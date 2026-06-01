Приключение на Иссык-Куле в мини-группе: главные места, прогулки на яхте и верхом и ночь в юрте
Посетить каньон Сказка и ущелье Барскоон, отдохнуть на Иссык-Куле и увидеть орлиную охоту
Вы не просто увидите Иссык-Куль, вы ощутите его характер — через культуру кочевников, силу горной природы и чувство свободы.
Переночуете в юрте на берегу озера, насладитесь фольклорным шоу, увидите марсианские пейзажи читать дальшеуменьшить
каньона Сказка и понаблюдаете за древним искусством орлиной охоты.
А ещё прогуляетесь верхом по цветущим лугам, пройдёте по глади Иссык-Куля под парусом и насладитесь местной кухней. Путешествие пройдёт в камерной группе до 8 человек.
Описание тура
Организационные детали
С собой берите тёплые вещи, потому что в горах Кыргызстана бывает прохладно, а также трекинговую обувь.
Программа тура по дням
1 день
Прогулка по Бишкеку, башня Бурана, Боомское ущелье и юрточный лагерь на берегу Иссык-Куля
Начнём с обзорной экскурсии по Бишкеку: прогуляемся по широким проспектам, аллеям и площадям. Затем осмотрим башню Бурана 11 века — память о Великом Шёлковом пути и городе Баласагун. Проедем через Боомское ущелье, полюбуемся скалистыми пейзажами, рекой Чу и горными хребтами. Прибудем на южный берег Иссык-Куля и заселимся в юрточный лагерь. Затем — ужин и фольклорное шоу.
2 день
Каньон Сказка, ущелье Барскоон и прогулка верхом
Побываем в каньоне Сказка с красными скалами, которые напоминают то марсианские просторы, то силуэт спящего дракона, оживающего в лучах солнца. Посетим ущелье Барскоон, где среди хвойных лесов скрывается водопад Слёзы барса.
Следующая точка — Джеты-Огуз со знаменитыми скалами Семь быков на фоне зелёных долин. По желанию можем отправиться на пастбище Кок-Жайык, где открываются просторные горные луга. Здесь прогуляемся верхом к водопаду Девичья коса.
Вечером прибудем в Каракол.
3 день
Дунганская мечеть, орлиная охота и Чолпон-Ата
Проведём обзорную экскурсию по Караколу, где переплетаются разные культуры и эпохи. Посетим Музей Пржевальского, чтобы познакомиться с историями великих экспедиций и открытий. Осмотрим Дунганскую мечеть, построенную без единого гвоздя, и Свято-Троицкий собор 19 века.
В ущелье Кырчын понаблюдаем за орлиной охотой — древним искусством кочевников, передающимся из поколения в поколение. После вас ждёт обед с блюдами из свежей речной форели. Переедем в Чолпон-Ату и расслабимся в горячих источниках.
4 день
Культурный центр «Рух Ордо» и прогулка по Иссык-Кулю на яхте
Посетим культурный центр «Рух Ордо» — музей под открытым небом, в котором продвигается идея мирного сосуществования и взаимного уважения между разными религиями и культурами. Затем прогуляемся по Иссык-Кулю на яхте: с воды полюбуемся горами и бескрайней гладью озера.
5 день
Отдых на Иссык-Куле и возвращение в Бишкек
Никаких планов на день, кроме отдыха и наслаждения красотой Иссык-Куля. Вы сможете неспешно прогуляться по берегу, почувствовать свежий ветер с воды и ещё раз впитать величие гор, отражающихся в зеркальной глади.
После обеда вернёмся в Бишкек.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$760
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание по программе
Трансферы по маршруту
Входные билеты
Катание на лошадях
Прогулка на яхте
Фольклорное шоу
Демонстрация орлиной охоты
Что не входит в цену
Билеты в Бишкек и обратно
Обеды и ужины в 4-5-й дни
Доплата за 1-местное размещение - 5000 сом
Термальные источники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, 8:00, место встречи по согласованию
Завершение: Бишкек, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурсултан — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Нурсултан, мне 33 года, и вот уже более 10 лет я влюблён в свою профессию — дарить людям яркие путешествия и незабываемые впечатления. В туризме я с 2012 читать дальшеуменьшить
года, работал в таких странах, как Турция и Таиланд, в составе ведущей компании Pegas Touristik. Эти годы дали мне ценный опыт работы с туристами со всего мира.
С 2021 года я сосредоточился на внутреннем туризме, и с гордостью могу сказать: Кыргызстан — удивительная страна, которую хочется показывать и открывать снова и снова. Я живу здесь и по-настоящему знаю, чем она может удивить, вдохновить и влюбить в себя путешественника.
Меня вдохновляет, когда гости уезжают с горящими глазами, полными эмоций и благодарности. Я люблю делиться культурой, природой, традициями и скрытыми жемчужинами нашей страны.
Если вы ищете человека, который не просто покажет вам Кыргызстан, а поможет прочувствовать его душу — я с радостью стану вашим проводником. Добро пожаловать в страну гор, озёр и настоящего гостеприимства!
Тур входит в следующие категории Бишкека
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