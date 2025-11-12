Мы встретим вас в аэропорту «Манас» в Бишкеке. В 8:00 выезжаем из города и направляемся к каньонам Конорчек. Атмосфера этого места идеально подходит для медитации и уединения.

Следующей остановкой станет Орто-Токойское водохранилище, где мы насладимся захватывающими видами и сделаем небольшую паузу. После этого продолжим наш путь в Чолпон-Ату, где заселимся в уютный отель примерно в 16:00.

Вечером нас ждёт практика. Время для медитации, исследования своих мыслей и эмоций без осуждения. Такой опыт помогает углубить самопознание и восстановить внутренний баланс.

На ужин — блюда, приготовленные на очаге, либо доставка из ближайшего кафе. В неформальной обстановке мы поделимся впечатлениями первого дня и обсудим тонкости медитационных техник.