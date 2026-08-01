По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
«Затем держим путь в Каракол, где посетим яркую Дунганскую мечеть 1910 года, построенную в китайском стиле без единого гвоздя, и действующую Свято-Троицкую церковь»
26 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от €792 за всё до 4 чел.
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Дорогами караванов: 11 городов Шёлкового пути в Кыргызстане и Узбекистане
Отдых на Иссык-Куле и в горах, национальные блюда, мастер-классы и соколиная охота
Начало: Аэропорт Бишкека, 14:00
«Увидим Свято-Троицкую церковь с резными куполами, чудом уцелевшую в советские годы»
30 сен в 14:00
$2056
$2284 за человека
Джип-тур по озёрам и ущельям Кыргызстана только для вашей компании
Иссык-Куль, Ак-Кол, Сон-Куль и другие знаковые природные локации
Начало: Ваш отель в Бишкеке, 7:00
«Утром начнём знакомство с Караколом: посетим православную церковь и Дунганскую мечеть»
13 сен в 08:00
22 сен в 08:00
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Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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