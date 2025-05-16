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благодарность Виоле которая организовала нам трансфер. В Бишкеке мы познакомились с потрясающей Ксенией которая показала нам всю красоту природы и уникальные места!!!!накормила нас разными национальными блюдами и спать уложила. Ксюша ты лучшая как гид и прекрасная женщина благодарю!!!! благодарю!!!!надеюсь на встречу в Индии. А также хочу отметить нашего путеводителя он красавчик!!!! я думаю он не обидеться что я забыла его имя,но оно правда тяжёлое,заказал нам мясо,сам приготовил останавливался на лучших локациях огромное спасибо. И конечно же я не могу отметить нашего организатора Александра и поблагодарить за незабываемые подарки которые он сделал своими руками всем участникам!!!!! И мне подарочек на юбилей который будет мне напоминать о нашем путешествии. Вы отличная команда так держать!!!!!