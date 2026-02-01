Увидеть главное в Киргизии в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
Подняться к леднику, погулять по каньону Сказка и провести ночь в традиционной юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
16 фев в 08:00
9 мар в 08:00
60 000 ₽ за человека
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Погулять по Бишкеку, познакомиться с культурой и насладиться первозданной природой
Начало: Аэропорт Манас (Бишкек, Киргизия), 16:00 и 18:30
12 июл в 08:00
187 300 ₽ за человека
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
Пройти по безлюдным местам, пожить в юрте и искупаться в озере-легенде
Начало: В аэропорту Манас (Бишкек, Киргизия), время - по д...
2 июл в 10:00
26 июл в 10:00
78 700 ₽ за человека
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
