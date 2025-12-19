После завтрака в 8:00 — выезд с вещами. Первая остановка — у Башни Бурана, древнего минарета 11 века, сохранившегося от города Баласагун — одного из ключевых пунктов Великого Шёлкового пути.

Далее — обед в городе Балыкчи и посещение беркут-шоу, где можно увидеть, как охотники передают искусство ловли добычи с орлами. После этого состоится фотосессия в традиционной юрте, украшенной коврами и войлочными изделиями ручной работы.

Во второй половине дня — прогулка по каньону Сказка: песчаные скалы и башни окрашены в красные и охристые оттенки, напоминая древние замки и фигуры мифических существ. К вечеру — ужин и размещение в юрточном лагере у озера Иссык-Куль. Ночь у костра под звёздным небом и шум лёгких волн озера.