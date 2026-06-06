Мы исследуем один из самых старых городов Китая и увидим настоящий, «непричёсанный» Гуанчжоу. Пройдём по главным историческим точкам, заглянем в храмы, увидим традиционную архитектуру разных эпох и тихие каналы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $190 за экскурсию

Ваш гид в Гуанчжоу

Описание экскурсии

Остров Шамянь

Тихий колониальный остров посреди шумного Гуанчжоу. Именно отсюда Китай начал активно открываться внешнему миру. Здесь вас ждут старинные европейские особняки, тенистые аллеи и атмосфера позапрошлого века.

Район Юнцинфан

Исторический район, сохранивший традиционную архитектуру региона Линнань. Старые дома, резные окна, уютные внутренние дворики, исторические каналы и сады помогают представить, каким был Гуанчжоу в прошлом.

Парк Ливань

Традиционный китайский парк с большим озером, лунным мостом и классическими павильонами.

Храм Большого Будды

Древний деревянный буддийский храм в центре современного города. Его главное сокровище — огромная статуя золотого Будды.

Пекинская улица

Сердце Гуанчжоу и одна из самых известных торговых улиц города. Уже более ста лет она остаётся важным местом для жителей и гостей города.

На экскурсии вы:

Поймёте, как в одном городе сочетаются китайские храмы, европейская архитектура и современные небоскрёбы.

Узнаете, сколько этажей у одного из самых высоких традиционных храмов и как подобные сооружения сохраняются на протяжении столетий без использования металлических креплений.

Выясните, почему в Китае мосты часто окрашивают в красный цвет и откуда появилось название «лунный мост».

Увидите место, откуда началась международная торговля Гуанчжоу и его связь с внешним миром.

Организационные детали

В стоимость включён трансфер от парка Ливань до Пекинской улицы.