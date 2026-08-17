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Ночной Пекин: гастрономическое путешествие по древним хутунам

Увидеть улицы, где древняя история оживает в свете красных фонарей
Когда на Пекин опускается вечер, самое время отправиться исследовать старые хутуны.

Вы прогуляетесь по историческим кварталам, увидите Колокольную и Барабанную башни, заглянете в оживлённый район Хоухай и познакомитесь с традиционной кухней Северного Китая за ужином с монгольским хот-потом.
Ночной Пекин: гастрономическое путешествие по древним хутунам
Ночной Пекин: гастрономическое путешествие по древним хутунам
Ночной Пекин: гастрономическое путешествие по древним хутунам

Описание экскурсии

18:00 — знакомство и рассказ о маршруте

18:10–18:50 — район Наньлуогусян

Вас ждут узкие хутуны, традиционные дома и уличные лавки. Расскажем, как появились знаменитые пекинские хутуны, почему именно они веками были сердцем городской жизни и как жили обычные жители императорской столицы.

18:50–19:20 — Колокольная и Барабанная башни

Вы прогуляетесь по историческому центру в вечерней подсветке. Поговорим, как до появления современных часов здесь отсчитывали время и какую роль башни играли в жизни города.

19:20–19:50 — улица Яньдайсецзе («Переулок Курительной трубки»)

Пройдём по атмосферой улице с традиционной архитектурой эпохи Цин и колоритными магазинами.

19:50–20:50 — ужин: монгольский хот-пот

Горячий котёл с мясом, овощами и ароматным бульоном в популярном местном ресторане. Вы познакомитесь с традициями пекинской кухни, а мы объясним, почему императорский йогурт считался любимым лакомством при дворе, чем знаменит напиток доучжи и почему хот-пот стал популярным семейным блюдом Северного Китая.

20:50–21:20 — район Хоухай

Вечерняя прогулка по набережной с барами и огнями ночного Пекина. Поговорим о том, как Пекину удалось сохранить историческое наследие, гармонично сочетая его с современной жизнью.

21:30 — конец экскурсии на улице баров Шичахай

Организационные детали

  • Ужин включён в стоимость
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Наньлуогусян»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль
Гузаль — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 21 туриста
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)

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