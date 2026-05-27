1 день в столице Гуандуна - от утренних димсамов до ночных огней телебашни
Вы увидите Гуанчжоу таким, каким его любят местные жители: живым, зелёным и очень вкусным.
За восемь часов мы успеем попробовать настоящий кантонский завтрак, заглянуть в родовой храм семьи Чэнь и подняться на знаменитую башню «Тонкая талия», чтобы город открылся вам с высоты.
Маршрут построен удобно и без спешки: только яркие впечатления и понятная логика первого знакомства.
Описание экскурсии
9:00 — выезд от вашего отеля
9:30 — кантонский завтрак (димсам). Знакомство с кухней Южного Китая в аутентичной чайной. Лёгкое, сытное гастрономическое впечатление, не похожее на привычное утро
11:00 — прогулка по улице Шансяцзю. Живой квартал старого города: местные лавки, запахи уличной еды и настоящая повседневная жизнь Гуанчжоу
12:30 — храм семьи Чэнь. Шедевр традиционной архитектуры Гуандуна. Резьба по дереву, каменные узоры и атмосфера родовой культуры — главный акцент первой половины дня
14:00 — обед. Лёгкий перекус по пути к башне (на ваш выбор: от уличных воков до небольших закусочных)
15:00 — телебашня Гуанчжоу (Canton Tower). Подъём на высоты 428–450 м. Главная точка маршрута: смотровые площадки «Облака» и «Звёзды», открытая веранда с 360° видом на реку Жемчужную и городские микрорайоны
17:00 — прогулка по набережной. Лучшие ракурсы на башню в дневном и вечернем свете
19:00 — ночная прогулка по реке Жемчужной. Город зажигает огни, а «Тонкая талия» становится главной звездой панорамы
20:30 — возвращение в отель
Организационные детали
Едем на легковом автомобиле. Детских кресел в транспорте нет — установим по предварительному запросу
Дополнительно оплачиваются: — базовые билеты на телебашню: взрослые 150 юаней; студенты/пенсионеры 60–74 лет — 75 юаней; дети 1,2–1,5 м — 75 юаней, дети до 1,2 м — бесплатно — открытая площадка 450 м: 228 юаней (льготные категории — 50%) — колесо обозрения: 298 юаней — комплексный пакет: 398 юаней — вечерняя прогулка по реке: 70–90 юаней — питание: от 80 юаней за чел.
Билеты на башню лучше бронировать заранее в официальном приложении
Режим работы башни: 9:30–22:30 (вход до 21:45)
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваша команда гидов в Гуанчжоу
Провели экскурсии для 813 туристов
Наша команда — это коллеги, друзья, земляки и однокурсники, которые уже много лет работают вместе. Среди нас — те, кто в 2009–2010 годах принимал в Китае более тысячи российских детей, читать дальшеуменьшить
приглашённых президентом. Верим, что эти ребята уже выросли и, возможно, сегодня вносят свой вклад в дружбу между нашими странами.
Есть и старшие братья и сёстры — наши наставники, талантливые специалисты из Министерства промышленности и других организаций. С нами — друзья, окончившие Хабаровский и Московский университеты, и однокурсники, с которыми мы всегда поддерживаем друг друга.
Будем рады встретиться с вами в Китае, познакомиться, вместе увидеть культурные и природные достопримечательности страны и сделать всё возможное, чтобы вы полюбили китайскую культуру, традиции, обычаи, кухню, товары и многое другое.
