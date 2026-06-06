Китайские храмы, европейская архитектура и современные небоскрёбы
Мы исследуем один из самых старых городов Китая и увидим настоящий, «непричёсанный» Гуанчжоу.
Пройдём по главным историческим точкам, заглянем в храмы, увидим традиционную архитектуру разных эпох и тихие каналы.
Описание экскурсии
Остров Шамянь
Тихий колониальный остров посреди шумного Гуанчжоу. Именно отсюда Китай начал активно открываться внешнему миру. Здесь вас ждут старинные европейские особняки, тенистые аллеи и атмосфера позапрошлого века.
Район Юнцинфан
Исторический район, сохранивший традиционную архитектуру региона Линнань. Старые дома, резные окна, уютные внутренние дворики, исторические каналы и сады помогают представить, каким был Гуанчжоу в прошлом.
Парк Ливань
Традиционный китайский парк с большим озером, лунным мостом и классическими павильонами.
Храм Большого Будды
Древний деревянный буддийский храм в центре современного города. Его главное сокровище — огромная статуя золотого Будды.
Пекинская улица
Сердце Гуанчжоу и одна из самых известных торговых улиц города. Уже более ста лет она остаётся важным местом для жителей и гостей города.
На экскурсии вы:
Поймёте, как в одном городе сочетаются китайские храмы, европейская архитектура и современные небоскрёбы.
Узнаете, сколько этажей у одного из самых высоких традиционных храмов и как подобные сооружения сохраняются на протяжении столетий без использования металлических креплений.
Выясните, почему в Китае мосты часто окрашивают в красный цвет и откуда появилось название «лунный мост».
Увидите место, откуда началась международная торговля Гуанчжоу и его связь с внешним миром.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер от парка Ливань до Пекинской улицы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На острове Шамянь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Нихао дорогие путешественники. Меня зовут Никита и я делаю авторские пешие туры по Гуанчжоу 🇨🇳 Хочу показать вам настоящий Китай и жизнь людей, люблю показать настоящую жизнь людей и эстетику города
- Пешие маршруты для полного погружения в китайскую жизнь
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