Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Начало: Бишкек, ваш отель
«проживание, • входные билеты, • питание»
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
$2200 за всё до 6 чел.
Северная Кругосветка
Начало: Наши гиды встретят вак в аэропоту
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
$1500 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Билеты»
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