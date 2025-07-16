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Эта экскурсия идеально подходит для гурманов и любителей китайской кухни. Прогулка по Хутуну предлагает более 15 дегустаций в 6 остановках. Вы попробуете кунжутные пирожные, ма-хуа, пекинский йогурт и многое другое. Вкусный тур также включает в себя байцзю и синьцзянские шашлыки. Погружение в кулинарные традиции Китая подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о роли еды в китайской культуре и насладитесь уникальными блюдами