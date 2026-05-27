Вы увидите Гуанчжоу таким, каким его любят местные жители: живым, зелёным и очень вкусным. За восемь часов мы успеем попробовать настоящий кантонский завтрак, заглянуть в родовой храм семьи Чэнь и подняться на знаменитую башню «Тонкая талия», чтобы город открылся вам с высоты. Маршрут построен удобно и без спешки: только яркие впечатления и понятная логика первого знакомства.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

На автомобиле, круизы по жемчужной реке

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $380 за экскурсию

9:00 — выезд от вашего отеля

9:30 — кантонский завтрак (димсам). Знакомство с кухней Южного Китая в аутентичной чайной. Лёгкое, сытное гастрономическое впечатление, не похожее на привычное утро

11:00 — прогулка по улице Шансяцзю. Живой квартал старого города: местные лавки, запахи уличной еды и настоящая повседневная жизнь Гуанчжоу

12:30 — храм семьи Чэнь. Шедевр традиционной архитектуры Гуандуна. Резьба по дереву, каменные узоры и атмосфера родовой культуры — главный акцент первой половины дня

14:00 — обед. Лёгкий перекус по пути к башне (на ваш выбор: от уличных воков до небольших закусочных)

15:00 — телебашня Гуанчжоу (Canton Tower). Подъём на высоты 428–450 м. Главная точка маршрута: смотровые площадки «Облака» и «Звёзды», открытая веранда с 360° видом на реку Жемчужную и городские микрорайоны

17:00 — прогулка по набережной. Лучшие ракурсы на башню в дневном и вечернем свете

19:00 — ночная прогулка по реке Жемчужной. Город зажигает огни, а «Тонкая талия» становится главной звездой панорамы

20:30 — возвращение в отель

Организационные детали