Увидеть и почувствовать настоящий Кыргызстан: горы, погружение в культуру и гастрономия

Поучиться ткать ковры и пострелять из лука, увидеть Иссык-Куль и каньон Сказка, пожить в юрте
Вас ждёт не беглое путешествие от одной достопримечательности к другой, а настоящее погружение в жизнь и культуру Кыргызстана.

Вы почувствуете себя кочевником и поучитесь собирать юрту, насладитесь треккингом в горах и
полюбуетесь лазурными озёрами, понаблюдаете за беркутиной охотой и побываете в ущелье Барскоон. Ещё вас ждут фотосессия в национальных костюмах и традиционная кухня. И всё это в комфортном темпе: с релаксом в термах, посиделками у костра и отдыхом на Иссык-Куле.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованный рейс для прилёта — Аэрофлот Su 1882, прибытие в 5:00.

Рекомендованный рейс для отбытия — после 15:00

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Бишкеком и этнопрограмма

Встретимся в Бишкеке и отвезём вас в отель.

Экскурсия по столице. Прогуляемся по столице и увидим главные достопримечательности.

Этнопрограмма. В этностудии вы сфотографируетесь в традиционной одежде, а ещё украсите национальный головной убор на мастер-классе и познакомитесь с обычаями и кочевой историей страны.

2 день

Башня Бурана, горы и озеро Сон-Куль

Башня Бурана. Осмотрим один из древнейших памятников Центральной Азии.

Подъём в горы. В селе Кочкор пообедаем блюдами местной кухни, преодолеем перевалы Кубакы и Калмак-Ашуу и полюбуемся высокогорными пастбищами и долинами.

Озеро Сон-Куль. Разместимся в юртах на берегу, у вас будет время, чтобы погулять, попробовать кумыс и отдохнуть.

3 день

Перевал 33 попугая, водопад Кыжырты и озеро Кель-Суу

Горный Кыргызстан. Постепенно будем отдаляться от привычного пейзажа — зелёные долины сменятся скальными массивами, перевалами и плато. Остановимся на перевале 33 попугая и полюбуемся серпантинной дорогой со множеством поворотов и водопадом Кыжырты.

Озеро Кель-Суу. Проедем Нарын — приграничную зону с Китаем и заселимся в юрты на берегу озера, на высоте 3500 м.

4 день

Треккинг к Кель-Суу

Прогулка к Кель-Суу. Можно добраться пешком, на лошадях или на спецтранспорте. Дорога пройдёт по широкой долине и через каньон, за которым откроется бирюзовое озеро между отвесных скал.

Отдых. У вас будет время погулять, расслабиться и устроить пикник. Желающие прокатятся на моторной лодке.

5 день

Перевал Долон и Иссык-Куль

Высокогорный район Кель-Суу. Суровые горы постепенно сменятся мягкими формами, долинами и открытыми пространствами. Поедем через перевал Долон и пообедаем в селе Кочкор.

Иссык-Куль. Прокатимся вдоль южного берега, а вечером прибудем в Боконбаево и заселимся в гостевой дом.

6 день

Каньон Сказка, беркутиная охота, стрельба из лука, ущелье Барскоон и этнопрограмма с мастер-классом

Каньон Сказка. Окажемся среди красных скал, напоминающих замки и инопланетные пейзажи.

Традиционные развлечения. Полюбуемся искусством беркутчи (но на муляже), а ещё попробуем стрелять из лука.

Ущелье Барскоон. Прогуляемся к водопадам Слёзы барса и Чаша Манаса через лес и живописные горы.

Этнопрограмма. Вас ждёт шоу по созданию войлочных ковров и мастер-класс по сбору кыргызской юрты. А потом — обед с национальными блюдами.

7 день

Ущелье Алтын-Арашан и отдых в термах

Ущелье Алтын-Арашан. Поднимемся на ГАЗ-66 вдоль бурной реки, преодолевая серпантины, хвойные леса и альпийские луга.

Вечер в горах. Разместимся в гостевом доме, отдохнём и искупаемся в термальных источниках.

8 день

Треккинг к озеру Ала-Куль и термы

Треккинг к озеру Ала-Куль. Будем постепенно набирать высоту, идти через долины и перевалы. Увидим ледники, водопады и горные цирки. Окажемся на высоте 3500 м и полюбуемся водоёмом, который меняет цвет в зависимости от погоды. Пообедаем на маршруте и спустимся. Расстояние туда-обратно 22 км, набор высоты до 1500 м.

Отдых в Алтын-Арашане. Расслабимся в термальных источниках после активного дня.

Если вы не захотите идти к озеру, можно прогуляться к ущелью, покататься верхом или провести время в лагере.

9 день

Свободное время в Караколе

Возвращение в Каракол. Спустимся в город и пообедаем в кафе.

Свободное время в городе. Желающие погуляют по улочкам, заглянут в сувенирные лавки или отдохнут в отеле. Вечером — ужин с блюдами национальной кухни.

10 день

Дунганская мечеть и Свято-Троицкая церковь, Иссык-Куль

Экскурсия по Караколу. Посетим Дунганскую мечеть в стиле буддийского храма и православную Свято-Троицкую церковь.

Иссык-Куль. Заселимся в отель на северном берегу. Впереди — отдых на пляже после насыщенных дней.

11 день

Отдых на озере

Свободное время на Иссык-Куле. Желающие насладятся спа-процедурами или закажут дополнительные активности.

12 день

Завершение тура

Утром доставим вас в аэропорт. Рекомендуем рейсы с вылетом после 15:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник160 000 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 11 завтраков, 7 обедов, 8 ужинов
  • Трансферы по маршруту, заброска в горы на спецтранспорте
  • Экскурсии по программе
  • Мастер-классы
  • Охота с беркутом (с муляжом)
  • Посещение термальных бассейнов
  • Профессиональная фотосессия в национальных костюмах
  • Этнопрограмма
  • Входные билеты
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Питание вне программы
  • Конные прогулки
  • Катание на моторной лодке на озере Кель-Суу
  • Доплата за 1-местное размещение - 35 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, 5:00 (время прибытия рекомендованного рейса)
Завершение: Аэропорт Бишкека, 15:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил
Даниил — Организатор в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Организуем путешествия по Кыргызстану с 2002 года для локальных и зарубежных участников. За это время сформировали собственные маршруты, основанные на реальном опыте, сезонности, безопасности и знании регионов. В сопровождение входит
продуманная логистика и трансферы, гиды и поддержка 24/7. Ежегодно наши туры выбирают более 1000 человек, и 82% гостей возвращаются повторно. Это результат выстроенной работы команды и авторских программ, где каждая деталь заранее проверена на практике — честно и без лишних обещаний.

