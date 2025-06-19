Треккинг-тур к озёрам Чаткальского хребта с проживанием в палатках
Увидеть Эшенкул, Кок-Коль, Дубана-Коль и полюбоваться ущельями
Начало: Бишкек, центр города, 0:00
20 июн в 00:00
4 июл в 00:00
€230 за человека
Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
Побывать на пикнике у горного озера, проехаться по живописному серпантину и заночевать в юрте
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
2 июн в 08:00
85 000 ₽ за человека
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
Пройти по безлюдным местам, пожить в юрте и искупаться в озере-легенде
Начало: В аэропорту Манас (Бишкек, Киргизия), время - по д...
3 июл в 08:00
27 июл в 08:00
75 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Пешеходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит тур в Бишкеке в апреле 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 230 до 85 000.
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Пешеходные», цены от €230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь