Мои заказы

Индивидуально по Кыргызстану с беркут-шоу, ночёвкой в юртах и прогулкой по Иссык-Кулю

Пройти по каньонам и ущельям, поужинать с дунганской семьёй и посетить музей Пржевальского
Контрасты природы и яркие эмоции, горные вершины и невероятные ландшафты, тёплое гостеприимство и аутентичный быт кочевников — в нашем путешествии будет всё это и даже больше! Мы увидим самые знаменитые каньоны страны. Полюбуемся с воды побережьем Иссык-Куля. Погрузимся в местную жизнь и культуру и побываем в трёх городах. А желающие смогут искупаться в горячих источниках.
Индивидуально по Кыргызстану с беркут-шоу, ночёвкой в юртах и прогулкой по Иссык-Кулю
Индивидуально по Кыргызстану с беркут-шоу, ночёвкой в юртах и прогулкой по Иссык-Кулю
Индивидуально по Кыргызстану с беркут-шоу, ночёвкой в юртах и прогулкой по Иссык-Кулю

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь.

Программа тура по дням

1 день

Боомское ущелье, Чолпон-Ата

Встречаемся в аэропорту Бишкека и едем в Боомское ущелье. Здесь же пообедаем и отправимся в курортный город Чолпон-Ата на северном побережье Иссык-Куля. По прибытии желающие могут искупаться в термальных источниках (за доплату). Затем разместимся в отеле и отдохнём.

Боомское ущелье, Чолпон-АтаБоомское ущелье, Чолпон-АтаБоомское ущелье, Чолпон-АтаБоомское ущелье, Чолпон-Ата
2 день

Водная прогулка по Иссык-Кулю, Григорьевское и Семёновское ущелья, переезд в Каракол

Утром прокатимся по Иссык-Кулю на катере, любуясь пейзажами с воды. Затем побываем в Григорьевском и Семёновском ущельях. Насладимся видами гор, а вечером поужинаем в гостях у дунганской семьи. На ночь остановимся в отеле Каракола.

Водная прогулка по Иссык-Кулю, Григорьевское и Семёновское ущелья, переезд в КараколВодная прогулка по Иссык-Кулю, Григорьевское и Семёновское ущелья, переезд в КараколВодная прогулка по Иссык-Кулю, Григорьевское и Семёновское ущелья, переезд в Каракол
3 день

Музей Пржевальского, ущелье Алтын-Аршан

Посетим музей Пржевальского, где вы осмотрите личные вещи, фотографии, труды последователей путешественника и другие экспонаты. Переедем в ущелье Алтын-Арашан и прогуляемся к природным источникам. На ночь остановимся в гостевом доме.

Музей Пржевальского, ущелье Алтын-АршанМузей Пржевальского, ущелье Алтын-АршанМузей Пржевальского, ущелье Алтын-Аршан
4 день

Ущелья Джеты-Огуз и Барскоон, беркут-шоу, ночь в юртах

В этот день исследуем живописное горное ущелье Джеты-Огуз. Посмотрим на знаменитые скалы Семь Быков и Разбитое сердце. Затем в ущелье Барскоон совершим небольшой треккинг к водопаду. Во второй половине дня местные умельцы продемонстрируют вам охоту с беркутами. А ночь мы проведём в юртах как настоящие кочевники.

Ущелья Джеты-Огуз и Барскоон, беркут-шоу, ночь в юртахУщелья Джеты-Огуз и Барскоон, беркут-шоу, ночь в юртахУщелья Джеты-Огуз и Барскоон, беркут-шоу, ночь в юртах
5 день

Каньоны Сказка и Ак-Сай, трансфер в аэропорт

Едем в каньон Сказка, знаменитый красными скалами. Погуляем здесь, а затем пройдём по каньону Ак-Сай, пейзажи которого кажутся инопланетными. Осмотрим рыжие скальные формы, веками создаваемые дождями и ветром. После вернёмся в аэропорт Бишкека. До новых встреч!

Каньоны Сказка и Ак-Сай, трансфер в аэропортКаньоны Сказка и Ак-Сай, трансфер в аэропортКаньоны Сказка и Ак-Сай, трансфер в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$1150
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужин в дунганской семье
  • Трансферы на протяжении тура
  • Услуги гида
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Прогулка на катере
  • Беркут-шоу
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бишкека и обратно
  • Обеды и ужины
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, аэропорт или ваш отель, 10:00
Завершение: Бишкек, аэропорт или ваш отель, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Привет! Меня зовут Роман, и я ваш проводник в мир удивительных приключений в Кыргызстане! С моим опытом организации туров вы сможете погрузиться в захватывающую культуру и неповторимую природу этой прекрасной
читать дальшеуменьшить

страны. Моя страсть к путешествиям сочетается с профессионализмом в создании уникальных маршрутов, раскрывающих все красоты и тайны Кыргызстана. Я знаю каждый уголок этой земли, а мои туры не просто путеводитель по достопримечательностям, а настоящее погружение в местную культуру и историю!

Тур входит в следующие категории Бишкека

Похожие туры на «Индивидуально по Кыргызстану с беркут-шоу, ночёвкой в юртах и прогулкой по Иссык-Кулю»

Увидеть главное в Кыргызстане в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
На машине
5 дней
16 отзывов
Увидеть главное в Кыргызстане в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
Подняться к леднику, погулять по каньону Сказка и провести ночь в традиционной юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
68 500 ₽ за человека
Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
На машине
Джиппинг
2 дня
10 отзывов
Джип-тур по Кыргызстану: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 8:00, любое удобное вам место
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
На машине
7 дней
7 отзывов
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Познакомиться с местными семьями и кочевым образом жизни и полюбоваться неземными пейзажами
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, рекомендованное время приб...
31 мая в 08:00
7 июн в 08:00
$1380 за человека
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
На автобусе
Круизы
7 дней
-
15%
11 отзывов
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, всех гостей мы встречаем согласн...
6 июн в 08:00
12 июн в 08:00
81 600 ₽96 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бишкеке
Все туры из Бишкека
$1150 за человека