Эта экскурсия идеально подходит для гурманов и любителей китайской кухни. Прогулка по Хутуну предлагает более 15 дегустаций в 6 остановках. Вы попробуете кунжутные пирожные, ма-хуа, пекинский йогурт и многое другое. Вкусный тур также включает в себя байцзю и синьцзянские шашлыки. Погружение в кулинарные традиции Китая подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о роли еды в китайской культуре и насладитесь уникальными блюдами
7 причин купить этот трансфер
- 🍜 Более 15 дегустаций
- 🍲 Уникальные блюда
- 🍢 Синьцзянские шашлыки
- 🥢 Погружение в культуру
- 🍶 Байцзю дегустация
- 🍚 Рисовая лапша
- 🥮 Кунжутные пирожные
Что можно увидеть
- Хутун
Описание трансферМы начнём наш гастрономический тур с прогулки по тихим улочкам Хутуна, послушаем о богатой истории района, узнаем о кулинарных традициях и истории, а также о местном этикете. Что вас ждёт? Вы остановитесь в нескольких популярных ресторанах, чтобы попробовать лучшие блюда местной кухни:
- Кунжутные пирожные — пирожные из семян кунжута, часто подаются в сочетании с мёдом в качестве подсластителя.
- Ма-хуа — закрутка из жареного теста.
- Пельмени для супа.
- Пекинский йогурт в баночках.
- Рисовая лапша «Cross Bridge» — родом из провинции Юньнань.
- Цзяньбинь — жареные блины.
- Хрустящее жареное кольцо – популярная домашняя закуска.
- Рисовые лепёшки со сладкой начинкой, приготовленные на пару, и всевозможные пекинские закуски.
- Малатанг — суп на остром бульоне в горшке, состоит из пряной основы с различными ингредиентами, такими как овощи, мясо, морепродукты и лапша.
- Байцзю — бесцветный китайский ликёр, обычно содержащий от 35% до 60% алкоголя.
- Синьцзянские шашлыки из баранины с хлебом Нанг и кебаб из баранины или овощей. Если вы любитель необычных сочетаний, сообщите об этом гиду. У нас есть ещё много интересного для вас: бургер с ослиным мясом, жареная печень, суп из кишечника, яйцо 1000-летней давности, бамбуковый червь и т. д.
Ежедневно в 17:40и в 18:10.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги местного гида
- Более 15-ти дегустаций еды
- Трапеза в районе Хутун
- Местные безалкогольные напитки
- Трансфер
Что не входит в цену
- Чаевые
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:40и в 18:10.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пекина
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