В районе Ливан жизнь не делится на настоящую и туристическую. Музеи под открытым небом, красота набережных и повседневная рутина сплетаются тут в удивительной гармонии. Предлагаю исследовать Ливан, чтобы понять весь Гуанчжоу глубже: посмотреть на аутентичную архитектуру, парки и любимые места горожан.

Парк у озера Ливан с пагодами, мостиками и озёрами. В сезон — цветущие лотосы. Отличное место, чтобы увидеть классический южнокитайский парк и понаблюдать за жизнью местных жителей.

Деревня Пантан прямо внутри парка. Узкие улочки, аутентичные дома, маленькие лавки и живая атмосфера — здесь всё по-настоящему, без туристических декораций.

Канал Личжи и музей Ливан. Мы прогуляемся вдоль исторического канала с традиционной застройкой. Музей — это комплекс бывших купеческих особняков, где сохранился дух старого Гуанчжоу.

Улица кантонской кухни со множеством кафе и локальных заведений, где кипит гастрономическая жизнь города.

Квартал Юнтинфан — креативный район с атмосферными улочками, мастерскими и дизайнерскими лавками. Здесь находится родовой дом семьи Брюса Ли и музей-сад кантонской оперы.

Остров Шамьен — колониальный район с европейской архитектурой, зелёными аллеями и спокойной атмосферой. Здесь же расположен знаменитый Sturbucks в стилистике Гарри Поттера.

Вы узнаете:

почему парки — важная часть китайской культуры

какую роль играли каналы в жизни города

как жили богатые купцы Гуанчжоу

какие особенности у архитектуры региона Линнань

почему появился район Шамьен и какую роль он сыграл в истории города и международной торговли

чем отличается кантонская кухня, почему она считается одной из самых утончённых в Китае

Время экскурсии установлено с запасом, чтобы мы не бежали, а с удовольствием исследовали район. Это значит, что в зависимости от вашей скорости и желания экскурсия может быть короче, но не более 5 часов

Можем скорректировать маршрут по вашему запросу

Дополнительные расходы (по желанию)