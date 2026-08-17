Когда на Пекин опускается вечер, самое время отправиться исследовать старые хутуны. Вы прогуляетесь по историческим кварталам, увидите Колокольную и Барабанную башни, заглянете в оживлённый район Хоухай и познакомитесь с традиционной кухней Северного Китая за ужином с монгольским хот-потом.

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Описание экскурсии

18:00 — знакомство и рассказ о маршруте

18:10–18:50 — район Наньлуогусян

Вас ждут узкие хутуны, традиционные дома и уличные лавки. Расскажем, как появились знаменитые пекинские хутуны, почему именно они веками были сердцем городской жизни и как жили обычные жители императорской столицы.

18:50–19:20 — Колокольная и Барабанная башни

Вы прогуляетесь по историческому центру в вечерней подсветке. Поговорим, как до появления современных часов здесь отсчитывали время и какую роль башни играли в жизни города.

19:20–19:50 — улица Яньдайсецзе («Переулок Курительной трубки»)

Пройдём по атмосферой улице с традиционной архитектурой эпохи Цин и колоритными магазинами.

19:50–20:50 — ужин: монгольский хот-пот

Горячий котёл с мясом, овощами и ароматным бульоном в популярном местном ресторане. Вы познакомитесь с традициями пекинской кухни, а мы объясним, почему императорский йогурт считался любимым лакомством при дворе, чем знаменит напиток доучжи и почему хот-пот стал популярным семейным блюдом Северного Китая.

20:50–21:20 — район Хоухай

Вечерняя прогулка по набережной с барами и огнями ночного Пекина. Поговорим о том, как Пекину удалось сохранить историческое наследие, гармонично сочетая его с современной жизнью.

21:30 — конец экскурсии на улице баров Шичахай

Организационные детали