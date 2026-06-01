В традициях кочевников: ночёвки в юртах, конная прогулка и охота с беркутами в Кыргызстане
Алые каньоны Кок-Мойнок, Сказка и Боомское ущелье, небесные озёра Сон-Куль и Иссык-Куль
Это путешествие откроет вам мир бескрайних степей и кочевой свободы.
Вы не просто понаблюдаете со стороны, а станете частью дикого Кыргызстана, где до сих пор живут по обычаям предков.
Будете ночевать в читать дальшеуменьшить
юртах под куполом звёзд, пробовать нехитрую местную еду, кататься верхом и смотреть, как беркутчи охотятся с могучими птицами. Полюбуетесь инопланетными красками и формами Боомского ущелья, каньонов Кок-Мойнок и Сказка.
Задержитесь у озера Сон‑Куль, где время будто остановилось, и отдохнёте на берегу Иссык-Куля в обрамлении заснеженных гор.
В этих краях вы заново откроете для себя простоту и красоту жизни и природы — такими, какими они были испокон веков.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять удобную обувь, тёплую одежду (особенно для Сон-Куля), солнцезащитные средства. Отдыхаем на природе, поэтому возможны изменения программы в зависимости от погоды. Некоторые участки маршрута проходят на высоте более 3000 м — при проблемах со здоровьем рекомендуем проконсультироваться с врачом.
Программа тура по дням
1 день
Башня Бурана, ущелье Чон-Кемин
Из Бишкека направимся к башне Бурана. Послушаем легенды и сказания, рассмотрим артефакты, с высоты полюбуемся долиной. Заночуем в ущелье Чон-Кемин вдоль реки, завораживающем нетронутой природой. Будет время для прогулок и катания на лошадях.
2 день
Боомское ущелье, каньоны Кок-Мойнок
Посетим места с инопланетными алыми ландшафтами — Боомское ущелье и каньоны Кок-Мойнок. Эту ночь проведём высоко в горах, на берегу труднодоступного озера Сон-Куль.
3 день
Озеро Сон-Куль
Весь день будем отдыхать на побережье. Издревле кочевники пасут здесь скот — прикоснёмся к их культуре и образу жизни. Можно покататься верхом, а при хорошей погоде — искупаться.
4 день
Беркут-шоу, озеро Иссык-Куль
По серпантину, через перевал 33 попугая, едем к следующему озеру — Иссык-Кулю. По пути остановимся у небольшого водопада, посмотрим беркут-шоу — охоту с хищными птицами. Заночуем в Боконбаево.
5 день
Каньон Сказка
Ещё одна локация с марсианскими пейзажами на нашем маршруте — каньон Сказка. Увидим причудливые каменные изваяния — башни, замки, драконов. На обратном пути в Бишкек перекусим в знаменитом кафе, где делают лучшую каттаму — слоёную лепёшку с луковой начинкой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
$1200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание в местах проживания
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом-водителем
Входные билеты и экскурсии по программе
Конная прогулка, беркут-шоу
Что не входит в цену
Билеты в Бишкек и обратно в ваш город
Трансферы от/до аэропорта
Питание вне программы, алкоголь
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Бишкека или ваш отель, 7:00
Завершение: Центр Бишкека или ваш отель, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я учился в Бишкеке, долгое время работал в Европе, ездил между городами. Специальность и работа не были связаны с путешествиями, но очень повлияли на мой кругозор и восприятие мира.
Туризмом занимаюсь уже несколько лет. Люблю эту сферу и всегда стараюсь познавать новое — людей, места. Уверен, путешествия — это про искренность.
Тур входит в следующие категории Бишкека
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