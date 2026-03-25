Красивые виды и панорамы Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $63, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
На машине
Трансфер в/из аэропорта
Круизы по Жемчужной реке
30 минут
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Комфортно добраться до отеля и насладиться видами из окна авто
Начало: У выхода из аэропорта
«Встреча: водитель будет ждать вас в аэропорту с табличкойДорога: вам откроется панорама города и окрестностейМесто назначения: быстро и с комфортом доставим вас, чтобы вы смогли насладиться отдыхом»
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
$63 за всё до 3 чел.
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Пешая
Круизы по Жемчужной реке
Круизы
4 часа
-
5%
3 отзыва
Индивидуальная
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
«захватывающие панорамы с борта корабля во время ночного круиза по реке Чжуцзян»
Завтра в 17:00
21 мая в 17:00
от $304$320 за человека
Гуанчжоу: энергия юга и «Тонкая талия» города
На машине
Круизы по Жемчужной реке
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
1 день в столице Гуандуна - от утренних димсамов до ночных огней телебашни
Начало: По вашему месту проживания
«Город зажигает огни, а «Тонкая талия» становится главной звездой панорамы»
Завтра в 09:00
21 мая в 09:00
$380 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
комфортный и классный трансфер, Кирилл очень заботился о нас
р
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
Всё прошло хорошо оперативно. Кирилл присылал подсказки советовал. постоянно информационно сопровождал
О
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Отличная экскурсия - информативная, насыщенная, но совсем не утомительная. У нас была потрясающий экскурсовод Зоя, она показала нам много интересных мест и рассказала много любопытных фактов, отвечала на все наши
вопросы, посоветовала хороший магазин чая, помогла купить сувениры. Несмотря на то, что у нас был всего один свободный вечер в командировке, у меня осталось впечатление, что я теперь немного знаю город и очень хочется вновь сюда вернуться.

Андрей
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Спасибо Зое за интересную экскурсию! Все прошло замечательно!
Отдельное спасибо за помощь в выборе ресторанов:)) и подсказках))
А
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
Оочень помогло!
В
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
В принципе вся экскурсия состоит из посещения трех локаций: Буддийский храм, речная прогулка и прогулка по пешеходной улице.
Плюсы: 1. В буддийском храме показали, как нужно выполнять обряды, что почему и
как. Много раз был в буддийских рамах - первый раз проделал все обряды по правилам. Ну и просто там очень красиво.
2. Речная прогулка дает представление о городе с реки. По мне это всегда интересно.
3. Ну и погулять по местам где когда то кипела жизнь и торговля, а сейчас тихо и спокойно - тоже понравилось.
В целом локации интересные, к посещению рекомендую.
Гид Роза очень старалась, чтобы все прошло хорошо. Ей отдельное Большое Спасибо!
Минусы:
1. Необходимо было за 3 дня до экскурсии оплатить остаток через Алипей и Вичат. Но к этим сервисам наши карты не привязываются, эти сервисы в России не работают. В итоге мне пошли на встречу и остаток я оплатил непосредственно перед экскурсией.
2. Языковой барьер. Как нам тяжело дается китайский язык, так и китайцам тяжело дается русский. Поэтому конечно исторические данные были ограничены бытовым знанием языка. Конечно хотелось бы услышать больше.
Не стал снижать оценку т. к. это скорее всего первая экскурсия данного оператора и некоторые моменты с опытом отработают, тем более в общем то выбор экскурсий на русском в Гуанчжоу крайне ограничен.
Поэтому в целом рекомендую.

К
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
Спасибо, все прошло идеально, очень комфортно и без лишних манипуляций. Все четко и по делу
I
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
Водитель привез не в тот отель! Пришлось объяснять и плюс 20 минут ехать до нужного отеля
А
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
Спасибо, доехали с комфортом
Д
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
Благодарю
Всего 14 отзывов в Гуанчжоу в категории "Панорамы"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Панорамы»

Какие места ещё посмотреть в Гуанчжоу
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Телебашня Гуанчжоу;
  2. Остров Шамянь;
  3. Пекинская улица;
  4. Площадь Хуа Чэн;
  5. Международный финансовый центр;
  6. Оперный театр Гуанчжоу;
  7. Набережная;
  8. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в мае 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 380 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
