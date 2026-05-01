Вы почувствуете себя кочевником и поучитесь собирать юрту, насладитесь треккингом в горах и
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованный рейс для прилёта — Аэрофлот Su 1882, прибытие в 5:00.
Рекомендованный рейс для отбытия — после 15:00
Программа тура по дням
Знакомство с Бишкеком и этнопрограмма
Встретимся в Бишкеке и отвезём вас в отель.
Экскурсия по столице. Прогуляемся по столице и увидим главные достопримечательности.
Этнопрограмма. В этностудии вы сфотографируетесь в традиционной одежде, а ещё украсите национальный головной убор на мастер-классе и познакомитесь с обычаями и кочевой историей страны.
Башня Бурана, горы и озеро Сон-Куль
Башня Бурана. Осмотрим один из древнейших памятников Центральной Азии.
Подъём в горы. В селе Кочкор пообедаем блюдами местной кухни, преодолеем перевалы Кубакы и Калмак-Ашуу и полюбуемся высокогорными пастбищами и долинами.
Озеро Сон-Куль. Разместимся в юртах на берегу, у вас будет время, чтобы погулять, попробовать кумыс и отдохнуть.
Перевал 33 попугая, водопад Кыжырты и озеро Кель-Суу
Горный Кыргызстан. Постепенно будем отдаляться от привычного пейзажа — зелёные долины сменятся скальными массивами, перевалами и плато. Остановимся на перевале 33 попугая и полюбуемся серпантинной дорогой со множеством поворотов и водопадом Кыжырты.
Озеро Кель-Суу. Проедем Нарын — приграничную зону с Китаем и заселимся в юрты на берегу озера, на высоте 3500 м.
Треккинг к Кель-Суу
Прогулка к Кель-Суу. Можно добраться пешком, на лошадях или на спецтранспорте. Дорога пройдёт по широкой долине и через каньон, за которым откроется бирюзовое озеро между отвесных скал.
Отдых. У вас будет время погулять, расслабиться и устроить пикник. Желающие прокатятся на моторной лодке.
Перевал Долон и Иссык-Куль
Высокогорный район Кель-Суу. Суровые горы постепенно сменятся мягкими формами, долинами и открытыми пространствами. Поедем через перевал Долон и пообедаем в селе Кочкор.
Иссык-Куль. Прокатимся вдоль южного берега, а вечером прибудем в Боконбаево и заселимся в гостевой дом.
Каньон Сказка, беркутиная охота, стрельба из лука, ущелье Барскоон и этнопрограмма с мастер-классом
Каньон Сказка. Окажемся среди красных скал, напоминающих замки и инопланетные пейзажи.
Традиционные развлечения. Полюбуемся искусством беркутчи (но на муляже), а ещё попробуем стрелять из лука.
Ущелье Барскоон. Прогуляемся к водопадам Слёзы барса и Чаша Манаса через лес и живописные горы.
Этнопрограмма. Вас ждёт шоу по созданию войлочных ковров и мастер-класс по сбору кыргызской юрты. А потом — обед с национальными блюдами.
Ущелье Алтын-Арашан и отдых в термах
Ущелье Алтын-Арашан. Поднимемся на ГАЗ-66 вдоль бурной реки, преодолевая серпантины, хвойные леса и альпийские луга.
Вечер в горах. Разместимся в гостевом доме, отдохнём и искупаемся в термальных источниках.
Треккинг к озеру Ала-Куль и термы
Треккинг к озеру Ала-Куль. Будем постепенно набирать высоту, идти через долины и перевалы. Увидим ледники, водопады и горные цирки. Окажемся на высоте 3500 м и полюбуемся водоёмом, который меняет цвет в зависимости от погоды. Пообедаем на маршруте и спустимся. Расстояние туда-обратно 22 км, набор высоты до 1500 м.
Отдых в Алтын-Арашане. Расслабимся в термальных источниках после активного дня.
Если вы не захотите идти к озеру, можно прогуляться к ущелью, покататься верхом или провести время в лагере.
Свободное время в Караколе
Возвращение в Каракол. Спустимся в город и пообедаем в кафе.
Свободное время в городе. Желающие погуляют по улочкам, заглянут в сувенирные лавки или отдохнут в отеле. Вечером — ужин с блюдами национальной кухни.
Дунганская мечеть и Свято-Троицкая церковь, Иссык-Куль
Экскурсия по Караколу. Посетим Дунганскую мечеть в стиле буддийского храма и православную Свято-Троицкую церковь.
Иссык-Куль. Заселимся в отель на северном берегу. Впереди — отдых на пляже после насыщенных дней.
Отдых на озере
Свободное время на Иссык-Куле. Желающие насладятся спа-процедурами или закажут дополнительные активности.
Завершение тура
Утром доставим вас в аэропорт. Рекомендуем рейсы с вылетом после 15:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|160 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 11 завтраков, 7 обедов, 8 ужинов
- Трансферы по маршруту, заброска в горы на спецтранспорте
- Экскурсии по программе
- Мастер-классы
- Охота с беркутом (с муляжом)
- Посещение термальных бассейнов
- Профессиональная фотосессия в национальных костюмах
- Этнопрограмма
- Входные билеты
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно
- Питание вне программы
- Конные прогулки
- Катание на моторной лодке на озере Кель-Суу
- Доплата за 1-местное размещение - 35 000 ₽