17 июня съездили на экскурсию гидроузел+парк панд с Вейи. Экскурсия очень понравилась. Попросили Вейи приехать в отелю, тк недостаточно хорошо ориентируемся читать дальшеуменьшить
в городе. Он согласился и даже приехал раньше обозначенного времени, водит машину очень аккуратно. В первой части поездки на гидроузел показал несколько частей строения, все подробно рассказал - за чем было создано данное сооружение и как используется. Отвечал на все вопросы, очень хорошо владеет русским языком (языковой барьер практически отсутствует). После гидроузла заехали в большой книжный магазин, по нашей просьбе, где купили книг в подарок родственникам изучающим китайский язык. Следующим этапом была поездка к пандам. Зашли в парк с ворот, где нет очередей. За прогулку по парку увидели много панд: семейство мамы панды и детей, одинокого активного "холостяка" поедающего бамбук)), а также очень близко над головой на ветке дерева красную панду. Большого скопления людей не было, прогулка прошла хорошо. Вейи предусмотрительно позаботился о зонтах. Купили разных сувениров и интересный шоколад с начинками из орехов и фруктов. После всех помещений достопримечательностей заехали в ресторан пообедать. Ресторан, который посоветовал Вейи очень понравился: блюда, которые выбрали не очень острые и вкусные. В целом поездка оставила положительные впечатления. Спасибо Вейи за отлично проведенный этот день!
P.S. Фото, к сожалению, не получается загрузить… ещё один стимул - съездить и посмотреть все самим!
Вэй поразил знанием русского языка, можно сказать без акцента общается - очень круто Мы попросили начать поездку пораньше, без проблем читать дальшеуменьшить
подкорректировали график Вэй заранее купил билеты, в том числе на электрокар внутри парка Панд, сам спланировал дорогу в Парке (он огромный), чтобы мы застали активных панд с утра, а к ленивым не шли) после мы прогулялись по храму в центре города, Вэй рассказал о том, как вести себя, какие иероглифы потрогать на счастье, богатство и длинную жизнь А после этой прогулки Вэй согласился разделить с нами обед и стать проводником в мир Сычуаньской кухни, мы пошли пробовать хот пот вот тут без Вэя бы вообще не справились, там целый ритуал, в том числе по приготовлению соусов к закускам Тот, который я сделала-намешала себе оказался "туристическим", Вэй отдал мне свой и потом себе отдельный сделал, действительно, версия Вэя была вкуснее) Мы заказали к хот поту с помощью Вэя как просто мясо, так и по рекомендации пробовали другие закуски
В общем, день с Вэем - прямо топ, Вэй интересный в общении человек, который любит свой город, очень рекомендую познакомиться с ним)
Большое спасибо за прекрасно проведенный день! Приезжали семьей, ездили с Вэйи к пандам. Он прекрасно говорит по-русски, интересный собеседник, учел читать дальшеуменьшить
все наши пожелания, очень отзывчивый, коммуникабельный, приятный парень. Попросили на обед подобрать европейский ресторан в моменте, вместе все посмотрели и выбрали его и дальнейший маршрут на день, затем он показал нам аутентичный квартал в центре, побродили там по торговым рядам около часа, везде переводил по необходимости, помогал с покупками, больше того, помог нам с бронью и покупками билетов туда/обратно в Чунцин, все разузнал по обратному пути в аэропорт, помог с бронью мест. По пути к отелю завез нас по просьбе на обзор еще одной достопримечательности. Дал рекомендации на оставшиеся дни. Отмечу, что очень аккуратно водит автомобиль. Подготовил в дорогу разнообразные чаи и подарил сыну подарок), что было приятным бонусом. В общем, точно могу рекомендовать его- мы остались очень довольны!
Всё прошло неожиданно замечательно! У нас было очень мало времени, всего лишь пять часов. Вэйи изменил для нас и время, читать дальшеуменьшить
и цену с учётом всех наших пожеланий, и в итоге идеально провёл экскурсию. Сами понимали, что время очень ограничено, и хотели увидеть только панд. Вэйи проложил максимально логичный маршрут, чтобы за кратчайший срок мы смогли посмотреть всех этих милых медвежат. Он специально экономил для нас время, чтобы потом успеть показать нам ещё и район Куанчжайсянцзы, всё получилось и очень понравилось! Огромное спасибо Вэйи, помог во многом. С ним всё было очень комфортно и приятно. Учитывая, что он прожил в России меньше года, его произношение на русском нас просто поразило! Обязательно вернёмся в Чэнду и снова обратимся к нему.
Всем доброго времени суток. Были в Китае не раз, но именно с этой поездки влюбились в него. Вэйи максимально располагает читать дальшеуменьшить
к себе, во всех аспектах. Юмор и атмосфера на высоте. Чувствовали себя очень комфортно. Задавали кучу вопросов, даже не удобных и на все получали ответы. отличный авто. Встретил нас в аэропорту и отвез потом в аэропорт на следующий день. это все не входило в экскурсию. После парка панд, была отличная прогулка по городу. Привез сувениры и подарки. 🎁 Мы были покорены. Спасибо огромное за такой прием. Панды были великолепны. Ужин сычуанской кухни - супер опыт. Рекомендуем обязательно. Не просто гид, а супер компанейский друг для души.
тур по Чэнду оставил приятные впечатления. визит к пандам особенно. спасибо большое гиду. внимательный, отзывчивый с отличным знанием языка. было видно что любит свой город. с удовольствием делился любовью к городу. познакомил с вкусными фруктами и кухней. сделал поездку насыщенной!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 7 отзывов в Чэнду в категории "На китайском языке"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «На китайском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сейчас в Чэнду в категории "На китайском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 57 до 580 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год на китайском языке, 7 ⭐ отзывов, цены от $57. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь