Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
Увидеть орлиную охоту, погулять по берегу Иссык-Куля и побывать в городе-призраке
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
24 дек в 08:00
3 янв в 08:00
€1400 за человека
Горнолыжный тур на курорт «Каракол»: только для вашей компании
Неделю кататься и отдыхать в горах Киргизии и разбавить активный отдых экскурсиями
Начало: Аэропорт Бишкека, время по договорённости
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
€950 за всё до 3 чел.
Девичник в сердце Тянь-Шаня: конные прогулки, ночёвки в юртах, горячие источники и мастер-класс
Послушать фольклорные песни, искупаться в чане и термах и приготовить традиционные лепёшки
Начало: Аэропорт Манас, Бишкек, 3:00
27 июн в 08:00
4 июл в 08:00
$1150 за человека
С остановками на развлечения: большой джип-тур по Киргизии этнической, заповедной, гастрономической
Прокатиться верхом до озера Кёль-Суу, попробовать удержать беркута и погостить у местных жителей
Начало: Аэропорт Бишкека, 9:00
27 июн в 09:00
11 июл в 09:00
$1650 за человека
Дух свободы: конный тур в самых атмосферных локациях Кыргызстана с проживанием в необычных местах
Ощутить радушие местных, переночевать в технологичной капсуле у Иссык-Куля и отдохнуть в источниках
Начало: Аэропорт Манас, Бишкек, 8:00
1 мая в 08:00
9 мая в 08:00
$1300 за человека
