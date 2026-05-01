Индивидуально по Кыргызстану с беркут-шоу, ночёвкой в юртах и прогулкой по Иссык-Кулю
Пройти по каньонам и ущельям, поужинать с дунганской семьёй и посетить музей Пржевальского
Контрасты природы и яркие эмоции, горные вершины и невероятные ландшафты, тёплое гостеприимство и аутентичный быт кочевников — в нашем путешествии будет всё это и даже больше! Мы увидим самые знаменитые каньоны страны. Полюбуемся с воды побережьем Иссык-Куля. Погрузимся в местную жизнь и культуру и побываем в трёх городах. А желающие смогут искупаться в горячих источниках.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную обувь.
Программа тура по дням
1 день
Боомское ущелье, Чолпон-Ата
Встречаемся в аэропорту Бишкека и едем в Боомское ущелье. Здесь же пообедаем и отправимся в курортный город Чолпон-Ата на северном побережье Иссык-Куля. По прибытии желающие могут искупаться в термальных источниках (за доплату). Затем разместимся в отеле и отдохнём.
2 день
Водная прогулка по Иссык-Кулю, Григорьевское и Семёновское ущелья, переезд в Каракол
Утром прокатимся по Иссык-Кулю на катере, любуясь пейзажами с воды. Затем побываем в Григорьевском и Семёновском ущельях. Насладимся видами гор, а вечером поужинаем в гостях у дунганской семьи. На ночь остановимся в отеле Каракола.
3 день
Музей Пржевальского, ущелье Алтын-Аршан
Посетим музей Пржевальского, где вы осмотрите личные вещи, фотографии, труды последователей путешественника и другие экспонаты. Переедем в ущелье Алтын-Арашан и прогуляемся к природным источникам. На ночь остановимся в гостевом доме.
4 день
Ущелья Джеты-Огуз и Барскоон, беркут-шоу, ночь в юртах
В этот день исследуем живописное горное ущелье Джеты-Огуз. Посмотрим на знаменитые скалы Семь Быков и Разбитое сердце. Затем в ущелье Барскоон совершим небольшой треккинг к водопаду. Во второй половине дня местные умельцы продемонстрируют вам охоту с беркутами. А ночь мы проведём в юртах как настоящие кочевники.
5 день
Каньоны Сказка и Ак-Сай, трансфер в аэропорт
Едем в каньон Сказка, знаменитый красными скалами. Погуляем здесь, а затем пройдём по каньону Ак-Сай, пейзажи которого кажутся инопланетными. Осмотрим рыжие скальные формы, веками создаваемые дождями и ветром. После вернёмся в аэропорт Бишкека. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
$1150
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и ужин в дунганской семье
Трансферы на протяжении тура
Услуги гида
Входные билеты и экскурсии по программе
Прогулка на катере
Беркут-шоу
Что не входит в цену
Авиабилеты до Бишкека и обратно
Обеды и ужины
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, аэропорт или ваш отель, 10:00
Завершение: Бишкек, аэропорт или ваш отель, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Привет! Меня зовут Роман, и я ваш проводник в мир удивительных приключений в Кыргызстане! С моим опытом организации туров вы сможете погрузиться в захватывающую культуру и неповторимую природу этой прекрасной читать дальшеуменьшить
страны.
Моя страсть к путешествиям сочетается с профессионализмом в создании уникальных маршрутов, раскрывающих все красоты и тайны Кыргызстана. Я знаю каждый уголок этой земли, а мои туры не просто путеводитель по достопримечательностям, а настоящее погружение в местную культуру и историю!
Тур входит в следующие категории Бишкека
Похожие туры на «Индивидуально по Кыргызстану с беркут-шоу, ночёвкой в юртах и прогулкой по Иссык-Кулю»