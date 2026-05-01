Приключение в Кыргызстане: Иссык-Куль, рафтинг, прогулка верхом и термы (всё включено)
Ущелья Алтын-Арашан, Боомское, Барскоон и Джети-Огуз, Каракол и музей «Рух Ордо»
Вас ждёт не просто путешествие, а маленькая жизнь, полная драйва, впечатлений и невероятных видов.
Вы сплавитесь на рафтах по горной речке и полюбуетесь алыми скалами в ущелье Джети-Огуз, прогуляетесь среди водопадов читать дальшеуменьшить
и хребтов и пройдёте верхом по альпийским лугам и хвойным лесам.
А ещё расслабитесь в источниках прямо под звёздами, увидите достопримечательности Каракола и познакомитесь с местной культурой в центре «Рух Ордо».
Конечно, останется время, чтобы отдохнуть на берегу Иссык-Куля! Разнообразное питание и комфортабельное проживание уже включены в стоимость.
Описание тура
Организационные детали
Для граждан РФ возможен въезд по внутреннему паспорту. Гражданам других стран нужно уточнять о визе у менеджера.
Программа тура по дням
1 день
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту, а вечером отправимся на приветственный ужин. Насладимся национальными блюдами, познакомимся и пообщаемся.
2 день
Башня Бурана, Боомское ущелье и сплав на рафтах
Осмотрим башню Бурана — минарет государства Караханидов в Чуйской долине. Побываем в Боомском ущелье и устроим сплав на рафтах по горной речке — подойдёт новичкам без опыта.
3 день
Ущелья Барскоон и Джеты-Огуз и ужин в уйгурской семье
Полюбуемся хвойными склонами ущелья Барскоон, прогуляемся среди водопадов и горных хребтов. Дальше отправимся в ущелье Джеты-Огуз и полюбуемся алыми скалами: Семь Быков и Разбитое сердце. Пройдём до водопада Девичьи косы и познакомимся с местными легендами. Вечером — ужин в гостеприимной уйгурской семье.
4 день
Ущелье Алтын-Арашан, конная прогулка и релакс в термах
Начинаем горную экспедицию: на автомобилях ГАЗ-66 отправимся в ущелье Алтын-Арашан, заселимся в гостевой дом и отдохнём. А затем прогуляемся верхом и устроим пикник в пихтовом лесу. Вечером расслабимся в горячих источниках под звёздами и поужинаем.
5 день
Прогулка по Караколу, Семёновское ущелье и северный берег Иссык-Куля
Рано утром вернёмся в Каракол, желающие заглянут в этнографический музей «Старая мельница». Затем осмотрим Дунганскую мечеть, деревянную церковь и дом-музей Пржевальского. После обеда поедем на северный берег Иссык-Куля, а по пути погуляем по Семёновскому ущелью. Вечером — свободное время на пляже.
6 день
Отдых на озере и культурный центр «Рух Ордо»
Утром будет время искупаться, погулять и насладиться видами озера. Затем заглянем в культурный центр «Рух Ордо» им. Айтматова и познакомимся с культурой разных народов региона. К 20:00 вернёмся в Бишкек и устроим прощальный ужин.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
$1340
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трёхразовое питание
Трансферы по маршруту
Экскурсии и входные билеты по программе
Горячие источники
Рафтинг по горной реке
Прогулка верхом
Страховка
Что не входит в цену
Билеты до Бишкека и обратно
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
Завершение: Аэропорт Бишкека, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — Организатор в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Наша компания провела множество авторских туров. Также за плечами организация ретритов, конференций и корпоративных мероприятий. Каждый раз, работая с путешественниками, мы стараемся сделать отдых незабываемым и подарить максимум приятных впечатлений и воспоминаний!
Тур входит в следующие категории Бишкека
Похожие туры на «Приключение в Кыргызстане: Иссык-Куль, рафтинг, прогулка верхом и термы (всё включено)»