Ночной Пекин: гастрономическое путешествие по древним хутунам
Увидеть улицы, где древняя история оживает в свете красных фонарей
Когда на Пекин опускается вечер, самое время отправиться исследовать старые хутуны.
Вы прогуляетесь по историческим кварталам, увидите Колокольную и Барабанную башни, заглянете в оживлённый район Хоухай и познакомитесь с традиционной кухней Северного Китая за ужином с монгольским хот-потом.
Описание экскурсии
18:00 — знакомство и рассказ о маршруте
18:10–18:50 — район Наньлуогусян
Вас ждут узкие хутуны, традиционные дома и уличные лавки. Расскажем, как появились знаменитые пекинские хутуны, почему именно они веками были сердцем городской жизни и как жили обычные жители императорской столицы.
18:50–19:20 — Колокольная и Барабанная башни
Вы прогуляетесь по историческому центру в вечерней подсветке. Поговорим, как до появления современных часов здесь отсчитывали время и какую роль башни играли в жизни города.
19:20–19:50 — улица Яньдайсецзе («Переулок Курительной трубки»)
Пройдём по атмосферой улице с традиционной архитектурой эпохи Цин и колоритными магазинами.
19:50–20:50 — ужин: монгольский хот-пот
Горячий котёл с мясом, овощами и ароматным бульоном в популярном местном ресторане. Вы познакомитесь с традициями пекинской кухни, а мы объясним, почему императорский йогурт считался любимым лакомством при дворе, чем знаменит напиток доучжи и почему хот-пот стал популярным семейным блюдом Северного Китая.
20:50–21:20 — район Хоухай
Вечерняя прогулка по набережной с барами и огнями ночного Пекина. Поговорим о том, как Пекину удалось сохранить историческое наследие, гармонично сочетая его с современной жизнью.
21:30 — конец экскурсии на улице баров Шичахай
Организационные детали
Ужин включён в стоимость
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Наньлуогусян»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 21 туриста
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)
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