет подана свежая форель, приготовленная на костре. После обеда мы продолжим путь, сделаем остановки в красивых местах и посетим пасечников, у которых можно купить мёд. В завершение дня — купание в термальных источниках или в озере Иссык-Куль. Вечером прибытие в Каракол и заселение в отель.
Джеты-Огуз
После завтрака мы отправимся в каньон Джеты-Огуз. Здесь вы увидите знаменитые красные скалы Семь быков. После обеда на природе состоится прогулка к панораме с видом на пик Ельцина (5168 м). Пешая часть маршрута займёт около 3 часов.
Возвращение в Каракол и ночёвка в отеле.
Музей Пржевальского и Дунганская мечеть
День начнётся с посещения Музея Пржевальского и Дунганской мечети. Далее переезд к озеру Иссык-Куль и размещение в отеле или юрточном лагере (в зависимости от сезона). По дороге на обед будут поданы манты. После заселения можно будет искупаться в озере.
Каньоны Марс и Сказка
После завтрака в первой половине дня будет время для отдыха у озера. В 11:00 мы отправимся в каньон Марс, где природа создала удивительные пейзажи из ярких скал. Обед в кафе оплачивается самостоятельно.
Во второй половине дня мы посетим каньон Сказка, известный красочными скальными образованиями, напоминающими замки и фантастические пейзажи. Здесь можно будет исследовать различные смотровые площадки и подняться на интересные возвышения.
Вечером возвращение и ночёвка в отеле.
Возвращение в Бишкек
После завтрака и выселения из отеля мы отправимся в Бишкек. Дорога займёт значительную часть дня. По прибытии — размещение в отеле. После отдыха и душа состоится ужин в ресторане национальной кухни. Вечером можно будет прогуляться, приобрести сувениры и поделиться впечатлениями о путешествии.
Окончание тура
Выселение из отеля и самостоятельный трансфер в аэропорт (в Бишкеке работает «Яндекс. Такси»).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 4 обеда, 1 ужин
- Трансферы из/до Бишкека
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бишкека и обратно
- Остальное питание
- Трансфер из/до аэропорта