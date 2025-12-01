Мои заказы

Иссык-Куль и другие природные жемчужины Киргизии за неделю

Увидеть ущелье Джеты-Огуз, посетить живописные каньоны и полюбоваться высокогорными пастбищами
В этом путешествии вы отправитесь в самое сердце Киргизии и увидите его главные природные сокровища.

Вас ждут древняя башня Бурана, каньоны Кок-Мойнок, Марс и Сказка, где скалы создают фантастические пейзажи.

Вы подниметесь
в Семёновское и Григорьевское ущелья, пройдёте по высокогорным пастбищам и познакомитесь с жизнью кочевых народов. В Джеты-Огуз вы увидите легендарные красные скалы Семь быков и полюбуетесь панорамами вершин. Окажемся у берега Иссык-Куля, где прозрачная вода и белоснежные пики создают удивительный контраст.

По дороге вы посетите Музей Пржевальского и Дунганскую мечеть, попробуете свежую рыбу, приготовленную на костре, и национальные блюда киргизской кухни.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется захватить удобную обувь для треккинга, лёгкую ветровку, головной убор и солнцезащитный крем. Купальник для купания в озере и горячих источниках.

Питание. Включены завтраки, обеды в 1-4 дни, а также ужин в 6-й день. Национальная кухня Киргизии в основном мясная, но при необходимости возможно корректировать меню для вегетарианцев и людей с диетическими ограничениями. На маршруте можно будет попробовать свежую рыбу, фрукты и ягоды. Абрикосы растут прямо на деревьях, а арбузы и дыни приятно освежают после прогулок.

Транспорт. Все перемещения по маршруту осуществляются на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном транспорте.

Возраст участников. 16-60.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Все ключевые локации доступны на транспорте, пешие прогулки занимают несколько часов и не требуют специальной подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Башня Бурана, каньон Кок-Мойнок и прибытие в Чолпон-Ату

В 9:00 состоится сбор группы в Бишкеке. Для тех, кто прибыл заранее, предусмотрен заезд в отель. Мы покинем город и направимся к озеру.

Первой остановкой станет башня Бурана — архитектурный памятник 10 века на Великом шёлковом пути. Здесь же расположен Сад камней. После обеда и знакомства с группой мы отправимся в каньон Кок-Мойнок. Дорога к нему напомнит сцены из вестерна «Золото Маккенны». Прогулка по руслу высохшей реки среди красных скал займёт около часа.

Далее трансфер в Чолпон-Ату. После заселения у вас будет возможность искупаться в озере Иссык-Куль или посетить горячие источники.

2 день

Семёновское и Григорьевское ущелья, джайлоо и обед в юрте

После завтрака мы отправимся в Семёновское и Григорьевское ущелья — два самых живописных места северного берега Иссык-Куля. Маршрут поднимет нас на высоту около 2300 метров, где расположены джайлоо — высокогорные пастбища. Здесь стоят белоснежные юрты на фоне зелёных лугов и гор. По желанию можно сфотографироваться с соколами и покататься на лошадях.

Обед пройдёт в юрте: будет подана свежая форель, приготовленная на костре. После обеда мы продолжим путь, сделаем остановки в красивых местах и посетим пасечников, у которых можно купить мёд. В завершение дня — купание в термальных источниках или в озере Иссык-Куль. Вечером прибытие в Каракол и заселение в отель.

3 день

Джеты-Огуз

После завтрака мы отправимся в каньон Джеты-Огуз. Здесь вы увидите знаменитые красные скалы Семь быков. После обеда на природе состоится прогулка к панораме с видом на пик Ельцина (5168 м). Пешая часть маршрута займёт около 3 часов.

Возвращение в Каракол и ночёвка в отеле.

4 день

Музей Пржевальского и Дунганская мечеть

День начнётся с посещения Музея Пржевальского и Дунганской мечети. Далее переезд к озеру Иссык-Куль и размещение в отеле или юрточном лагере (в зависимости от сезона). По дороге на обед будут поданы манты. После заселения можно будет искупаться в озере.

5 день

Каньоны Марс и Сказка

После завтрака в первой половине дня будет время для отдыха у озера. В 11:00 мы отправимся в каньон Марс, где природа создала удивительные пейзажи из ярких скал. Обед в кафе оплачивается самостоятельно.

Во второй половине дня мы посетим каньон Сказка, известный красочными скальными образованиями, напоминающими замки и фантастические пейзажи. Здесь можно будет исследовать различные смотровые площадки и подняться на интересные возвышения.

Вечером возвращение и ночёвка в отеле.

6 день

Возвращение в Бишкек

После завтрака и выселения из отеля мы отправимся в Бишкек. Дорога займёт значительную часть дня. По прибытии — размещение в отеле. После отдыха и душа состоится ужин в ресторане национальной кухни. Вечером можно будет прогуляться, приобрести сувениры и поделиться впечатлениями о путешествии.

7 день

Окончание тура

Выселение из отеля и самостоятельный трансфер в аэропорт (в Бишкеке работает «Яндекс. Такси»).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 4 обеда, 1 ужин
  • Трансферы из/до Бишкека
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бишкека и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер из/до аэропорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, отель Damas, 9:00
Завершение: Бишкек, отель Damas, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 14 туристов
С 2016 года создаём путешествия для тех, кому важен комфорт. Туры по самым красивым уголкам России и мира. Фототуры, этнические и арт-туры, путешествия в дикую природу. Необычные маршруты для необычных людей. Мы создаём путешествия для всех, кто ценит эмоции и максимум впечатлений. Большинство туров разработаны профессиональными фотографами. А это значит, что вы увидите всё самое красивое и яркое!

