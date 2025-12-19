Увидите древнюю башню Бурана, посетите каньон Сказка и знаменитое ущелье
Описание тура
Организационные детали
В случае неблагоприятных погодных условий программа может быть скорректирована в зависимости от обстановки.
Программа тура по дням
Бишкек: знакомство со столицей
По прибытии в Бишкек состоится трансфер и размещение в отеле. Затем — обзорная экскурсия по городу с посещением площади Ала-Тоо, где сосредоточена культурная жизнь столицы. Вечером участников ждёт ужин в национальном ресторане с блюдами кыргызской кухни и живой музыкой (за доплату).
Башня Бурана, каньон Сказка, Иссык-Куль
После завтрака в 8:00 — выезд с вещами. Первая остановка — у Башни Бурана, древнего минарета 11 века, сохранившегося от города Баласагун — одного из ключевых пунктов Великого Шёлкового пути.
Далее — обед в городе Балыкчи и посещение беркут-шоу, где можно увидеть, как охотники передают искусство ловли добычи с орлами. После этого состоится фотосессия в традиционной юрте, украшенной коврами и войлочными изделиями ручной работы.
Во второй половине дня — прогулка по каньону Сказка: песчаные скалы и башни окрашены в красные и охристые оттенки, напоминая древние замки и фигуры мифических существ. К вечеру — ужин и размещение в юрточном лагере у озера Иссык-Куль. Ночь у костра под звёздным небом и шум лёгких волн озера.
Ущелье Борскон, Джеты-Огуз и Каракол
После завтрака — поездка в горное ущелье Борскоон, где среди елей и прозрачных ручьёв можно увидеть водопад Брызги шампанского — потоки воды, падающие с высоты и сверкающие на солнце. По пути встречается природное углубление в скале — Чаша Манаса, окружённая древними легендами.
После обеда — переезд к Джеты-Огуз: красные скалы напоминают выстроившихся животных. Далее — конная прогулка к водопаду Девичьи слёзы, одному из самых живописных мест Иссык-Куля. Вечером — ужин в этноресторане (за доплату) и заселение в отель в Караколе.
Григорьевское ущелье
После завтрака выезжаем в 8:30. Путешествие продолжается в Григорьевском ущелье — одном из красивейших мест северного побережья Иссык-Куля. Здесь горы укрыты густыми хвойными лесами, вдоль дороги текут прозрачные ручьи.
Далее — посещение форелевого хозяйства, где можно увидеть процесс выращивания рыбы и попробовать свежеприготовленную форель. Затем знакомство с горным бытом: яки, бараны, пастухи, зелёные альпийские луга и просторные долины. По пути остановка у горячего источника, при желании можно искупаться в термальной воде.
Вечером — ужин и ночёвка в отеле у озера Иссык-Куль.
Прощание с Иссык-Кулем: круиз
После завтрака в 8:30 — водная прогулка по озеру Иссык-Куль. Бирюзовая гладь воды, лёгкий ветер и белые чайки создают атмосферу спокойствия и прощания с жемчужиной Кыргызстана. Затем свободное время для купания и отдыха.
После обеда — возвращение в Бишкек. Вечером — ужин в ресторане с национальной программой (за доплату).
Окончание тура
После завтрака — посещение Ошского рынка, старейшего и самого колоритного в городе. Здесь можно приобрести специи, сухофрукты, мёд, халву, изделия из войлока и кожи. Затем — трансфер в аэропорт и вылет домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€820
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Сопровождение русскоязычного с гида по программе тура
- Экскурсии и входные билеты
- Фотосессия в национальной одежде
- Демонстрация охоты с беркутами
- Конная прогулка по живописным местам
- Круиз на корабле по озеру Иссык-Куль
- Посещение термальных источников
- Традиционный мастер-класс по ткачеству из шерсти мериноса
Что не входит в цену
- Перелёт до Бишкека и обратно
- Ужины - 600-1000 сом за ужин
- 1-местное размещение - доплата 16 000 ₽