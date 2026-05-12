В исторических декорациях вы не просто познакомитесь с прошлым — вы станете его частью. Пройдёте по церемониальным залам, жилым покоям, павильонам будто герой свитков или гравюр.
Шаги по мраморным плитам и эхо многовековых преданий дополнит шелест шёлка — и времена династий Мин и Цин вновь оживут.
Описание экскурсии
Перед экскурсией вами займётся стилист — образ включает традиционный костюм, укладку волос и макияж. Затем доберёмся в Запретный город. Почти пятьсот лет отсюда управляли Поднебесной 24 императора. Вы познакомитесь с историей, архитектурой, устройством резиденции, построенной по принципам фэн-шуй. А также прогуляетесь по территории и сделаете фото в старинном наряде — кадры получатся невероятные!
Организационные детали
- В стоимость включены прокат одежды, услуги стилиста, съёмка на вашу технику
- Можно выбрать образ в стиле эпохи Мин или Цин. На создание первого уйдёт 1 час, второго — 40 мин
- Вход в резиденцию оплачивается дополнительно (60 юаней). Билеты быстро раскупают — нужно бронировать заранее. Если их не будет, поможем приобрести в кассе
- Встретимся в салоне или заберём вас из отеля. В Запретный город идём пешком (20 мин) или едем на авто. Транспорт зависит от размера группы — седан, микроавтобус или автобус
- Можем провести экскурсию для большей группы или включить профессиональную фотосессию, подробности уточняйте в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00, 09:00, 11:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$157
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 968 туристов
Я и мои товарищи оказываем услуги гидов-переводчиков в Пекине и других городах Китая с начала 2010-х годов. Умеем простым языком рассказать о китайских традициях, культуре и многовековой истории. Будем рады показать вам интересные места Китая!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Отличная идея необычной экскурсии по Закрытому Городу. Гид Марина провела насыщенную программу, много нового и интересного. Сделала огромной число потрясающих фотографий. Транспорт для перемещения по городу на высшем уровне. А заключительная чайная церемония отличное завершение мероприятие, при этом дала много новых знаний про чаи и традиции/церемонии и правила их заварки и употребления.
в целом экскурсия превзошла ожидания
М
Меня сопровождала Марина. Очень хорошо провела время, миллион фотографий, советовала позы. Для любителей фотосессий рекомендую👍 осталась очень довольна😍
