1 чел.
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3 дня
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
«Отвезём в основные ущелья, чьи скалы удивляют цветом и формами, к горным озёрам и водопадам»
15 июля в 08:00
17 июля в 08:00
€792 за всё до 4 чел.
5 дней
Тур по главным местам Киргизии с проживанием в юрте: горы, водопады и марсианские виды
Искупаться в Иссык-Куле, побывать в каньоне Сказка и оказаться в тундре с вечными снегами
Начало: Аэропорт Бишкека, 7:00
«Вы увидите красные скалы каньона Конорчек и цветущие альпийские луга, каменные громады, напоминающие замок, и ревущий водопад высотой 100 метров»
27 июля в 07:00
3 авг в 07:00
55 000₽ за человека
скидка
10%
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Бишкек, утро
«Затем погуляем в окрестностях и устроим треккинг к водопадам Чаша Манаса, Слёзы барса и Брызги шампанского»
4 авг в 09:00
11 авг в 09:00
6390057 510₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина7 мая 2024Здравствуйте. Хочется от всей души поблагодарить Юрия за увлекательное путешествие по берегам Иссык-Куля. Провели три незабываемых дня вместе друзьями в
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Водопады»
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