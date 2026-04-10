Мы покажем вам главные символы Пекина. И чтобы успеть за один день как можно больше, на прогулку отправимся на велосипедах. Вы прикоснётесь к жизни китайских императоров в Запретном городе, познакомитесь с многовековыми традициями чайной церемонии, увидите Храм Неба и узнаете секреты производства шёлка. А после — по желанию — посетите зрелищное представление в цирке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $237 за экскурсию

Описание экскурсии

9:00 — встреча в отеле

9:00–11:00 — Запретный город

Прогулка по главному императорскому дворцу Китая. Вы узнаете о жизни династий Мин и Цин, архитектуре дворцового комплекса и его символике.

11:00–12:00 — чайная церемония

Погружение в китайскую чайную культуру. Вы побываете на дегустации разных сортов: зелёного, улуна, пуэра и красного чая.

12:00–13:00 — обед

Отдых и знакомство с местной кухней.

13:00–14:30 — Храм Неба

Вы посетите один из самых значимых сакральных комплексов Китая, где императоры молились об урожае.

14:30–15:30 — Шёлковый музей

Познакомитесь с историей китайского шёлка, процессом производства и его значением для мировой культуры.

16:00–17:00 — китайский цирк (по желанию)

Посмотрите шоу с акробатикой, трюками и традиционными выступлениями.

17:00 — завершение экскурсии

Организационные детали