Мы покажем вам главные символы Пекина. И чтобы успеть за один день как можно больше, на прогулку отправимся на велосипедах.
Вы прикоснётесь к жизни китайских императоров в Запретном городе, познакомитесь с многовековыми традициями чайной церемонии, увидите Храм Неба и узнаете секреты производства шёлка. А после — по желанию — посетите зрелищное представление в цирке.
Вы прикоснётесь к жизни китайских императоров в Запретном городе, познакомитесь с многовековыми традициями чайной церемонии, увидите Храм Неба и узнаете секреты производства шёлка. А после — по желанию — посетите зрелищное представление в цирке.
Описание экскурсии
9:00 — встреча в отеле
9:00–11:00 — Запретный город
Прогулка по главному императорскому дворцу Китая. Вы узнаете о жизни династий Мин и Цин, архитектуре дворцового комплекса и его символике.
11:00–12:00 — чайная церемония
Погружение в китайскую чайную культуру. Вы побываете на дегустации разных сортов: зелёного, улуна, пуэра и красного чая.
12:00–13:00 — обед
Отдых и знакомство с местной кухней.
13:00–14:30 — Храм Неба
Вы посетите один из самых значимых сакральных комплексов Китая, где императоры молились об урожае.
14:30–15:30 — Шёлковый музей
Познакомитесь с историей китайского шёлка, процессом производства и его значением для мировой культуры.
16:00–17:00 — китайский цирк (по желанию)
Посмотрите шоу с акробатикой, трюками и традиционными выступлениями.
17:00 — завершение экскурсии
Организационные детали
- В стоимость входит: чайная церемония и посещение музея шёлка
- Отдельно оплачивается: аренда велосипеда — $1,5 в час, билеты в Запретный город — $8,7 за чел., в храм Неба — $5 за чел., в цирк (по желанию) — $40 за чел., обед
- Посещение Запретного города можно заменить на Летний дворец или тибетский храм
- По запросу можем встретить вас в аэропорту — $50
- Пожалуйста, возьмите с собой паспорт
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 340 туристов
Я жил в России, в 2010 году окончил Чанчуньский институт русского языка и с 2015 года работаю в туризме. Очень хорошо знаю историю Пекина и его современность. Свободно говорю по-русски. Если вы хотите путешествовать по Пекину, пишите мне и моей команде!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия нам понравилась. Гид Андрей провез нас по заявленным достопримечательностям, рассказывая о них, отвечал на вопросы, отзывался на просьбы. Чайная церемония и музей шелка оказались по факту рекламно-торговыми мероприятиями -
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