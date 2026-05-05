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Индивидуальная
до 10 чел.
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов
«Следующая остановка — изысканный сад Баомо, воплощение южнокитайской гармонии между человеком и природой»
Завтра в 08:30
22 авг в 08:30
от $485 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гуанчжоу в Фошань: сады, водная деревня и родина кунг-фу
Провести день среди старинных мостов, тихих каналов и традиций Южного Китая
«Погуляем по одному из самых известных классических садов Южного Китая»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Однодневная поездка в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
Начало: Гуанчжоу
«Сад Баомо — классический сад в стиле Линнань, сочетающий изящные павильоны, искусственные скалы, пруды с карпами кои и крытые галереи»
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
$485 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Замечательные впечатления. Миса показала нам много местной архитектуры и познакомила с кантонской культурой. Рекомендую тем, кто ценит традиции и наследие!
+1
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А
У меня было всего 10 часов в Гуанчжоу, поэтому я выбрала более короткую экскурсию. Мне очень понравилось посещение садов в
+2
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Сразу скажу чем я осталась недовольна: соотношение цена/качетво. Это очень дорогая экскурсия, за такие деньги нас должен был сопровождать искусствовед
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O
Очень интересная экскурсия по городу Шавань. Наш гид прекрасно говорит по-русски, рекомендую!
+1
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В
Путешествие было организовано очень хорошо. Я заранее сообщил гиду Маше о том, что у меня ограничено время, и маршрут был спланирован очень разумно. Прогулка по этим местам была очень приятной. Приятный сюрприз!
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М
У нас был прекрасный день в Шаване. Нам очень понравилось знакомиться с местной культурой, традиционной архитектурой и различными видами ремесленного
+1
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У нас был замечательный однодневный тур в древний город Шавань и сад Баомо. Наш гид, Timur, был просто великолепен -
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E
Мы посетили Гуанчжоу во время Китайского Нового года, и это стало незабываемым опытом. Наш гид Тимур был великолепен - он
+6
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Тимур самый классный гид! С ним эксуурсии были самые замечательные и познавательные🙌🥰Спасибо🙌
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Тимур супер классный гид! Очень интересно и увлекательно провел экскурсию, с ним было так комфортно, все наши предпочтения учитывал. Спасибо
+6
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Всего 12 отзывов в Гуанчжоу в категории "Цветы и сады"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Цветы и сады»
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Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в августе 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 420 до 485. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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