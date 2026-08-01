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Дорогами караванов: 11 городов Шёлкового пути в Кыргызстане и Узбекистане
Отдых на Иссык-Куле и в горах, национальные блюда, мастер-классы и соколиная охота
Начало: Аэропорт Бишкека, 14:00
16 авг в 14:00
16 сен в 14:00
$2000
$2222 за человека
Индивидуально по Кыргызстану с беркут-шоу, ночёвкой в юртах и прогулкой по Иссык-Кулю
Пройти по каньонам и ущельям, поужинать с дунганской семьёй и посетить музей Пржевальского
Начало: Бишкек, аэропорт или ваш отель, 10:00
12 авг в 10:00
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$1150 за человека
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Вокруг Иссык-Куля, по главным каньонам и ущельям с проживанием в юрточном лагере
Ущелья Алтын-Арашан, Боомское, Барскоон и Джети-Огуз, каньоны Ак-Сай и Сказка
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21 авг в 06:00
28 авг в 06:00
от 144 000 ₽
160 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Каракол»
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