Билеты онлайн без очередей в Бишкеке

Найдено 3 тура в категории «Билеты» в Бишкеке на русском языке, цены от $1150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
7 дней
Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана
Начало: Бишкек, ваш отель
«проживание, • входные билеты, • питание»
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
$2200 за всё до 6 чел.
Северная Кругосветка
Джиппинг
Конные прогулки
6 дней
Северная Кругосветка
Начало: Наши гиды встретят вак в аэропоту
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
$1500 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Билеты»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2:
  1. Семидневное путешествие на cевер Кыргызстана;
  2. Северная Кругосветка.
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Иссык-Куль;
  2. Башня Бурана;
  3. Набережная;
  4. Кель-Суу;
  5. Парк Ала-Арча;
  6. Мавзолей Гур-Эмир;
  7. Медресе Шердор;
  8. Медресе Улугбека;
  9. Медресе Кукельдаш.
Сколько стоит тур в Бишкеке в августе 2026
Сейчас в Бишкеке в категории "Билеты" можно забронировать 3 тура от 1150 до 2200.
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