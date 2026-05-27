Аутентичный Гуанчжоу: живая история без прикрас

От музеев и парадных фасадов до торговых лавок и жилых дворов
В районе Ливан жизнь не делится на настоящую и туристическую.

Музеи под открытым небом, красота набережных и повседневная рутина сплетаются тут в удивительной гармонии.

Предлагаю исследовать Ливан, чтобы понять весь Гуанчжоу глубже: посмотреть на аутентичную архитектуру, парки и любимые места горожан.
Описание экскурсии

Парк у озера Ливан с пагодами, мостиками и озёрами. В сезон — цветущие лотосы. Отличное место, чтобы увидеть классический южнокитайский парк и понаблюдать за жизнью местных жителей.

Деревня Пантан прямо внутри парка. Узкие улочки, аутентичные дома, маленькие лавки и живая атмосфера — здесь всё по-настоящему, без туристических декораций.

Канал Личжи и музей Ливан. Мы прогуляемся вдоль исторического канала с традиционной застройкой. Музей — это комплекс бывших купеческих особняков, где сохранился дух старого Гуанчжоу.

Улица кантонской кухни со множеством кафе и локальных заведений, где кипит гастрономическая жизнь города.

Квартал Юнтинфан — креативный район с атмосферными улочками, мастерскими и дизайнерскими лавками. Здесь находится родовой дом семьи Брюса Ли и музей-сад кантонской оперы.

Остров Шамьен — колониальный район с европейской архитектурой, зелёными аллеями и спокойной атмосферой. Здесь же расположен знаменитый Sturbucks в стилистике Гарри Поттера.

Вы узнаете:

  • почему парки — важная часть китайской культуры
  • какую роль играли каналы в жизни города
  • как жили богатые купцы Гуанчжоу
  • какие особенности у архитектуры региона Линнань
  • почему появился район Шамьен и какую роль он сыграл в истории города и международной торговли
  • чем отличается кантонская кухня, почему она считается одной из самых утончённых в Китае

Организационные детали

  • Время экскурсии установлено с запасом, чтобы мы не бежали, а с удовольствием исследовали район. Это значит, что в зависимости от вашей скорости и желания экскурсия может быть короче, но не более 5 часов
  • Можем скорректировать маршрут по вашему запросу

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Билеты (в том числе для гида): в музей Ливан — 5 юаней за чел., на лодку по каналу — 58 юаней за чел.
  • Обед

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даша
Даша — ваш гид в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 157 туристов
Я живу в Гуанчжоу со своей семьёй с 2015 года. Хорошо знаю город и все самые интересные места в нём, даже те, о которых не пишут в путеводителях. Предлагаю свою
читать дальшеуменьшить

помощь как в бытовых и организационных вопросах в Китае (будь то бронирование гостиницы, встреча в аэропорту, составление удобного маршрута, регистрация в приложениях и прочее), так и в организации вашего досуга (прогулки по Гуанчжоу, поездки в соседние города, специальные экскурсии, гастрономические маршруты, необычные места «куда не водят туристов»). Буду рада сделать вашу поездку интересной и комфортной.

