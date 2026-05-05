Цветы и сады – экскурсии в Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $420. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
На машине
Круизы по Жемчужной реке
9 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов
«Следующая остановка — изысканный сад Баомо, воплощение южнокитайской гармонии между человеком и природой»
Завтра в 08:30
22 авг в 08:30
от $485 за всё до 2 чел.
Из Гуанчжоу в Фошань: сады, водная деревня и родина кунг-фу
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гуанчжоу в Фошань: сады, водная деревня и родина кунг-фу
Провести день среди старинных мостов, тихих каналов и традиций Южного Китая
«Погуляем по одному из самых известных классических садов Южного Китая»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $420 за всё до 4 чел.
Однодневная поездка в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
9 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Однодневная поездка в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
Начало: Гуанчжоу
«Сад Баомо — классический сад в стиле Линнань, сочетающий изящные павильоны, искусственные скалы, пруды с карпами кои и крытые галереи»
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
$485 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Наталья
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
Замечательные впечатления. Миса показала нам много местной архитектуры и познакомила с кантонской культурой. Рекомендую тем, кто ценит традиции и наследие!
Замечательные впечатления. Миса показала нам много местной архитектуры и познакомила с кантонской культурой. Рекомендую тем, кто
Замечательные впечатления. Миса показала нам много местной архитектуры и познакомила с кантонской культурой. Рекомендую тем, кто
Замечательные впечатления. Миса показала нам много местной архитектуры и познакомила с кантонской культурой. Рекомендую тем, кто
Замечательные впечатления. Миса показала нам много местной архитектуры и познакомила с кантонской культурой. Рекомендую тем, кто+1
Замечательные впечатления. Миса показала нам много местной архитектуры и познакомила с кантонской культурой. Рекомендую тем, кто
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А
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
У меня было всего 10 часов в Гуанчжоу, поэтому я выбрала более короткую экскурсию. Мне очень понравилось посещение садов в
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кантонском стиле, особенно сада Баомо. В районе Шавань также много традиционной архитектуры. Мой гид Миса - очень приятный и терпеливый человек, он много чего мне показал и всё подробно объяснил. Отличная экскурсия за короткое время!

У меня было всего 10 часов в Гуанчжоу, поэтому я выбрала более короткую экскурсию. Мне очень
У меня было всего 10 часов в Гуанчжоу, поэтому я выбрала более короткую экскурсию. Мне очень
У меня было всего 10 часов в Гуанчжоу, поэтому я выбрала более короткую экскурсию. Мне очень
У меня было всего 10 часов в Гуанчжоу, поэтому я выбрала более короткую экскурсию. Мне очень+2
У меня было всего 10 часов в Гуанчжоу, поэтому я выбрала более короткую экскурсию. Мне очень
У меня было всего 10 часов в Гуанчжоу, поэтому я выбрала более короткую экскурсию. Мне очень
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Ольга
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
Сразу скажу чем я осталась недовольна: соотношение цена/качетво. Это очень дорогая экскурсия, за такие деньги нас должен был сопровождать искусствовед
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или историк. Сравнивая с другим экскурсоводом, считаю стоимость завышенной в 3-4 раза. Но у нас не было других вариантов. Экскурсию нам проводил Тимур, он молодец, хорошо говорит по-русски, старался рассказать все, что мог. Интересно было послушать именно китайца об их традициях и укладе жизни. К Тимуру у меня нет никаких претензий, успехов ему! Но цена не соответствует совершенно. фото трипстер не грузит.

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O
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
Очень интересная экскурсия по городу Шавань. Наш гид прекрасно говорит по-русски, рекомендую!
Очень интересная экскурсия по городу Шавань. Наш гид прекрасно говорит по-русски, рекомендую!
Очень интересная экскурсия по городу Шавань. Наш гид прекрасно говорит по-русски, рекомендую!
Очень интересная экскурсия по городу Шавань. Наш гид прекрасно говорит по-русски, рекомендую!
Очень интересная экскурсия по городу Шавань. Наш гид прекрасно говорит по-русски, рекомендую!+1
Очень интересная экскурсия по городу Шавань. Наш гид прекрасно говорит по-русски, рекомендую!
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В
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
Путешествие было организовано очень хорошо. Я заранее сообщил гиду Маше о том, что у меня ограничено время, и маршрут был спланирован очень разумно. Прогулка по этим местам была очень приятной. Приятный сюрприз!
Путешествие было организовано очень хорошо. Я заранее сообщил гиду Маше о том, что у меня ограничено
Путешествие было организовано очень хорошо. Я заранее сообщил гиду Маше о том, что у меня ограничено
Путешествие было организовано очень хорошо. Я заранее сообщил гиду Маше о том, что у меня ограничено
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М
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
У нас был прекрасный день в Шаване. Нам очень понравилось знакомиться с местной культурой, традиционной архитектурой и различными видами ремесленного
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наследия, которые здесь бережно сохраняются. Атмосфера города очень уютная и наполнена историей.
Наш гид, Timur, был замечательным - очень дружелюбный и знающий. Он даже взял с собой гитару и сыграл для нас во время экскурсии, что сделало поездку особенно тёплой и расслабленной. Это был очень приятный и запоминающийся день - спасибо! 🎶

У нас был прекрасный день в Шаване. Нам очень понравилось знакомиться с местной культурой, традиционной архитектурой
У нас был прекрасный день в Шаване. Нам очень понравилось знакомиться с местной культурой, традиционной архитектурой
У нас был прекрасный день в Шаване. Нам очень понравилось знакомиться с местной культурой, традиционной архитектурой
У нас был прекрасный день в Шаване. Нам очень понравилось знакомиться с местной культурой, традиционной архитектурой+1
У нас был прекрасный день в Шаване. Нам очень понравилось знакомиться с местной культурой, традиционной архитектурой
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Сергей
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
У нас был замечательный однодневный тур в древний город Шавань и сад Баомо. Наш гид, Timur, был просто великолепен -
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он отлично знает эти места и с большим интересом рассказывал нам о культуре Линнань. Он познакомил нас с историей, архитектурой и традициями региона, а также помог почувствовать повседневную жизнь местных жителей, благодаря чему поездка получилась очень аутентичной. Всё было прекрасно организовано и проходило в комфортном темпе. Очень рекомендуем этот тур всем, кто приезжает в Гуанчжоу!

У нас был замечательный однодневный тур в древний город Шавань и сад Баомо. Наш гид, Timur,
У нас был замечательный однодневный тур в древний город Шавань и сад Баомо. Наш гид, Timur,
У нас был замечательный однодневный тур в древний город Шавань и сад Баомо. Наш гид, Timur,
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E
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
Мы посетили Гуанчжоу во время Китайского Нового года, и это стало незабываемым опытом. Наш гид Тимур был великолепен - он
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отвёл нас на рынок Шаюань, где мы смогли почувствовать настоящую местную жизнь и понаблюдать, как жители покупают продукты и товары для повседневной жизни. Это было невероятно интересно.
В древний город Шавань и сад Баомо мы увидели множество традиционных новогодних украшений и народных праздничных мероприятий, создающих потрясающую атмосферу праздника. Нам очень повезло приехать именно в это время.
Хотя туристов было много и местами было тесно, это совершенно не повлияло на наши впечатления. День получился очень насыщенным и приятным!

Мы посетили Гуанчжоу во время Китайского Нового года, и это стало незабываемым опытом. Наш гид Тимур
Мы посетили Гуанчжоу во время Китайского Нового года, и это стало незабываемым опытом. Наш гид Тимур
Мы посетили Гуанчжоу во время Китайского Нового года, и это стало незабываемым опытом. Наш гид Тимур
Мы посетили Гуанчжоу во время Китайского Нового года, и это стало незабываемым опытом. Наш гид Тимур+6
Мы посетили Гуанчжоу во время Китайского Нового года, и это стало незабываемым опытом. Наш гид Тимур
Мы посетили Гуанчжоу во время Китайского Нового года, и это стало незабываемым опытом. Наш гид Тимур
Мы посетили Гуанчжоу во время Китайского Нового года, и это стало незабываемым опытом. Наш гид Тимур
Мы посетили Гуанчжоу во время Китайского Нового года, и это стало незабываемым опытом. Наш гид Тимур
Мы посетили Гуанчжоу во время Китайского Нового года, и это стало незабываемым опытом. Наш гид Тимур
Мы посетили Гуанчжоу во время Китайского Нового года, и это стало незабываемым опытом. Наш гид Тимур
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Гулия
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
Тимур самый классный гид! С ним эксуурсии были самые замечательные и познавательные🙌🥰Спасибо🙌
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Гулия
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
Тимур супер классный гид! Очень интересно и увлекательно провел экскурсию, с ним было так комфортно, все наши предпочтения учитывал. Спасибо
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большое Тимуру (это его русское имя), очень хорошо говорит по русски, молодец 👍Тимур удачи тебе во всем, пусть твои мечты все исполнятся!

Тимур супер классный гид! Очень интересно и увлекательно провел экскурсию, с ним было так комфортно, все
Тимур супер классный гид! Очень интересно и увлекательно провел экскурсию, с ним было так комфортно, все
Тимур супер классный гид! Очень интересно и увлекательно провел экскурсию, с ним было так комфортно, все
Тимур супер классный гид! Очень интересно и увлекательно провел экскурсию, с ним было так комфортно, все+6
Тимур супер классный гид! Очень интересно и увлекательно провел экскурсию, с ним было так комфортно, все
Тимур супер классный гид! Очень интересно и увлекательно провел экскурсию, с ним было так комфортно, все
Тимур супер классный гид! Очень интересно и увлекательно провел экскурсию, с ним было так комфортно, все
Тимур супер классный гид! Очень интересно и увлекательно провел экскурсию, с ним было так комфортно, все
Тимур супер классный гид! Очень интересно и увлекательно провел экскурсию, с ним было так комфортно, все
Тимур супер классный гид! Очень интересно и увлекательно провел экскурсию, с ним было так комфортно, все
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Всего 12 отзывов в Гуанчжоу в категории "Цветы и сады"

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Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Цветы и сады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь;
  2. Из Гуанчжоу в Фошань: сады, водная деревня и родина кунг-фу;
  3. Однодневная поездка в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок.
Какие места ещё посмотреть в Гуанчжоу
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Телебашня Гуанчжоу;
  2. Остров Шамянь;
  3. Пекинская улица;
  4. Площадь Хуа Чэн;
  5. Международный финансовый центр;
  6. Оперный театр Гуанчжоу;
  7. Набережная;
  8. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в августе 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 420 до 485. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Цветы и сады», 12 ⭐ отзывов, цены от $420. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь