Тимур — ваша команда гидов в Бишкеке Организатор данного мероприятия

На сайте с 2025 года

Я учился в Бишкеке, долгое время работал в Европе, ездил между городами. Специальность и работа не были связаны с путешествиями, но очень повлияли на мой кругозор и восприятие мира. Туризмом занимаюсь уже несколько лет. Люблю эту сферу и всегда стараюсь познавать новое — людей, места. Уверен, путешествия — это про искренность.