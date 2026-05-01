Мои заказы

Приключение в Кыргызстане: Иссык-Куль, рафтинг, прогулка верхом и термы (всё включено)

Ущелья Алтын-Арашан, Боомское, Барскоон и Джети-Огуз, Каракол и музей «Рух Ордо»
Вас ждёт не просто путешествие, а маленькая жизнь, полная драйва, впечатлений и невероятных видов.

Вы сплавитесь на рафтах по горной речке и полюбуетесь алыми скалами в ущелье Джети-Огуз, прогуляетесь среди водопадов
читать дальшеуменьшить

и хребтов и пройдёте верхом по альпийским лугам и хвойным лесам.

А ещё расслабитесь в источниках прямо под звёздами, увидите достопримечательности Каракола и познакомитесь с местной культурой в центре «Рух Ордо».

Конечно, останется время, чтобы отдохнуть на берегу Иссык-Куля! Разнообразное питание и комфортабельное проживание уже включены в стоимость.

Приключение в Кыргызстане: Иссык-Куль, рафтинг, прогулка верхом и термы (всё включено)
Приключение в Кыргызстане: Иссык-Куль, рафтинг, прогулка верхом и термы (всё включено)
Приключение в Кыргызстане: Иссык-Куль, рафтинг, прогулка верхом и термы (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Для граждан РФ возможен въезд по внутреннему паспорту. Гражданам других стран нужно уточнять о визе у менеджера.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту, а вечером отправимся на приветственный ужин. Насладимся национальными блюдами, познакомимся и пообщаемся.

Встреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Башня Бурана, Боомское ущелье и сплав на рафтах

Осмотрим башню Бурана — минарет государства Караханидов в Чуйской долине. Побываем в Боомском ущелье и устроим сплав на рафтах по горной речке — подойдёт новичкам без опыта.

Башня Бурана, Боомское ущелье и сплав на рафтахБашня Бурана, Боомское ущелье и сплав на рафтах
3 день

Ущелья Барскоон и Джеты-Огуз и ужин в уйгурской семье

Полюбуемся хвойными склонами ущелья Барскоон, прогуляемся среди водопадов и горных хребтов. Дальше отправимся в ущелье Джеты-Огуз и полюбуемся алыми скалами: Семь Быков и Разбитое сердце. Пройдём до водопада Девичьи косы и познакомимся с местными легендами. Вечером — ужин в гостеприимной уйгурской семье.

Ущелья Барскоон и Джеты-Огуз и ужин в уйгурской семьеУщелья Барскоон и Джеты-Огуз и ужин в уйгурской семье
4 день

Ущелье Алтын-Арашан, конная прогулка и релакс в термах

Начинаем горную экспедицию: на автомобилях ГАЗ-66 отправимся в ущелье Алтын-Арашан, заселимся в гостевой дом и отдохнём. А затем прогуляемся верхом и устроим пикник в пихтовом лесу. Вечером расслабимся в горячих источниках под звёздами и поужинаем.

Ущелье Алтын-Арашан, конная прогулка и релакс в термахУщелье Алтын-Арашан, конная прогулка и релакс в термах
5 день

Прогулка по Караколу, Семёновское ущелье и северный берег Иссык-Куля

Рано утром вернёмся в Каракол, желающие заглянут в этнографический музей «Старая мельница». Затем осмотрим Дунганскую мечеть, деревянную церковь и дом-музей Пржевальского. После обеда поедем на северный берег Иссык-Куля, а по пути погуляем по Семёновскому ущелью. Вечером — свободное время на пляже.

Прогулка по Караколу, Семёновское ущелье и северный берег Иссык-КуляПрогулка по Караколу, Семёновское ущелье и северный берег Иссык-Куля
6 день

Отдых на озере и культурный центр «Рух Ордо»

Утром будет время искупаться, погулять и насладиться видами озера. Затем заглянем в культурный центр «Рух Ордо» им. Айтматова и познакомимся с культурой разных народов региона. К 20:00 вернёмся в Бишкек и устроим прощальный ужин.

Отдых на озере и культурный центр «Рух Ордо»Отдых на озере и культурный центр «Рух Ордо»

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$1340
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Горячие источники
  • Рафтинг по горной реке
  • Прогулка верхом
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
Завершение: Аэропорт Бишкека, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат
Мурат — Организатор в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Наша компания провела множество авторских туров. Также за плечами организация ретритов, конференций и корпоративных мероприятий. Каждый раз, работая с путешественниками, мы стараемся сделать отдых незабываемым и подарить максимум приятных впечатлений и воспоминаний!

Тур входит в следующие категории Бишкека

Похожие туры на «Приключение в Кыргызстане: Иссык-Куль, рафтинг, прогулка верхом и термы (всё включено)»

Увидеть главное в Кыргызстане в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
На машине
5 дней
16 отзывов
Увидеть главное в Кыргызстане в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
Подняться к леднику, погулять по каньону Сказка и провести ночь в традиционной юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
68 500 ₽ за человека
Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
На машине
Джиппинг
2 дня
10 отзывов
Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 8:00, любое удобное вам место
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
Настоящий Кыргызстан только для вас: горы, каньоны, озёра и погружение в культуру
На машине
5 дней
1 отзыв
Настоящий Кыргызстан только для вас: горы, каньоны, озёра и погружение в культуру
Увидеть Иссык-Куль и Джеты-Огуз, посетить Музей петроглифов и центр «Рух-Ордо»
Начало: Бишкек, точное место - по договорённости, 9:00
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$1050 за всё до 2 чел.
Своей компанией по Кыргызстану: Иссык-Куль, каньон Сказка и долина Алтын-Арашан
На машине
4 дня
Своей компанией по Кыргызстану: Иссык-Куль, каньон Сказка и долина Алтын-Арашан
От марсианских пейзажей до альпийских лугов и лазурных пляжей
Начало: Бишкек, 6:00, точное место встречи по согласованию
4 июн в 06:00
11 июн в 06:00
60 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бишкеке
Все туры из Бишкека
$1340 за человека