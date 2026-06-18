читать дальше уменьшить

в городе. Он согласился и даже приехал раньше обозначенного времени, водит машину очень аккуратно.

В первой части поездки на гидроузел показал несколько частей строения, все подробно рассказал - за чем было создано данное сооружение и как используется. Отвечал на все вопросы, очень хорошо владеет русским языком (языковой барьер практически отсутствует).

После гидроузла заехали в большой книжный магазин, по нашей просьбе, где купили книг в подарок родственникам изучающим китайский язык.

Следующим этапом была поездка к пандам. Зашли в парк с ворот, где нет очередей. За прогулку по парку увидели много панд: семейство мамы панды и детей, одинокого активного "холостяка" поедающего бамбук)), а также очень близко над головой на ветке дерева красную панду. Большого скопления людей не было, прогулка прошла хорошо. Вейи предусмотрительно позаботился о зонтах. Купили разных сувениров и интересный шоколад с начинками из орехов и фруктов.

После всех помещений достопримечательностей заехали в ресторан пообедать. Ресторан, который посоветовал Вейи очень понравился: блюда, которые выбрали не очень острые и вкусные.

В целом поездка оставила положительные впечатления. Спасибо Вейи за отлично проведенный этот день!



P.S. Фото, к сожалению, не получается загрузить… ещё один стимул - съездить и посмотреть все самим!