Попробовать арт-терапию, помедитировать на озере, углубиться в 5 религий в «Рух Ордо» и успокоить ум
В этом небольшом путешествии сливаются природные красоты и глубокий самоанализ. Вас ждут величественные каньоны Конорчек, зеркальные воды Иссык-Куля, тихие вечера у камина. Мы уже позаботились о вашем питании, оно включено
в стоимость тура.
Вы окунётесь в практики осознанности, которые помогут отпустить страхи, открыть внутренние ресурсы и наметить путь к мечтам. Мы побываем в Культурном центре «Рух Ордо» и визуализируем свои цели.
Завершим ретрит с ощущением лёгкости и наполненности, наслаждаясь теплом горячих источников и ароматами местной кухни. Это не просто тур — это возможность восстановить баланс, перезагрузиться и найти внутреннюю тишину. Практики будет вести проводник, получивший опыт в Индии.
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Барнхаус». Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включено 3-разовое питание.
Транспорт. Будем передвигаться на кроссовере Mercedes.
Возраст участников. 18+.
Уровень сложности. Минимальный: без физической нагрузки, короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Программа тура по дням
1 день
Каньоны Конорчек, Орто-Токойское водохранилище и первая практика
Мы встретим вас в аэропорту «Манас» в Бишкеке. В 8:00 выезжаем из города и направляемся к каньонам Конорчек. Атмосфера этого места идеально подходит для медитации и уединения.
Следующей остановкой станет Орто-Токойское водохранилище, где мы насладимся захватывающими видами и сделаем небольшую паузу. После этого продолжим наш путь в Чолпон-Ату, где заселимся в уютный отель примерно в 16:00.
Вечером нас ждёт практика. Время для медитации, исследования своих мыслей и эмоций без осуждения. Такой опыт помогает углубить самопознание и восстановить внутренний баланс.
На ужин — блюда, приготовленные на очаге, либо доставка из ближайшего кафе. В неформальной обстановке мы поделимся впечатлениями первого дня и обсудим тонкости медитационных техник.
2 день
Культурный Центр «Рух Ордо»
После завтрака мы отправимся к берегу озера Иссык-Куль, чтобы погрузиться в практику «Контроль над восприятием». Используя методы визуализации, мы научимся избавляться от внутренних блоков и страхов, восстанавливая энергию.
На обед отправимся в ресторан, где попробуем лёгкие блюда из сезонных продуктов. После этого мы посетим культурный центр «Рух Ордо», расположенный у самого озера. Здесь мы познакомимся с пятью основными религиями мира и ощутим атмосферу духовного единства.
Далее нас ждёт практика «Сила намерения» на пирсе центра. Мы будем визуализировать свои цели, формировать планы и делиться своими мыслями в парах, получая ценные отзывы.
Во второй половине дня займёмся арт-терапией: каждый создаст визуальный образ своего намерения с помощью красок и других материалов. Ужин пройдёт в одном из местных ресторанов. Завершим день вечерней медитацией на берегу озера, сосредоточенной на благодарности и осознании позитивных перемен.
3 день
Заключительные практики и возвращение в Бишкек
Позавтракав, расслабимся в горячих источниках или искупаемся в озере. Здесь пройдёт заключительная практика «Создание личного пространства», посвящённая внедрению принципов осознанности в повседневную жизнь.
К полудню мы освободим номера и соберёмся на финальный обед в ресторане. Это будет время для обсуждения итогов и планов на будущее.
После обеда наступят 2 часа глубокого молчания: каждый сможет побыть наедине с собой, записать свои мысли и прислушаться к своим чувствам. Завершим ретрит прощальной церемонией, где мы поблагодарим друг друга за совместный путь и поделимся открытиями.
В 16:00 мы отправимся обратно в Бишкек. По пути сделаем остановку в гостевом доме в Кемине, чтобы приобрести сувениры и изделия из войлока. В 20:00 вернёмся в город, наполненные новыми впечатлениями, знаниями и вдохновением.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
3-разовое питание и перекусы
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги водителя
Экскурсии
Минеральная вода
Практики
Что не входит в цену
Перелёт до Бишкека и обратно
Доплата за 1-местное размещение - $250
Англоговорящий гид - $650
Поздний выезд из отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Манас», 8:00
Завершение: Аэропорт «Манас», после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Бишкеке
Я живу в Кыргызстане с рождения, что позволяет мне глубоко понимать местные традиции, культуру и особенности региона. Мой опыт проживания здесь даёт мне уникальную перспективу на страну, её жителей и
особенности.
Медитации и практики в моих турах основаны на знаниях, которые я освоил из книг Карлоса Кастанеды. В них описаны техники, помогающие лучше понять себя, природу и энергию вокруг нас. Одной из ключевых идей является «остановка внутреннего диалога с самим собой», когда мы учимся успокаивать ум и воспринимать мир по-новому. Я также использую медитации, которые помогают взаимодействовать с природой и находить особые места силы.
Все эти практики помогают участникам расслабиться, почувствовать связь с окружающей средой и глубже понять себя, что делает туры не только приключением, но и возможностью для духовного роста.