Круизы и туры по воде в Бишкеке

Найдено 3 тура в категории «Круизы» в Бишкеке на русском языке, цены от 1785 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
На машине
Конные прогулки
5 дней
-
10%
5 отзывов
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Бишкек, утро
«Вы попробуете местную кухню, насладитесь круизом по Иссык-Кулю, искупаетесь в горячих источниках с минеральной водой, прокатитесь на лошадях и узнаете секрет самого вкусного кыргызского плова»
8 июн в 09:00
29 июн в 09:00
69 930 ₽77 700 ₽ за человека
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
На машине
7 дней
-
15%
7 отзывов
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
«Затем вас ждёт круиз по Иссык-Кулю, а завершим день, расслабляясь в горячих минеральных источниках»
7 июн в 16:00
28 июн в 16:00
75 565 ₽88 900 ₽ за человека
Отпуск творческих натур с плэнерами, круизом и этнопогружением (всё включено)
На машине
8 дней
Отпуск творческих натур с плэнерами, круизом и этнопогружением (всё включено)
Запечатлеть Тянь-Шань и Иссык-Куль в красках, порисовать в разных техниках, познакомиться с беркутчи
Начало: Аэропорт Бишкека, утро, точное время по договорённ...
«Удастся и полноценно отдохнуть: в Бишкеке мы будем жить в отеле с бассейном, а в один вечер проводим лучи заходящего солнца в круизе по озеру»
18 авг в 10:00
$1785 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    16 мая 2025
    Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
    Огромное спасибо организаторам за потрясающий тур в Киргизию! Это было невероятное приключение, наполненное красотой природы и приятными впечатлениями. Все было
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    на высшем уровне! Отдельная благодарность нашему замечательному гиду Анне за интересные рассказы и помощь во всем. И, конечно, нельзя не упомянуть про вкусную еду – это отдельный плюс! 🍲 Обязательно вернусь! Очень рекомендую! 👍🇰🇬 #киргизия #тур #путешествие#nlo_voyage #спасибо

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  • О
    Ольга
    8 мая 2025
    В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
    Это было незабываемое путешествие! Александр, благодаря тебе теперь я знаю очень много о красивой и вкусной республике Кыргызстан 🇰🇬. Маршрут продуман до
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    мелочей. Внимание гида к каждому туристу. Отели, глэмпинг, юрты - я в восторге! Эмоции зашкаливают 😍 Огромная благодарность от меня и моей подруги!!! СПАСИБО ♥️

    Это было незабываемое путешествие!Это было незабываемое путешествие!Это было незабываемое путешествие!Это было незабываемое путешествие!Это было незабываемое путешествие!Это было незабываемое путешествие!Это было незабываемое путешествие!Это было незабываемое путешествие!Это было незабываемое путешествие!Это было незабываемое путешествие!
  • Р
    Роксана
    7 сентября 2024
    Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
    Отличный тур! Большое спасибо организатору Александру и гиду Ксении, водителю Нурадилу за прекрасно организованное, комфортное и вкусное путешествие, продуманность маршрута
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    и мест проживания на нем, за отзывчивость и внимательность, приятные сюрпризы путешественникам:) Ксения обладает обширными знаниями и великолепно преподносит материал, поэтому тур получился очень интересным и познавательным!

  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
    Все было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы в отелях устраняли недочеты, и
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    проверить у всех обувь перед подъёмом в горах. Отдельно стоит отметить тактичность, разностронние знания и умение доступно излагать. С таким гидом куда угодно хорошо съездишь. Маршрут тоже был хорошим, не хватило может быть только хотя бы пол дня потупить в красивом месте. Физически маршрут несложный, но по графику довольно плотный. В целом смело рекомендую.

    Все было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы вВсе было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы вВсе было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы в
  • А
    Алена
    1 сентября 2024
    В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
    Добрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь на начало нашего путешествия огромная
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    благодарность Виоле которая организовала нам трансфер. В Бишкеке мы познакомились с потрясающей Ксенией которая показала нам всю красоту природы и уникальные места!!!!накормила нас разными национальными блюдами и спать уложила. Ксюша ты лучшая как гид и прекрасная женщина благодарю!!!! благодарю!!!!надеюсь на встречу в Индии. А также хочу отметить нашего путеводителя он красавчик!!!! я думаю он не обидеться что я забыла его имя,но оно правда тяжёлое,заказал нам мясо,сам приготовил останавливался на лучших локациях огромное спасибо. И конечно же я не могу отметить нашего организатора Александра и поблагодарить за незабываемые подарки которые он сделал своими руками всем участникам!!!!! И мне подарочек на юбилей который будет мне напоминать о нашем путешествии. Вы отличная команда так держать!!!!!

    Добрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь наДобрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь наДобрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь наДобрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь наДобрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь на
  • Н
    Наталья
    15 августа 2024
    В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
    Потрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие нового и интересного из жизни
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    Киргизии. Словами не описать, нужно это все видеть, слышать и чувствовать. Здорово, замечательно. Спасибо организаторам Саше и Виоле. Отдельная благодарность гиду Ксении и водителю Ындымкару. Слаженная команда!!!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Круизы»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
  2. Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
  3. Отпуск творческих натур с плэнерами, круизом и этнопогружением (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Иссык-Куль
  2. Набережная
  3. Ущелья
Сколько стоит тур в Бишкеке в мае 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Круизы" можно забронировать 3 тура от 1785 до 75 565 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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