От музеев и парадных фасадов до торговых лавок и жилых дворов
В районе Ливан жизнь не делится на настоящую и туристическую.
Музеи под открытым небом, красота набережных и повседневная рутина сплетаются тут в удивительной гармонии.
Предлагаю исследовать Ливан, чтобы понять весь Гуанчжоу глубже: посмотреть на аутентичную архитектуру, парки и любимые места горожан.
Парк у озера Ливан с пагодами, мостиками и озёрами. В сезон — цветущие лотосы. Отличное место, чтобы увидеть классический южнокитайский парк и понаблюдать за жизнью местных жителей.
Деревня Пантан прямо внутри парка. Узкие улочки, аутентичные дома, маленькие лавки и живая атмосфера — здесь всё по-настоящему, без туристических декораций.
Канал Личжи и музей Ливан. Мы прогуляемся вдоль исторического канала с традиционной застройкой. Музей — это комплекс бывших купеческих особняков, где сохранился дух старого Гуанчжоу.
Улица кантонской кухни со множеством кафе и локальных заведений, где кипит гастрономическая жизнь города.
Квартал Юнтинфан — креативный район с атмосферными улочками, мастерскими и дизайнерскими лавками. Здесь находится родовой дом семьи Брюса Ли и музей-сад кантонской оперы.
Остров Шамьен — колониальный район с европейской архитектурой, зелёными аллеями и спокойной атмосферой. Здесь же расположен знаменитый Sturbucks в стилистике Гарри Поттера.
почему парки — важная часть китайской культуры
какую роль играли каналы в жизни города
как жили богатые купцы Гуанчжоу
какие особенности у архитектуры региона Линнань
почему появился район Шамьен и какую роль он сыграл в истории города и международной торговли
чем отличается кантонская кухня, почему она считается одной из самых утончённых в Китае
Время экскурсии установлено с запасом, чтобы мы не бежали, а с удовольствием исследовали район. Это значит, что в зависимости от вашей скорости и желания экскурсия может быть короче, но не более 5 часов
Можем скорректировать маршрут по вашему запросу
Билеты (в том числе для гида): в музей Ливан — 5 юаней за чел., на лодку по каналу — 58 юаней за чел.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Даша — ваш гид в Гуанчжоу
Провёл экскурсии для 157 туристов
Я живу в Гуанчжоу со своей семьёй с 2015 года. Хорошо знаю город и все самые интересные места в нём, даже те, о которых не пишут в путеводителях. Предлагаю свою читать дальшеуменьшить
помощь как в бытовых и организационных вопросах в Китае (будь то бронирование гостиницы, встреча в аэропорту, составление удобного маршрута, регистрация в приложениях и прочее), так и в организации вашего досуга (прогулки по Гуанчжоу, поездки в соседние города, специальные экскурсии, гастрономические маршруты, необычные места «куда не водят туристов»). Буду рада сделать вашу поездку интересной и комфортной.
