Мои заказы

Приключение на Иссык-Куле в мини-группе: главные места, прогулки на яхте и верхом и ночь в юрте

Посетить каньон Сказка и ущелье Барскоон, отдохнуть на Иссык-Куле и увидеть орлиную охоту
Вы не просто увидите Иссык-Куль, вы ощутите его характер — через культуру кочевников, силу горной природы и чувство свободы.

Переночуете в юрте на берегу озера, насладитесь фольклорным шоу, увидите марсианские пейзажи
читать дальшеуменьшить

каньона Сказка и понаблюдаете за древним искусством орлиной охоты.

А ещё прогуляетесь верхом по цветущим лугам, пройдёте по глади Иссык-Куля под парусом и насладитесь местной кухней. Путешествие пройдёт в камерной группе до 8 человек.

Приключение на Иссык-Куле в мини-группе: главные места, прогулки на яхте и верхом и ночь в юрте
Приключение на Иссык-Куле в мини-группе: главные места, прогулки на яхте и верхом и ночь в юрте
Приключение на Иссык-Куле в мини-группе: главные места, прогулки на яхте и верхом и ночь в юрте

Описание тура

Организационные детали

С собой берите тёплые вещи, потому что в горах Кыргызстана бывает прохладно, а также трекинговую обувь.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Бишкеку, башня Бурана, Боомское ущелье и юрточный лагерь на берегу Иссык-Куля

Начнём с обзорной экскурсии по Бишкеку: прогуляемся по широким проспектам, аллеям и площадям. Затем осмотрим башню Бурана 11 века — память о Великом Шёлковом пути и городе Баласагун. Проедем через Боомское ущелье, полюбуемся скалистыми пейзажами, рекой Чу и горными хребтами. Прибудем на южный берег Иссык-Куля и заселимся в юрточный лагерь. Затем — ужин и фольклорное шоу.

Прогулка по Бишкеку, башня Бурана, Боомское ущелье и юрточный лагерь на берегу Иссык-КуляПрогулка по Бишкеку, башня Бурана, Боомское ущелье и юрточный лагерь на берегу Иссык-КуляПрогулка по Бишкеку, башня Бурана, Боомское ущелье и юрточный лагерь на берегу Иссык-КуляПрогулка по Бишкеку, башня Бурана, Боомское ущелье и юрточный лагерь на берегу Иссык-КуляПрогулка по Бишкеку, башня Бурана, Боомское ущелье и юрточный лагерь на берегу Иссык-КуляПрогулка по Бишкеку, башня Бурана, Боомское ущелье и юрточный лагерь на берегу Иссык-Куля
2 день

Каньон Сказка, ущелье Барскоон и прогулка верхом

Побываем в каньоне Сказка с красными скалами, которые напоминают то марсианские просторы, то силуэт спящего дракона, оживающего в лучах солнца. Посетим ущелье Барскоон, где среди хвойных лесов скрывается водопад Слёзы барса.

Следующая точка — Джеты-Огуз со знаменитыми скалами Семь быков на фоне зелёных долин. По желанию можем отправиться на пастбище Кок-Жайык, где открываются просторные горные луга. Здесь прогуляемся верхом к водопаду Девичья коса.

Вечером прибудем в Каракол.

Каньон Сказка, ущелье Барскоон и прогулка верхомКаньон Сказка, ущелье Барскоон и прогулка верхомКаньон Сказка, ущелье Барскоон и прогулка верхомКаньон Сказка, ущелье Барскоон и прогулка верхомКаньон Сказка, ущелье Барскоон и прогулка верхомКаньон Сказка, ущелье Барскоон и прогулка верхомКаньон Сказка, ущелье Барскоон и прогулка верхомКаньон Сказка, ущелье Барскоон и прогулка верхомКаньон Сказка, ущелье Барскоон и прогулка верхомКаньон Сказка, ущелье Барскоон и прогулка верхомКаньон Сказка, ущелье Барскоон и прогулка верхом
3 день

Дунганская мечеть, орлиная охота и Чолпон-Ата

Проведём обзорную экскурсию по Караколу, где переплетаются разные культуры и эпохи. Посетим Музей Пржевальского, чтобы познакомиться с историями великих экспедиций и открытий. Осмотрим Дунганскую мечеть, построенную без единого гвоздя, и Свято-Троицкий собор 19 века.

В ущелье Кырчын понаблюдаем за орлиной охотой — древним искусством кочевников, передающимся из поколения в поколение. После вас ждёт обед с блюдами из свежей речной форели. Переедем в Чолпон-Ату и расслабимся в горячих источниках.

Дунганская мечеть, орлиная охота и Чолпон-АтаДунганская мечеть, орлиная охота и Чолпон-АтаДунганская мечеть, орлиная охота и Чолпон-АтаДунганская мечеть, орлиная охота и Чолпон-АтаДунганская мечеть, орлиная охота и Чолпон-АтаДунганская мечеть, орлиная охота и Чолпон-АтаДунганская мечеть, орлиная охота и Чолпон-АтаДунганская мечеть, орлиная охота и Чолпон-Ата
4 день

Культурный центр «Рух Ордо» и прогулка по Иссык-Кулю на яхте

Посетим культурный центр «Рух Ордо» — музей под открытым небом, в котором продвигается идея мирного сосуществования и взаимного уважения между разными религиями и культурами. Затем прогуляемся по Иссык-Кулю на яхте: с воды полюбуемся горами и бескрайней гладью озера.

Культурный центр «Рух Ордо» и прогулка по Иссык-Кулю на яхтеКультурный центр «Рух Ордо» и прогулка по Иссык-Кулю на яхтеКультурный центр «Рух Ордо» и прогулка по Иссык-Кулю на яхтеКультурный центр «Рух Ордо» и прогулка по Иссык-Кулю на яхтеКультурный центр «Рух Ордо» и прогулка по Иссык-Кулю на яхте
5 день

Отдых на Иссык-Куле и возвращение в Бишкек

Никаких планов на день, кроме отдыха и наслаждения красотой Иссык-Куля. Вы сможете неспешно прогуляться по берегу, почувствовать свежий ветер с воды и ещё раз впитать величие гор, отражающихся в зеркальной глади.

После обеда вернёмся в Бишкек.

Отдых на Иссык-Куле и возвращение в БишкекОтдых на Иссык-Куле и возвращение в Бишкек

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет$760
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты
  • Катание на лошадях
  • Прогулка на яхте
  • Фольклорное шоу
  • Демонстрация орлиной охоты
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно
  • Обеды и ужины в 4-5-й дни
  • Доплата за 1-местное размещение - 5000 сом
  • Термальные источники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, 8:00, место встречи по согласованию
Завершение: Бишкек, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурсултан
Нурсултан — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Нурсултан, мне 33 года, и вот уже более 10 лет я влюблён в свою профессию — дарить людям яркие путешествия и незабываемые впечатления. В туризме я с 2012
читать дальшеуменьшить

года, работал в таких странах, как Турция и Таиланд, в составе ведущей компании Pegas Touristik. Эти годы дали мне ценный опыт работы с туристами со всего мира. С 2021 года я сосредоточился на внутреннем туризме, и с гордостью могу сказать: Кыргызстан — удивительная страна, которую хочется показывать и открывать снова и снова. Я живу здесь и по-настоящему знаю, чем она может удивить, вдохновить и влюбить в себя путешественника. Меня вдохновляет, когда гости уезжают с горящими глазами, полными эмоций и благодарности. Я люблю делиться культурой, природой, традициями и скрытыми жемчужинами нашей страны. Если вы ищете человека, который не просто покажет вам Кыргызстан, а поможет прочувствовать его душу — я с радостью стану вашим проводником. Добро пожаловать в страну гор, озёр и настоящего гостеприимства!

Тур входит в следующие категории Бишкека

Похожие туры на «Приключение на Иссык-Куле в мини-группе: главные места, прогулки на яхте и верхом и ночь в юрте»

Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
На машине
Джиппинг
2 дня
11 отзывов
Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 8:00, любое удобное вам место
28 июн в 08:00
29 июн в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
Увидеть главное в Кыргызстане в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
На машине
5 дней
18 отзывов
Увидеть главное в Кыргызстане в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
Подняться к леднику, погулять по каньону Сказка и провести ночь в традиционной юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
6 июл в 08:00
13 июл в 08:00
68 500 ₽ за человека
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
На машине
7 дней
7 отзывов
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Познакомиться с местными семьями и кочевым образом жизни и полюбоваться неземными пейзажами
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, рекомендованное время приб...
28 июн в 08:00
5 июл в 08:00
$1380 за человека
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
На автобусе
Круизы
7 дней
-
15%
11 отзывов
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, всех гостей мы встречаем согласн...
7 июл в 08:00
18 июл в 08:00
79 900 ₽94 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бишкеке
Все туры из Бишкека
$760 за человека