Романтические экскурсии по Гуанчжоу

Найдено 5 экскурсий в категории «Романтические» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Гуанчжоу с блогером
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
По Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Живописные окрестности Гуанчжоу
На машине
10 часов
23 отзыва
Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
13 дек в 09:30
14 дек в 09:30
от $280 за человека
Все символы Гуанчжоу за один день
На машине
9 часов
37 отзывов
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
от $280 за человека
Впечатляющий Гуанчжоу
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Пешая
4 часа
1 отзыв
Круиз
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
Завтра в 17:00
11 дек в 17:00
от $320 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 декабря 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Было довольно интересно
    Было довольно интересно
  • А
    Александр
    3 декабря 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Было очень интересно погрузиться в колорит Гуанчжоу!
    Было очень интересно погрузиться в колорит Гуанчжоу!
  • М
    Мария
    11 ноября 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Неделю назад мы были в Гуанчжоу. Брали обзорную экскурсию по городу. Нам все понравилось. Все, что прописано в программе -
    читать дальше

    все было исполнено. С нами работала девушка Вера. Немного привыкали к ее акценту, но потом все отлично. Вера хорошо реагировала на наши пожелания, смелись, шутили. Автомобиль очень хороший, удобный, качественный водитель. Заранее договаривались о месте встречи и о дальнейшем трансфере до аэропорта. Все ок.

  • В
    Виктор
    4 ноября 2025
    Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
    В принципе вся экскурсия состоит из посещения трех локаций: Буддийский храм, речная прогулка и прогулка по пешеходной улице.
    Плюсы: 1. В
    читать дальше

    буддийском храме показали, как нужно выполнять обряды, что почему и как. Много раз был в буддийских рамах - первый раз проделал все обряды по правилам. Ну и просто там очень красиво.
    2. Речная прогулка дает представление о городе с реки. По мне это всегда интересно.
    3. Ну и погулять по местам где когда то кипела жизнь и торговля, а сейчас тихо и спокойно - тоже понравилось.
    В целом локации интересные, к посещению рекомендую.
    Гид Роза очень старалась, чтобы все прошло хорошо. Ей отдельное Большое Спасибо!
    Минусы:
    1. Необходимо было за 3 дня до экскурсии оплатить остаток через Алипей и Вичат. Но к этим сервисам наши карты не привязываются, эти сервисы в России не работают. В итоге мне пошли на встречу и остаток я оплатил непосредственно перед экскурсией.
    2. Языковой барьер. Как нам тяжело дается китайский язык, так и китайцам тяжело дается русский. Поэтому конечно исторические данные были ограничены бытовым знанием языка. Конечно хотелось бы услышать больше.
    Не стал снижать оценку т. к. это скорее всего первая экскурсия данного оператора и некоторые моменты с опытом отработают, тем более в общем то выбор экскурсий на русском в Гуанчжоу крайне ограничен.
    Поэтому в целом рекомендую.

  • Н
    Наталья
    22 октября 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Экскурсия понравилась. Рекомендую.
  • А
    Андрей
    23 сентября 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Я выбрал эту экскурсию, потому что она была единственная на мои даты прибывания в Гуанчжоу с посещением чайной плантации, места,
    читать дальше

    которое для меня - любителя чая, являлось несбыточной мечтой. И вот, мечта сбылась. Николай оказался очень профессиональным гидом, а его программа была выверенной. Но я также попросил его отвезти меня на чайный рынок, что он также сделал. Поэтому хочу отметить и его гибкость в плане программы. Первой точкой был небольшой городок с исторической и приятной архитектурой, а также обедом в местном ресторане, что было интересным опытом. Затем плантация - место для спокойствия и знакомства с природой. После прогулки между чайных кустов - дегустация чая (если вы едете большой группой, то сможете ещё и приготовить его сами. Я был один, поэтому мы пошли смотреть производство). На дегустации было около 6 сортов и была возможность попробовать больше. На последок, мы заглянули на небольшую прогулку по пещерам. Я сначало скептически относился к их посещению, но место необычное и аутентичное, поэтому стоит посещения. На протяжении всей поездки от отеля до отеля, Николай сопровождал меня и дополнял все посещения комментариями и интересными историями про городок, про чай и про пещеры, а также рассказывал про жизнь в Китае. В заключении мы отправились к торговцу чаем, где я смог попробовать несколько уникальных сортов и приобрести что-то себе. Владельцы магазина тоже были добродушными и приятными людьми, с которыми мы много чая. В заключении могу сказать, что все было организованно на высшем уровне. Рекомендую любителям чая и природы.

  • V
    Viktoriia
    7 июля 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Все очень понравилось, экскурсия просто захватывает дух, Николай самый лучший организатор, с которым мы могли поехать, материал подает очень интересно, просто я восхищена, приедем еще раз и возьмем еще раз эту экскурсию и именно с Николаем, всем советую)
  • K
    Kseniya
    8 июня 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Экскурсия по Гуанчжоу у нас была индивидуальная на комфортной 7ми местной машине. Нас (2 взрослых и дети 11 лет и
    читать дальше

    3 года) встретила гид Люба в холле отеля! Получилась очень душевная, интересная экскурсия. Люба много рассказала и ответила на 100 наших вопросов и о городе Гуанчжоу, и о стране и людях в целом. Большое спасибо!

  • Я
    Янина
    21 мая 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Спасибо большое, Николай! Прекрасная экскурсия, хороший водитель, отлично владеет русским 🙏🏻🤩
    Спасибо большое, Николай! Прекрасная экскурсия, хороший водитель, отлично владеет русским 🙏🏻🤩
  • М
    Максим
    6 мая 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Отличный маршрут. Побывал и в деревне с традиционной китайской архитектурой, и на чайной плантации, и поплавал по подземной реке. Попробовали
    китайскую
    читать дальше

    кухню, поучаствовал в чайной церемонии. Николай отвечает на все вопросы, может дать советы по пребыванию в Гуанчжоу. Впечатления от поездки самые лучшие.

    Отличный маршрут. Побывал и в деревне с традиционной китайской архитектурой, и на чайной плантации, и поплавал по подземной реке. Попробовали китайскую кухню, поучаствовал в чайной церемонии. Николай отвечает на все вопросы, может дать советы по пребыванию в Гуанчжоу. Впечатления от поездки самые лучшие.
  • И
    Илья
    16 апреля 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Прекрасно и с комфортом провели время! Живописные локации и интереснейшее общение! Отдельное спасибо за 一路顺风, таксисты понимали не сразу(надо работать над произношением), но как понимали - очень радовались)
    Прекрасно и с комфортом провели время! Живописные локации и интереснейшее общение! Отдельное спасибо за 一路顺风, таксисты понимали не сразу(надо работать над произношением), но как понимали - очень радовались)
  • С
    Сергей
    23 марта 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Николай молодец! Всё понравилось!
    Николай молодец! Всё понравилось!
  • С
    Светлана
    13 января 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Экскурсия очень понравилась. Все места далеко от Гуанчжоу, сам не доберёшься. Русских туристов нет вообще. А вот у китайцев места
    читать дальше

    пользуются популярностью. Угощения выше всяких похвал. Красивая природа. Что уж говорить о подземной реке?! Восхитительно! Маршрут по пещере на лодке, затем открытый участок, небольшая пешая прогулка и новые красоты. Прекрасно! На обратном пути чудесный природный парк. Спасибо Николаю за творческий подход при создании авторского маршрута!

    Экскурсия очень понравилась. Все места далеко от Гуанчжоу, сам не доберёшься. Русских туристов нет вообще. А вот у китайцев места пользуются популярностью. Угощения выше всяких похвал. Красивая природа. Что уж говорить о подземной реке?! Восхитительно! Маршрут по пещере на лодке, затем открытый участок, небольшая пешая прогулка и новые красоты. Прекрасно! На обратном пути чудесный природный парк. Спасибо Николаю за творческий подход при создании авторского маршрута!
  • Е
    Елена
    12 января 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Экскурсовод Алексей провёл экскурсию хорошо. Заранее купили нам билеты в цирк и на телебашню. Был забронирован столик в ресторане для
    читать дальше

    встречи Нового года. Большое спасибо от всей нашей компании друзей за организацию экскурсий и осмотра достопримечательностей в Гуанчжоу. С удовольствием рекомендуем Пена и его команду.

  • Д
    Дарья
    6 января 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Великолепная экскурсия с Верой по окрестностям Гуанчжоу ❤️
    Вера очень приятная, отзывчивая и прекрасно говорящая на русском языке девушка.
    Она провела нам
    читать дальше

    чудесную экскурсию на чайной плантации, показала, как правильно собирать чай, а также показала красивые виды для фото.
    Подземная река- это отдельный вид природного искусства! Накормила нас традиционными блюдами южного Китая.
    Рассказала нам много историй из жизнь современного Китая и его прошлого.
    Рекомендуем эту экскурсию😀👌

    Великолепная экскурсия с Верой по окрестностям Гуанчжоу ❤️Великолепная экскурсия с Верой по окрестностям Гуанчжоу ❤️Великолепная экскурсия с Верой по окрестностям Гуанчжоу ❤️Великолепная экскурсия с Верой по окрестностям Гуанчжоу ❤️
  • E
    Evgenii
    30 декабря 2024
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!
    Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!
  • А
    Алёна
    22 декабря 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    На экскурсии с нами была Вера - очень хорошо говорит по-русски, жизнерадостная и отзывчивая) С самого начала пошли нам навстречу
    читать дальше

    и забрали нас не из Гуанчжоу, а из соседнего города, и обратно туда же привезли. Во время экскурсии тоже всегда прислушивалась к пожеланиям. Сами рисовые плантации - красота, дорога туда тоже очень живописная, горы, деревеньки. Река в подземной пещере - потрясающая, и сама по себе пещера впечатляет + там еще сделали световые спецэффекты)
    Спасибо Вере за чудесную экскурсию!

    На экскурсии с нами была Вера - очень хорошо говорит по-русски, жизнерадостная и отзывчивая) С самого начала пошли нам навстречу и забрали нас не из Гуанчжоу, а из соседнего города, и обратно туда же привезли. Во время экскурсии тоже всегда прислушивалась к пожеланиям. Сами рисовые плантации - красота, дорога туда тоже очень живописная, горы, деревеньки. Река в подземной пещере - потрясающая, и сама по себе пещера впечатляет + там еще сделали световые спецэффекты)
Спасибо Вере за чудесную экскурсию!
  • Е
    Елена
    9 ноября 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Не первый раз нашим сопровождающим по Гуанджоу и окрестностям является Вера. С ней очень комфортно и интересно, тактичный и приятный
    читать дальше

    сопровождающий. Кроме основных пунктов экскурсии, всегда подскажет и поможет по любым аспектам жизни и пребывания в Китае. Возможно, Вы не получите глубинных исторических знаний, но для знакомства со страной то, что нужно. Только не стесняйтесь задавать вопросы)

  • И
    Ирина
    18 июля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Николай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного про подземную реку и чайные
    читать дальше

    плантации. Мы дегустировали чай на фабрике, которая работает с английским королевским двором. Подземная река очень впечатлила нас своей атмосферой. По дороге мы ещё останавливались на обед в традиционном китайском кафе и попробовали разные блюда. Рекомендую пельмени с креветками. Очень красивая природа, приятный гид. Нам все понравилось.

    Николай встретил нас в холле нашего отеля. Приятный и вежливый гид. Рассказал нам много интересного про подземную реку и чайные плантации. Мы дегустировали чай на фабрике, которая работает с английским королевским двором. Подземная река очень впечатлила нас своей атмосферой. По дороге мы ещё останавливались на обед в традиционном китайском кафе и попробовали разные блюда. Рекомендую пельмени с креветками. Очень красивая природа, приятный гид. Нам все понравилось.
  • С
    Светлана
    28 апреля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Гид Вера, отлично говорит по русски, очень рекомендую её всем!!!

