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10%
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Бишкек, утро
«Вы попробуете местную кухню, насладитесь круизом по Иссык-Кулю, искупаетесь в горячих источниках с минеральной водой, прокатитесь на лошадях и узнаете секрет самого вкусного кыргызского плова»
8 июн в 09:00
29 июн в 09:00
69 930 ₽
77 700 ₽ за человека
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15%
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
«Затем вас ждёт круиз по Иссык-Кулю, а завершим день, расслабляясь в горячих минеральных источниках»
7 июн в 16:00
28 июн в 16:00
75 565 ₽
88 900 ₽ за человека
Отпуск творческих натур с плэнерами, круизом и этнопогружением (всё включено)
Запечатлеть Тянь-Шань и Иссык-Куль в красках, порисовать в разных техниках, познакомиться с беркутчи
Начало: Аэропорт Бишкека, утро, точное время по договорённ...
«Удастся и полноценно отдохнуть: в Бишкеке мы будем жить в отеле с бассейном, а в один вечер проводим лучи заходящего солнца в круизе по озеру»
18 авг в 10:00
$1785 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна16 мая 2025Огромное спасибо организаторам за потрясающий тур в Киргизию! Это было невероятное приключение, наполненное красотой природы и приятными впечатлениями. Все было
- ООльга8 мая 2025Это было незабываемое путешествие! Александр, благодаря тебе теперь я знаю очень много о красивой и вкусной республике Кыргызстан 🇰🇬. Маршрут продуман до
- РРоксана7 сентября 2024Отличный тур! Большое спасибо организатору Александру и гиду Ксении, водителю Нурадилу за прекрасно организованное, комфортное и вкусное путешествие, продуманность маршрута
- ООльга7 сентября 2024Все было отлично. Гид Ксения была великолепна, все успевала, и интересно рассказывать, и позаботиться, чтобы в отелях устраняли недочеты, и
- ААлена1 сентября 2024Добрый день 11.08 мы с друзьями были в увлекательном путешествии по Киргизии. В первую очередь на начало нашего путешествия огромная
- ННаталья15 августа 2024Потрясающий тур, бесподобные локации, безупречная организация. Все моменты продуманы до мелочей. Каждый день - открытие нового и интересного из жизни
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Круизы»
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