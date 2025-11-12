Мои заказы

Уютный ретрит на Иссык-Куле (мини-группа)

Попробовать арт-терапию, помедитировать на озере, углубиться в 5 религий в «Рух Ордо» и успокоить ум
В этом небольшом путешествии сливаются природные красоты и глубокий самоанализ. Вас ждут величественные каньоны Конорчек, зеркальные воды Иссык-Куля, тихие вечера у камина. Мы уже позаботились о вашем питании, оно включено
читать дальше

в стоимость тура.

Вы окунётесь в практики осознанности, которые помогут отпустить страхи, открыть внутренние ресурсы и наметить путь к мечтам. Мы побываем в Культурном центре «Рух Ордо» и визуализируем свои цели.

Завершим ретрит с ощущением лёгкости и наполненности, наслаждаясь теплом горячих источников и ароматами местной кухни. Это не просто тур — это возможность восстановить баланс, перезагрузиться и найти внутреннюю тишину. Практики будет вести проводник, получивший опыт в Индии.

Уютный ретрит на Иссык-Куле (мини-группа)
Уютный ретрит на Иссык-Куле (мини-группа)
Уютный ретрит на Иссык-Куле (мини-группа)
Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Барнхаус». Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включено 3-разовое питание.

Транспорт. Будем передвигаться на кроссовере Mercedes.

Возраст участников. 18+.

Уровень сложности. Минимальный: без физической нагрузки, короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Программа тура по дням

1 день

Каньоны Конорчек, Орто-Токойское водохранилище и первая практика

Мы встретим вас в аэропорту «Манас» в Бишкеке. В 8:00 выезжаем из города и направляемся к каньонам Конорчек. Атмосфера этого места идеально подходит для медитации и уединения.

Следующей остановкой станет Орто-Токойское водохранилище, где мы насладимся захватывающими видами и сделаем небольшую паузу. После этого продолжим наш путь в Чолпон-Ату, где заселимся в уютный отель примерно в 16:00.

Вечером нас ждёт практика. Время для медитации, исследования своих мыслей и эмоций без осуждения. Такой опыт помогает углубить самопознание и восстановить внутренний баланс.

На ужин — блюда, приготовленные на очаге, либо доставка из ближайшего кафе. В неформальной обстановке мы поделимся впечатлениями первого дня и обсудим тонкости медитационных техник.

Каньоны Конорчек, Орто-Токойское водохранилище и первая практикаКаньоны Конорчек, Орто-Токойское водохранилище и первая практикаКаньоны Конорчек, Орто-Токойское водохранилище и первая практикаКаньоны Конорчек, Орто-Токойское водохранилище и первая практика
2 день

Культурный Центр «Рух Ордо»

После завтрака мы отправимся к берегу озера Иссык-Куль, чтобы погрузиться в практику «Контроль над восприятием». Используя методы визуализации, мы научимся избавляться от внутренних блоков и страхов, восстанавливая энергию.

На обед отправимся в ресторан, где попробуем лёгкие блюда из сезонных продуктов. После этого мы посетим культурный центр «Рух Ордо», расположенный у самого озера. Здесь мы познакомимся с пятью основными религиями мира и ощутим атмосферу духовного единства.

Далее нас ждёт практика «Сила намерения» на пирсе центра. Мы будем визуализировать свои цели, формировать планы и делиться своими мыслями в парах, получая ценные отзывы.

Во второй половине дня займёмся арт-терапией: каждый создаст визуальный образ своего намерения с помощью красок и других материалов. Ужин пройдёт в одном из местных ресторанов. Завершим день вечерней медитацией на берегу озера, сосредоточенной на благодарности и осознании позитивных перемен.

Культурный Центр «Рух Ордо»Культурный Центр «Рух Ордо»Культурный Центр «Рух Ордо»Культурный Центр «Рух Ордо»
3 день

Заключительные практики и возвращение в Бишкек

Позавтракав, расслабимся в горячих источниках или искупаемся в озере. Здесь пройдёт заключительная практика «Создание личного пространства», посвящённая внедрению принципов осознанности в повседневную жизнь.

К полудню мы освободим номера и соберёмся на финальный обед в ресторане. Это будет время для обсуждения итогов и планов на будущее.

После обеда наступят 2 часа глубокого молчания: каждый сможет побыть наедине с собой, записать свои мысли и прислушаться к своим чувствам. Завершим ретрит прощальной церемонией, где мы поблагодарим друг друга за совместный путь и поделимся открытиями.

В 16:00 мы отправимся обратно в Бишкек. По пути сделаем остановку в гостевом доме в Кемине, чтобы приобрести сувениры и изделия из войлока. В 20:00 вернёмся в город, наполненные новыми впечатлениями, знаниями и вдохновением.

До новых встреч!

Заключительные практики и возвращение в БишкекЗаключительные практики и возвращение в БишкекЗаключительные практики и возвращение в Бишкек

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1140
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание и перекусы
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги водителя
  • Экскурсии
  • Минеральная вода
  • Практики
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бишкека и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - $250
  • Англоговорящий гид - $650
  • Поздний выезд из отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Манас», 8:00
Завершение: Аэропорт «Манас», после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваш гид в Бишкеке
Я живу в Кыргызстане с рождения, что позволяет мне глубоко понимать местные традиции, культуру и особенности региона. Мой опыт проживания здесь даёт мне уникальную перспективу на страну, её жителей и
читать дальше

особенности. Медитации и практики в моих турах основаны на знаниях, которые я освоил из книг Карлоса Кастанеды. В них описаны техники, помогающие лучше понять себя, природу и энергию вокруг нас. Одной из ключевых идей является «остановка внутреннего диалога с самим собой», когда мы учимся успокаивать ум и воспринимать мир по-новому. Я также использую медитации, которые помогают взаимодействовать с природой и находить особые места силы. Все эти практики помогают участникам расслабиться, почувствовать связь с окружающей средой и глубже понять себя, что делает туры не только приключением, но и возможностью для духовного роста.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Бишкека

Похожие туры из Бишкека

Джип-тур по Киргизии: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
На машине
Джиппинг
2 дня
10 отзывов
Джип-тур по Киргизии: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 8:00, любое удобное вам место
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
На машине
Джиппинг
3 дня
5 отзывов
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€792 за всё до 4 чел.
Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое
На машине
3 дня
5 отзывов
Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое
Увидеть петроглифы, погулять по каньону Сказка и побывать в Караколе
Начало: Бишкек, 8:00, заберём вас от вашего отеля
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
€841 за всё до 6 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бишкеке
Все туры из Бишкека