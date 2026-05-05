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отвёл нас на рынок Шаюань, где мы смогли почувствовать настоящую местную жизнь и понаблюдать, как жители покупают продукты и товары для повседневной жизни. Это было невероятно интересно.

В древний город Шавань и сад Баомо мы увидели множество традиционных новогодних украшений и народных праздничных мероприятий, создающих потрясающую атмосферу праздника. Нам очень повезло приехать именно в это время.

Хотя туристов было много и местами было тесно, это совершенно не повлияло на наши впечатления. День получился очень насыщенным и приятным!