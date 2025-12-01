Рекомендуется захватить удобную обувь для треккинга, лёгкую ветровку, головной убор и солнцезащитный крем. Купальник для купания в озере и горячих источниках.

Питание. Включены завтраки, обеды в 1-4 дни, а также ужин в 6-й день. Национальная кухня Киргизии в основном мясная, но при необходимости возможно корректировать меню для вегетарианцев и людей с диетическими ограничениями. На маршруте можно будет попробовать свежую рыбу, фрукты и ягоды. Абрикосы растут прямо на деревьях, а арбузы и дыни приятно освежают после прогулок.

Транспорт. Все перемещения по маршруту осуществляются на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном транспорте.

Возраст участников. 16-60.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Все ключевые локации доступны на транспорте, пешие прогулки занимают несколько часов и не требуют специальной подготовки.