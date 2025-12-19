Мои заказы

Все краски Кыргызстана: автотур вдоль озера Иссык-Куль, с конной прогулкой и беркут-шоу

Посетить Иссык-Куль, увидеть ущелье Джеты-Огуз и исследовать верхом местные ландшафты
Отправляемся в путешествие по Кыргызстану — стране гор, озёр и древних традиций. Вас ждут живописные ущелья, прозрачные реки и песчаные каньоны.

Увидите древнюю башню Бурана, посетите каньон Сказка и знаменитое ущелье
читать дальше

Джеты-Огуз, где красные скалы напоминают застывших быков.

Погрузитесь в атмосферу кочевой культуры, узнаете о традициях беркутовой охоты и примерите национальные костюмы в юрте.

Пройдёте конной тропой к водопаду Девичьи слёзы, отдохнёте у берегов Иссык-Куля и совершите прогулку по его бирюзовой глади. Путешествие завершится в Бишкеке на шумном Ошском рынке.

Все краски Кыргызстана: автотур вдоль озера Иссык-Куль, с конной прогулкой и беркут-шоу
Все краски Кыргызстана: автотур вдоль озера Иссык-Куль, с конной прогулкой и беркут-шоу
Все краски Кыргызстана: автотур вдоль озера Иссык-Куль, с конной прогулкой и беркут-шоу

Описание тура

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий программа может быть скорректирована в зависимости от обстановки.

Программа тура по дням

1 день

Бишкек: знакомство со столицей

По прибытии в Бишкек состоится трансфер и размещение в отеле. Затем — обзорная экскурсия по городу с посещением площади Ала-Тоо, где сосредоточена культурная жизнь столицы. Вечером участников ждёт ужин в национальном ресторане с блюдами кыргызской кухни и живой музыкой (за доплату).

Бишкек: знакомство со столицей
2 день

Башня Бурана, каньон Сказка, Иссык-Куль

После завтрака в 8:00 — выезд с вещами. Первая остановка — у Башни Бурана, древнего минарета 11 века, сохранившегося от города Баласагун — одного из ключевых пунктов Великого Шёлкового пути.

Далее — обед в городе Балыкчи и посещение беркут-шоу, где можно увидеть, как охотники передают искусство ловли добычи с орлами. После этого состоится фотосессия в традиционной юрте, украшенной коврами и войлочными изделиями ручной работы.

Во второй половине дня — прогулка по каньону Сказка: песчаные скалы и башни окрашены в красные и охристые оттенки, напоминая древние замки и фигуры мифических существ. К вечеру — ужин и размещение в юрточном лагере у озера Иссык-Куль. Ночь у костра под звёздным небом и шум лёгких волн озера.

Башня Бурана, каньон Сказка, Иссык-КульБашня Бурана, каньон Сказка, Иссык-Куль
3 день

Ущелье Борскон, Джеты-Огуз и Каракол

После завтрака — поездка в горное ущелье Борскоон, где среди елей и прозрачных ручьёв можно увидеть водопад Брызги шампанского — потоки воды, падающие с высоты и сверкающие на солнце. По пути встречается природное углубление в скале — Чаша Манаса, окружённая древними легендами.

После обеда — переезд к Джеты-Огуз: красные скалы напоминают выстроившихся животных. Далее — конная прогулка к водопаду Девичьи слёзы, одному из самых живописных мест Иссык-Куля. Вечером — ужин в этноресторане (за доплату) и заселение в отель в Караколе.

Ущелье Борскон, Джеты-Огуз и КараколУщелье Борскон, Джеты-Огуз и КараколУщелье Борскон, Джеты-Огуз и Каракол
4 день

Григорьевское ущелье

После завтрака выезжаем в 8:30. Путешествие продолжается в Григорьевском ущелье — одном из красивейших мест северного побережья Иссык-Куля. Здесь горы укрыты густыми хвойными лесами, вдоль дороги текут прозрачные ручьи.

Далее — посещение форелевого хозяйства, где можно увидеть процесс выращивания рыбы и попробовать свежеприготовленную форель. Затем знакомство с горным бытом: яки, бараны, пастухи, зелёные альпийские луга и просторные долины. По пути остановка у горячего источника, при желании можно искупаться в термальной воде.

Вечером — ужин и ночёвка в отеле у озера Иссык-Куль.

Григорьевское ущельеГригорьевское ущельеГригорьевское ущелье
5 день

Прощание с Иссык-Кулем: круиз

После завтрака в 8:30 — водная прогулка по озеру Иссык-Куль. Бирюзовая гладь воды, лёгкий ветер и белые чайки создают атмосферу спокойствия и прощания с жемчужиной Кыргызстана. Затем свободное время для купания и отдыха.

После обеда — возвращение в Бишкек. Вечером — ужин в ресторане с национальной программой (за доплату).

Прощание с Иссык-Кулем: круизПрощание с Иссык-Кулем: круизПрощание с Иссык-Кулем: круиз
6 день

Окончание тура

После завтрака — посещение Ошского рынка, старейшего и самого колоритного в городе. Здесь можно приобрести специи, сухофрукты, мёд, халву, изделия из войлока и кожи. Затем — трансфер в аэропорт и вылет домой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€820
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение русскоязычного с гида по программе тура
  • Экскурсии и входные билеты
  • Фотосессия в национальной одежде
  • Демонстрация охоты с беркутами
  • Конная прогулка по живописным местам
  • Круиз на корабле по озеру Иссык-Куль
  • Посещение термальных источников
  • Традиционный мастер-класс по ткачеству из шерсти мериноса
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бишкека и обратно
  • Ужины - 600-1000 сом за ужин
  • 1-местное размещение - доплата 16 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, 11:00
Завершение: Аэропорт Бишкека, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галя
Галя — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 331 туриста
Здравствуйте! Я люблю Турцию и Кыргызстан и хочу показать вам эти страны своими глазами! Работаю с командой профессиональных гидов, местных жителей, влюблённых в свою родину. До встречи!

Тур входит в следующие категории Бишкека

Похожие туры из Бишкека

Джип-тур по Киргизии: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
На машине
Джиппинг
2 дня
10 отзывов
Джип-тур по Киргизии: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 8:00, любое удобное вам место
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
На машине
7 дней
7 отзывов
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Познакомиться с местными семьями и кочевым образом жизни и полюбоваться неземными пейзажами
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, рекомендованное время приб...
29 мар в 10:00
5 апр в 08:00
$1380 за человека
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
На автобусе
Конные прогулки
5 дней
-
15%
7 отзывов
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Бишкек, главная площадь Ала Тоо, рядом с флагштоко...
19 апр в 08:30
26 апр в 08:30
69 900 ₽82 235 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бишкеке
Все туры из Бишкека