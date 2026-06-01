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В традициях кочевников: ночёвки в юртах, конная прогулка и охота с беркутами в Кыргызстане

Алые каньоны Кок-Мойнок, Сказка и Боомское ущелье, небесные озёра Сон-Куль и Иссык-Куль
Это путешествие откроет вам мир бескрайних степей и кочевой свободы.

Вы не просто понаблюдаете со стороны, а станете частью дикого Кыргызстана, где до сих пор живут по обычаям предков.

Будете ночевать в
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юртах под куполом звёзд, пробовать нехитрую местную еду, кататься верхом и смотреть, как беркутчи охотятся с могучими птицами. Полюбуетесь инопланетными красками и формами Боомского ущелья, каньонов Кок-Мойнок и Сказка.

Задержитесь у озера Сон‑Куль, где время будто остановилось, и отдохнёте на берегу Иссык-Куля в обрамлении заснеженных гор.

В этих краях вы заново откроете для себя простоту и красоту жизни и природы — такими, какими они были испокон веков.

В традициях кочевников: ночёвки в юртах, конная прогулка и охота с беркутами в Кыргызстане
В традициях кочевников: ночёвки в юртах, конная прогулка и охота с беркутами в Кыргызстане
В традициях кочевников: ночёвки в юртах, конная прогулка и охота с беркутами в Кыргызстане

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять удобную обувь, тёплую одежду (особенно для Сон-Куля), солнцезащитные средства.
Отдыхаем на природе, поэтому возможны изменения программы в зависимости от погоды.
Некоторые участки маршрута проходят на высоте более 3000 м — при проблемах со здоровьем рекомендуем проконсультироваться с врачом.

Программа тура по дням

1 день

Башня Бурана, ущелье Чон-Кемин

Из Бишкека направимся к башне Бурана. Послушаем легенды и сказания, рассмотрим артефакты, с высоты полюбуемся долиной. Заночуем в ущелье Чон-Кемин вдоль реки, завораживающем нетронутой природой. Будет время для прогулок и катания на лошадях.

Башня Бурана, ущелье Чон-КеминБашня Бурана, ущелье Чон-КеминБашня Бурана, ущелье Чон-КеминБашня Бурана, ущелье Чон-КеминБашня Бурана, ущелье Чон-КеминБашня Бурана, ущелье Чон-Кемин
2 день

Боомское ущелье, каньоны Кок-Мойнок

Посетим места с инопланетными алыми ландшафтами — Боомское ущелье и каньоны Кок-Мойнок. Эту ночь проведём высоко в горах, на берегу труднодоступного озера Сон-Куль.

Боомское ущелье, каньоны Кок-МойнокБоомское ущелье, каньоны Кок-МойнокБоомское ущелье, каньоны Кок-Мойнок
3 день

Озеро Сон-Куль

Весь день будем отдыхать на побережье. Издревле кочевники пасут здесь скот — прикоснёмся к их культуре и образу жизни. Можно покататься верхом, а при хорошей погоде — искупаться.

Озеро Сон-КульОзеро Сон-КульОзеро Сон-Куль
4 день

Беркут-шоу, озеро Иссык-Куль

По серпантину, через перевал 33 попугая, едем к следующему озеру — Иссык-Кулю. По пути остановимся у небольшого водопада, посмотрим беркут-шоу — охоту с хищными птицами. Заночуем в Боконбаево.

Беркут-шоу, озеро Иссык-КульБеркут-шоу, озеро Иссык-КульБеркут-шоу, озеро Иссык-Куль
5 день

Каньон Сказка

Ещё одна локация с марсианскими пейзажами на нашем маршруте — каньон Сказка. Увидим причудливые каменные изваяния — башни, замки, драконов. На обратном пути в Бишкек перекусим в знаменитом кафе, где делают лучшую каттаму — слоёную лепёшку с луковой начинкой.

Каньон СказкаКаньон СказкаКаньон Сказка

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$1200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание в местах проживания
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом-водителем
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Конная прогулка, беркут-шоу
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Питание вне программы, алкоголь
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Бишкека или ваш отель, 7:00
Завершение: Центр Бишкека или ваш отель, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я учился в Бишкеке, долгое время работал в Европе, ездил между городами. Специальность и работа не были связаны с путешествиями, но очень повлияли на мой кругозор и восприятие мира. Туризмом занимаюсь уже несколько лет. Люблю эту сферу и всегда стараюсь познавать новое — людей, места. Уверен, путешествия — это про искренность.

Тур входит в следующие категории Бишкека

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