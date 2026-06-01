Побываем в каньоне Сказка с красными скалами, которые напоминают то марсианские просторы, то силуэт спящего дракона, оживающего в лучах солнца. Посетим ущелье Барскоон, где среди хвойных лесов скрывается водопад Слёзы барса.

Следующая точка — Джеты-Огуз со знаменитыми скалами Семь быков на фоне зелёных долин. По желанию можем отправиться на пастбище Кок-Жайык, где открываются просторные горные луга. Здесь прогуляемся верхом к водопаду Девичья коса.

Вечером прибудем в Каракол.